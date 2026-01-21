Κακοκαιρία: Απέραντο ποτάμι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Κερατσίνι – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Η κακοκαιρία σφυροκοπά τις τελευταίες ώρες την Αττική με καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες να καταγράφονται στις περισσότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, το νερό που έχει πέσει την τελευταία ώρα έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα στους οδικούς άξονες της Αττικής.

Σε απέραντο ποτάμι έχει μετατραπεί η Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Κερατσίνι, στην οποία έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Στο σημείο βρίσκονται μηχανήματα της Περιφέρειας και δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να απομακρύνουν τον τεράστιο όγκο νερού που έχει συγκεντρωθεί.

Δείτε βίντεο: