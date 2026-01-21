Ουκρανία: Σχεδόν το 60% του Κιέβου παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από τις ρωσικές επιθέσεις

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ουκρανία, Κίεβο, σκοτάδι
πηγή: EPA/MAXYM MARUSENKO

Το μισό και πλέον Κίεβο εξακολουθεί να μην έχει ηλεκτρικό ρεύμα μία ημέρα μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς οι Ουκρανοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Πολλοί κάτοικοι του Κιέβου ζουν μέσα σε παγωμένα διαμερίσματα, έχοντας ηλεκτρικό για μερικές ώρες την ημέρα, και μερικές φορές καθόλου, μετά τις τελευταίες πολλαπλές ρωσικές επιθέσεις στο δίκτυο διανομής με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που είχαν να γίνουν με τόση συχνότητα εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

«Από σήμερα το πρωί, περίπου 4.000 κτίρια στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση, και περίπου το 60% της πρωτεύουσας είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ.

 

Η θερμοκρασία σήμερα το πρωί στην ουκρανική πρωτεύουσα ήταν μείον -12 βαθμοί Κελσίου, αν και αναμένεται να ανέβει λίγο το απόγευμα.

Ορισμένοι κάτοικοι αναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι χωρίς ρεύμα και θέρμανση για περισσότερο από μία ημέρα.

Στην περιοχή του Χαρκόβου στην ανατολική Ουκρανία, όπου το ενεργειακό σύστημα επίσης βομβαρδίστηκε σφοδρά, ο κυβερνήτης Όλεχ Σινιεχούμποφ ανέφερε ότι 520.000 καταναλωτές εξακολουθούν να είναι σήμερα χωρίς ηλεκτρικό, σε σχέση με το ένα εκατομμύριο κατοίκους που ήταν την Τρίτη στην ίδια κατάσταση.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι ενεργειακές υποδομές της περιοχής δέχθηκαν ξανά και σήμερα επιθέσεις.

 

 

Στην περιοχή της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, η ενεργειακή εταιρεία DTEK ανέφερε ότι μία από τις εγκαταστάσεις της υπέστη σοβαρές ζημιές το πρωί, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά.

Ακόμη και όταν αποκαθίσταται τμήμα της ηλεκτροδότησης στα νοικοκυριά, αυτά αντιμετωπίζουν συνεχείς διακοπές σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς ένα σημαντικό μέρος της δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τις επιθέσεις της Μόσχας.

Οι διακοπές ρεύματος έχουν επηρεάσει σοβαρά τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της Ουκρανίας, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του μεγαλύτερου παρόχου κινητής τηλεφωνίας της Ουκρανίας, Kyivstar, να λέει ότι λίγο λιγότερο από το 10% του δικτύου τους δεν λειτουργούσε.

