Κορινθία: Σοβαρές πλημμύρες στον Κόρφο – Αίτημα κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Κορινθία, με τις βροχοπτώσεις να πλήττουν κυρίως τον Κόρφο. Η δυνατή βροχή, που έπεσε μέσα σε λίγη ώρα, προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και μεγάλες ζημιές σε δρόμους και περιουσίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα νερά υπερχείλισαν σχεδόν ακαριαία, μεταφέροντας φερτά υλικά και λάσπη, κάνοντας απροσπέλαστη την περιοχή. Οι κάτοικοι προσπαθούν μόνοι τους να καθαρίσουν τους δρόμους και τις αυλές τους, ενώ αρκετοί εκφράζουν φόβους για νέες πλημμύρες αν συνεχιστεί η κακοκαιρία.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου, Γιώργος Πίτσας, δήλωσε στο Korinthostv.gr πως «η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή» και τόνισε ότι πρέπει να τεθεί άμεσα η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι υποδομές έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και απαιτείται άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.