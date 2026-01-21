Κορινθία: Σοβαρές πλημμύρες στον Κόρφο – Αίτημα κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύνοψη από το

  • Η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στον Κόρφο Κορινθίας, με τη δυνατή βροχή να οδηγεί σε εκτεταμένες πλημμύρες και μεγάλες ζημιές σε δρόμους και περιουσίες.
  • Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα νερά υπερχείλισαν ακαριαία, καθιστώντας την περιοχή απροσπέλαστη, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν μόνοι τους να καθαρίσουν τους δρόμους και τις αυλές τους.
  • Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου, Γιώργος Πίτσας, δήλωσε πως «η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή» και ζήτησε να κηρυχθεί άμεσα η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των μεγάλων ζημιών στις υποδομές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κορινθία: Σοβαρές πλημμύρες στον Κόρφο – Αίτημα κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Κορινθία, με τις βροχοπτώσεις να πλήττουν κυρίως τον Κόρφο. Η δυνατή βροχή, που έπεσε μέσα σε λίγη ώρα, προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και μεγάλες ζημιές σε δρόμους και περιουσίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα νερά υπερχείλισαν σχεδόν ακαριαία, μεταφέροντας φερτά υλικά και λάσπη, κάνοντας απροσπέλαστη την περιοχή. Οι κάτοικοι προσπαθούν μόνοι τους να καθαρίσουν τους δρόμους και τις αυλές τους, ενώ αρκετοί εκφράζουν φόβους για νέες πλημμύρες αν συνεχιστεί η κακοκαιρία.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου, Γιώργος Πίτσας, δήλωσε στο Korinthostv.gr πως «η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή» και τόνισε ότι πρέπει να τεθεί άμεσα η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι υποδομές έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και απαιτείται άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φυσικοθεραπευτές: Τα 8 κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο-Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

ΙΣΑ: Παρέμβαση για την αποζημίωση των ειδικευόμενων γιατρών

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,85% η απόδοση για τα τρίμηνα έντοκα-Τι έδειξαν τα στοιχεία για τις προσφορές

Λαγκάρντ: «Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι» -Τι ζητεί για την ΕΕ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:51 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Κλήσεις για κοπές δέντρων και πλημμυρισμένα υπόγεια σε Σαλαμίνα, Κερατσίνι, Πέραμα

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, του...
17:14 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Καθίζηση στην οδό Ειρήνης στη Νέα Μάκρη – Διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων

Βροχοπτώσεις, ανά διαστήματα έντονες, πλήττουν από νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1) την Α...
16:55 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Χανιά: Ένοχος ο οδηγός της Porche για το θανατηφόρο τροχαίο – «Κατέστρεψα μια οικογένεια» είπε στην απολογία του 

Ένοχο έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον 45χρονο οδηγό της Porche, για το θανατηφόρο...
16:45 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

«Ελ. Βενιζέλος»: Πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε δέματα με επιτραπέζια παιχνίδια – Είχαν προορισμό την Κύπρο, 1 σύλληψη

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι