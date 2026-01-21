Κακοκαιρία: Σαρώνουν την Πάτρα τα μποφόρ, ριπές έως 127 km/h στον Ρωμανό – Ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε κτηνοτροφική εγκατάσταση στην Πηνεία

Σύνοψη από το

  • Πολύ δυνατοί άνεμοι καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, με ριπές έως 127 km/h στον Ρωμανό, τοποθετώντας την πόλη στην κορυφή των πανελλαδικών μετρήσεων.
  • Ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε ολοκληρωτικά κτηνοτροφική μονάδα στο Σκληβά Πηνείας, ενώ αναζητούνται 60 πρόβατα που βρίσκονταν μέσα στην εγκατάσταση.
  • Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ Πάτρας θα επισκεφθεί την περιοχή για να διαπιστώσει το μέγεθος των ζημιών, καθώς δέντρα ξεριζώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Πηνείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΣΤΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΑ

Πολύ δυνατοί ήταν οι άνεμοι που καταγράφηκαν για μία ακόμη ημέρα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, με την πόλη να βρίσκεται στην κορυφή των μετρήσεων πανελλαδικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία για σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, οι μέγιστες ριπές ανέμου έφτασαν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, προκαλώντας αφενός ανησυχία, αφετέρου προβλήματα σε μετακινήσεις και υποδομές.

Αιτωλοακαρνανία: Ξηλώθηκαν κεραμίδια από τη στέγη στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου λόγω των ισχυρών ανέμων

Στην περιοχή Ρωμανός Πατρών οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 127 km/h, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε και η περιοχή του Πανεπιστημίου με 119 km/h. Οι δύο αυτές καταγραφές τοποθετούν την Πάτρα στην πρώτη θέση των περιοχών με τις ισχυρότερες ριπές ανέμου για το συγκεκριμένο 24ωρο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ακολουθούν:

Σαμαριά – Ξυλόσκαλο: 113 km/h

Φινοκαλιά Λασιθίου: 103 km/h

Καλέντζι Αχαΐας: 100 km/h

Φουρφουράς Ρεθύμνου: 100 km/h

Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου: 97 km/h

Αργυρούπολη Ρεθύμνου: 95 km/h

ΜΠΟΦΟΡ

Καταστράφηκε κτηνοτροφική εγκατάσταση από ανεμοστρόβιλο στην Πηνεία

Ολοκληρωτική ήταν η καταστροφή στις εγκαταστάσεις της Κτηνοτροφικής Μονάδας στο Σκληβα Πηνείας τού προέδρου της κοινότητας Νίκου Καραβέλα, σήμερα μετά από ανεμοστρόβιλο στην περιοχή. Παράλληλα αναζητούνται 60 πρόβατα που βρίσκονταν μέσα στην ίδια μονάδα.

Συνεργείο της πολιτικής προστασίας του δήμου ανοίγει το οδόστρωμα όπου είχαν πέσει κομμάτια του σταύλου. Την περιοχή θα επισκεφθεί κλιμάκιο του ΕΛΓΑ Πάτρας για να διαπιστώσει το μέγεθος των ζημιών.

Επίσης, δέντρα ξεριζώθηκαν ή έπεσαν σε άλλες περιοχές της Πηνείας όπως στον Πρόδρομο και στην Βουλιαγμένη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

NextBrain Atlas: ένας νέος άτλας εγκεφάλου ρίχνει φως στις νευροεκφυλιστικές νόσους 

Βοηθά η διακοπή της γλουτένης στην απώλεια βάρους; Τι λένε οι ειδικοί

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,85% η απόδοση για τα τρίμηνα έντοκα-Τι έδειξαν τα στοιχεία για τις προσφορές

Λαγκάρντ: «Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι» -Τι ζητεί για την ΕΕ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:51 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Κλήσεις για κοπές δέντρων και πλημμυρισμένα υπόγεια σε Σαλαμίνα, Κερατσίνι, Πέραμα

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, του...
17:14 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Καθίζηση στην οδό Ειρήνης στη Νέα Μάκρη – Διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων

Βροχοπτώσεις, ανά διαστήματα έντονες, πλήττουν από νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1) την Α...
16:55 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Χανιά: Ένοχος ο οδηγός της Porche για το θανατηφόρο τροχαίο – «Κατέστρεψα μια οικογένεια» είπε στην απολογία του 

Ένοχο έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον 45χρονο οδηγό της Porche, για το θανατηφόρο...
16:45 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

«Ελ. Βενιζέλος»: Πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε δέματα με επιτραπέζια παιχνίδια – Είχαν προορισμό την Κύπρο, 1 σύλληψη

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι