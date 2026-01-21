Κακοκαιρία: Σαρώνουν την Πάτρα τα μποφόρ, ριπές έως 127 km/h στον Ρωμανό – Ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε κτηνοτροφική εγκατάσταση στην Πηνεία

Πολύ δυνατοί ήταν οι άνεμοι που καταγράφηκαν για μία ακόμη ημέρα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, με την πόλη να βρίσκεται στην κορυφή των μετρήσεων πανελλαδικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία για σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, οι μέγιστες ριπές ανέμου έφτασαν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, προκαλώντας αφενός ανησυχία, αφετέρου προβλήματα σε μετακινήσεις και υποδομές.

Στην περιοχή Ρωμανός Πατρών οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 127 km/h, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε και η περιοχή του Πανεπιστημίου με 119 km/h. Οι δύο αυτές καταγραφές τοποθετούν την Πάτρα στην πρώτη θέση των περιοχών με τις ισχυρότερες ριπές ανέμου για το συγκεκριμένο 24ωρο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ακολουθούν:

Σαμαριά – Ξυλόσκαλο: 113 km/h

Φινοκαλιά Λασιθίου: 103 km/h

Καλέντζι Αχαΐας: 100 km/h

Φουρφουράς Ρεθύμνου: 100 km/h

Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου: 97 km/h

Αργυρούπολη Ρεθύμνου: 95 km/h

Καταστράφηκε κτηνοτροφική εγκατάσταση από ανεμοστρόβιλο στην Πηνεία

Ολοκληρωτική ήταν η καταστροφή στις εγκαταστάσεις της Κτηνοτροφικής Μονάδας στο Σκληβα Πηνείας τού προέδρου της κοινότητας Νίκου Καραβέλα, σήμερα μετά από ανεμοστρόβιλο στην περιοχή. Παράλληλα αναζητούνται 60 πρόβατα που βρίσκονταν μέσα στην ίδια μονάδα.

Συνεργείο της πολιτικής προστασίας του δήμου ανοίγει το οδόστρωμα όπου είχαν πέσει κομμάτια του σταύλου. Την περιοχή θα επισκεφθεί κλιμάκιο του ΕΛΓΑ Πάτρας για να διαπιστώσει το μέγεθος των ζημιών.

Επίσης, δέντρα ξεριζώθηκαν ή έπεσαν σε άλλες περιοχές της Πηνείας όπως στον Πρόδρομο και στην Βουλιαγμένη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.