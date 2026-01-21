Αιτωλοακαρνανία: Ξηλώθηκαν κεραμίδια από τη στέγη στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου λόγω των ισχυρών ανέμων

Σύνοψη από το

  • Η κακοκαιρία συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη χώρα μας, σήμερα (21/1), με έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους αλλά και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.
  • Στην Αιτωλοακαρνανία, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές στο δημοτικό σχολείο στο Ευηνοχώρι, όπου ξηλώθηκαν κεραμίδια από τη στέγη.
  • Εκτός από τα κεραμίδια, έχουν σπάσει και τζάμια στο σχολείο, ενώ στην περιοχή σημειώθηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Η κακοκαιρία συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη χώρα μας, σήμερα (21/1), με έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους αλλά και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές στο δημοτικό σχολείο στο Ευηνοχώρι, όπου ξηλώθηκαν κεραμίδια από τη στέγη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχολείο υπέστη φθορές, καθώς εκτός από τα κεραμίδια έχουν σπάσει και τζάμια, ενώ στην περιοχή σημειώθηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ η εξέλιξη της κακοκαιρίας παρακολουθείται στενά, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

14:40 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

14:30 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

14:16 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

14:01 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

