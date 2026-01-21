Αιτωλοακαρνανία: Ξηλώθηκαν κεραμίδια από τη στέγη στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου λόγω των ισχυρών ανέμων

Η κακοκαιρία συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη χώρα μας, σήμερα (21/1), με έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους αλλά και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές στο δημοτικό σχολείο στο Ευηνοχώρι, όπου ξηλώθηκαν κεραμίδια από τη στέγη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχολείο υπέστη φθορές, καθώς εκτός από τα κεραμίδια έχουν σπάσει και τζάμια, ενώ στην περιοχή σημειώθηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ η εξέλιξη της κακοκαιρίας παρακολουθείται στενά, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.