ΣτΕ: Το υπουργείο Παιδείας παρέλειψε να εισάγει το μάθημα της Ηθικής για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά

Η αυξημένη σύνθεση του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αναγνώρισε ότι το υπουργείο Παιδείας παρέλειψε επί δύο χρόνια να προβεί στις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εισαχθεί στα λύκεια εναλλακτικό μάθημα για όσους μαθητές απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ, με δύο αποφάσεις του, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Δημήτρη Μακρή και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Οδυσσέα Σπαχή, έκρινε ότι το υπουργείο Παιδείας καθυστέρησε επί δύο χρόνια να εισάγει το εναλλακτικό μάθημα της Ηθικής για όσους μαθητές απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Ειδικότερα, δύο γονείς ζήτησαν από το ΣτΕ να ακυρωθεί η παράλειψη του υπουργείου Παιδείας «να θεσπίσει ισότιμο μάθημα προς το μάθημα των Θρησκευτικών, συναφούς περιεχομένου, για τους μαθητές Λυκείου που απαλλάσσονται του υποχρεωτικού μαθήματος των Θρησκευτικών», κατόπιν σχετικών παλαιοτέρων αποφάσεων της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Το ΣτΕ έκρινε ότι το υπουργείο Παιδείας είχε δεσμεύσεις και όφειλε να είχε οργανώσει τον εναλλακτικό μάθημα μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022- 2023. Συγκεκριμένα, κρίθηκε από το ΣτΕ ότι το υπουργείο Παιδείας, παρά την δέσμια αρμοδιότητά του, δεν εξέδωσε για το σχολικό έτος 2025-2026 «όλες τις προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις για την κατά τα προαναφερθέντα εκπλήρωση της υποχρεώσεως για την απρόσκοπτη υλοποίηση της διδασκαλίας μαθήματος εναλλακτικού προς το μάθημα των Θρησκευτικών για όσους/όσες μαθητές/μαθήτριες Λυκείου το επιθυμούν και, συνεπώς, παρέλειψε οφειλόμενη νόμιμη ενέργειά του».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

