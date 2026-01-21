Αγρότες Μαλγάρων: Ανεστίδης και Ρούζιος παρέλαβαν τη δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών – «Θα δούμε τι άλλο θα επιδιώξουν εναντίον μας»

Σύνοψη από το

  • Το πρωί της Τετάρτης (21/1), οι αγρότες Κώστας Ανεστίδης και Κώστας Ρούζιος παρέλαβαν τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνη παρέμβαση στην οδική συγκοινωνία.
  • Οι δύο αγρότες ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία για την κατάθεσή τους, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί σε 10 ημέρες. Ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης δήλωσε ότι η ενέργεια «είναι μάλλον προς εκφοβισμό, καθαρά».
  • Ο Κώστας Ρούζιος, μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων, τόνισε πως μετά τις δεσμεύσεις περιουσιών από αγρότες του μπλόκου, «το περιμέναμε» αυτή την εξέλιξη, καθώς δεν αποτελεί έκπληξη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες Μαλγάρων: Ανεστίδης και Ρούζιος παρέλαβαν τη δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών – «Θα δούμε τι άλλο θα επιδιώξουν εναντίον μας»

Στο Αστυνομικό Τμήμα της Τροχαίας της ΠΑΘΕ βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης (21/1) ο Κώστας Ανεστίδης και ο Κώστας Ρούζιος, ύστερα από κλήση της Τροχαίας ώστε να παραλάβουν τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Στο πλευρό τους βρέθηκαν και περίπου 40 αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα thesspost.gr, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά τα αδικήματα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, της επικίνδυνης οδήγησης και της επικίνδυνης παρέμβασης στην οδική συγκοινωνία.

Οι δύο αγρότες, που συνοδεύονταν και από τον νομικό τους εκπρόσωπο Δημήτρη Τσικρικά, ήταν προγραμματισμένο να καταθέσουν σήμερα ανωμοτί. Τελικά ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία και η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί σε 10 ημέρες.

Ανεστίδης: «Καθαρά για εκφοβισμό»

Ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης σημείωσε σε δηλώσεις του ότι «ο νομικός μας σύμβουλος ζήτησε προθεσμία για απολογία και πήραμε την ανάλογη προθεσμία. Θα τα πούμε για κατάθεση, όταν μας καλέσουν».

«Αυτό είναι μάλλον προς εκφοβισμό, καθαρά. Γιατί ήρθε την τελευταία ημέρα και δεν το έστειλαν απ’ την αρχή… θα δούμε στο μέλλον τι άλλο θα επιδιώξουν εναντίον μας», συμπλήρωσε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής.

Ρούζιος: «Το περιμέναμε»

Από την πλευρά του ο Κώστας Ρούζιος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων- Μαλγάρων τόνισε ότι μετά τις δεσμεύσεις περιουσιών από αγρότες του μπλόκου, η εξέλιξη αυτή δεν αποτέλεσε έκπληξη για τους ίδιους.

«Ήρθαμε σήμερα να ζητήσουμε τη δικογραφία μας, για να δούμε τι αδικήματα κάναμε. Το είχαμε δει, με άλλα παρόμοια πράγματα που έκαναν σε συναδέλφους, το περιμέναμε. Δεν είναι κάτι που δεν το περιμέναμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βοηθά η διακοπή της γλουτένης στην απώλεια βάρους; Τι λένε οι ειδικοί

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα – Οδηγίες προστασίας από το ΕΚΠΑ

Νίκος Παπαθανάσης: Εγκρίθηκαν περιφερειακά προγράμματα Ανάπτυξης – Όλες οι λεπτομέρειες

Δασικά αυθαίρετα: Στο τραπέζι να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα για δηλώσεις τακτοποίησης – Στόχος να λυθεί μια διαχρονική εκκρεμ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:40 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στα Χανιά: Καταπέλτης η Εισαγγελέας στη δίκη του 45χρονου – «Κατέστησε το όχημά του θανατηφόρο όπλο»

Να κηρυχθεί ένοχος ο 45χρονος για όλες τις πράξεις και χωρίς ελαφρυντικό ζήτησε η εισαγγελέας ...
14:30 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Αττική: Κραυγή αγωνίας από γονείς για τα προβλήματα και τις ελλείψεις στα ειδικά σχολεία – «Είναι βαρβαρότητα να μην υπάρχουν υποδομές για αυτά τα παιδιά»

Τεράστια και διαχρονικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές που φοιτούν σε ειδικ...
14:26 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Αιτωλοακαρνανία: Ξηλώθηκαν κεραμίδια από τη στέγη στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου λόγω των ισχυρών ανέμων

Η κακοκαιρία συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη χώρα μας, σήμερα (21/1), με έντονες βροχοπτώσεις, θυελ...
14:16 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

ΣτΕ: Το υπουργείο Παιδείας παρέλειψε να εισάγει το μάθημα της Ηθικής για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά

Η αυξημένη σύνθεση του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αναγνώρισε ότι το υπου...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι