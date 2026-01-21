Αγρότες Μαλγάρων: Ανεστίδης και Ρούζιος παρέλαβαν τη δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών – «Θα δούμε τι άλλο θα επιδιώξουν εναντίον μας»

Στο Αστυνομικό Τμήμα της Τροχαίας της ΠΑΘΕ βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης (21/1) ο Κώστας Ανεστίδης και ο Κώστας Ρούζιος, ύστερα από κλήση της Τροχαίας ώστε να παραλάβουν τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Στο πλευρό τους βρέθηκαν και περίπου 40 αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα thesspost.gr, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά τα αδικήματα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, της επικίνδυνης οδήγησης και της επικίνδυνης παρέμβασης στην οδική συγκοινωνία.

Οι δύο αγρότες, που συνοδεύονταν και από τον νομικό τους εκπρόσωπο Δημήτρη Τσικρικά, ήταν προγραμματισμένο να καταθέσουν σήμερα ανωμοτί. Τελικά ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία και η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί σε 10 ημέρες.

Ανεστίδης: «Καθαρά για εκφοβισμό»

Ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης σημείωσε σε δηλώσεις του ότι «ο νομικός μας σύμβουλος ζήτησε προθεσμία για απολογία και πήραμε την ανάλογη προθεσμία. Θα τα πούμε για κατάθεση, όταν μας καλέσουν».

«Αυτό είναι μάλλον προς εκφοβισμό, καθαρά. Γιατί ήρθε την τελευταία ημέρα και δεν το έστειλαν απ’ την αρχή… θα δούμε στο μέλλον τι άλλο θα επιδιώξουν εναντίον μας», συμπλήρωσε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής.

Ρούζιος: «Το περιμέναμε»

Από την πλευρά του ο Κώστας Ρούζιος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων- Μαλγάρων τόνισε ότι μετά τις δεσμεύσεις περιουσιών από αγρότες του μπλόκου, η εξέλιξη αυτή δεν αποτέλεσε έκπληξη για τους ίδιους.

«Ήρθαμε σήμερα να ζητήσουμε τη δικογραφία μας, για να δούμε τι αδικήματα κάναμε. Το είχαμε δει, με άλλα παρόμοια πράγματα που έκαναν σε συναδέλφους, το περιμέναμε. Δεν είναι κάτι που δεν το περιμέναμε».