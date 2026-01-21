Βουλή – Κωνσταντοπούλου για Μητσοτάκη: Όταν δεν έρχεσαι να υποστηρίξεις την πρότασή σου, προφανώς συνομολογείς ότι είναι «για τα μπάζα»

  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε την παρουσία του Πρωθυπουργού στη συζήτηση της Βουλής για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.
  • Σε παρέμβασή της, η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Τσιάρα, να καλέσει τον Πρωθυπουργό να επιστρέψει από το αεροδρόμιο.
  • Η κ. Κωνσταντοπούλου επέκρινε την απουσία του Πρωθυπουργού, δηλώνοντας ότι «Η συνάντηση του Νταβός ήταν προγραμματισμένη. Δεν του προέκυψε» και ότι δεν μπορεί να μην υποστηρίζει την πρότασή του.
Την παρουσία του Πρωθυπουργού στη συζήτηση που διεξάγεται στην ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης του κ. Μητσοτάκη για σύσταση διακομματικής επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ζήτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε παρέμβασή της, η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τον παριστάμενο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κ. Τσιάρα, να τον καλέσει στο τηλέφωνο και να επιστρέψει από το αεροδρόμιο.

«Η συνάντηση του Νταβός ήταν προγραμματισμένη. Δεν του προέκυψε», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με την οποία «δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να ενεργοποιεί διαδικασία, να συζητάει η Βουλή την πρότασή του και ο ίδιος να μας δείχνει σε ποια υπόληψη έχει την πρότασή του και τον εαυτό του. Διότι όταν δεν έρχεσαι να υποστηρίξεις την πρότασή σου, προφανώς συνομολογείς ότι είναι “για τα μπάζα” η πρότασή σου», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

