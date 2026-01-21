ΗΠΑ: Θρίλερ με ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε πανεπιστημιούπολη

Δύο φοιτητές στο Οχάιο των ΗΠΑ, ανάμεσά τους και ένας παίκτης της ομάδας lacrosse, βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ένα όχημα στην πανεπιστημιούπολη τη Δευτέρα, μόλις λίγους μήνες αφού το ζευγάρι είχε γιορτάσει την πρώτη του επέτειο.

Οι τριτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Franciscan του Steubenville, Λουκ Ράιμερ (20 ετών) και Μέρι Μιχ (20 ετών), πέθαναν από δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας, σύμφωνα με την εφημερίδα The Intelligencer, η οποία επικαλείται το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Τζέφερσον.

«Αυτά τα νέα προκαλούν βαθιά θλίψη σε ολόκληρη την κοινότητα του Πανεπιστημίου Franciscan. Θρηνούμε την απώλεια δύο νέων ανθρώπων και η καρδιά μας πονά για τις οικογένειές τους, τους φίλους, τους συμμαθητές, τους καθηγητές τους και όλους όσοι τους γνώριζαν και τους αγαπούσαν», έγραψε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της σχολής, πατέρας Ντέιβ Πιβόνκα. «Σας παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι κρατάμε τον Λουκ και τη Μέρι, καθώς και όλους όσους τους πενθούν, κοντά μας στις προσευχές μας, ζητώντας από τον Κύριο παρηγοριά, έλεος και ειρήνη».

Ο Ράιμερ, από το Ίντιαν Σορς της Φλόριντα, και η Μιχ, από το Ντάουνινγκτον της Πενσυλβάνια, βρέθηκαν νεκροί έξω από τη φοιτητική εστία St. Agnes -έναν γυναικείο κοιτώνα- στην πανεπιστημιούπολη που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Οχάιο, στα σύνορα με τη Δυτική Βιρτζίνια και 20 μίλια δυτικά της Πενσυλβάνια. Το τραγικό δυστύχημα αποδίδεται σε πιθανή δυσλειτουργία της εξάτμισης ή του κινητήρα του οχήματος, δήλωσε ο Πιβόνκα, επικαλούμενος τις αρχικές αναφορές της αστυνομίας του Στέουμπενβιλ.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας για τον διπλό θάνατο. «Σε στιγμές όπως αυτή, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον», δήλωσε ο Πιβόνκα. «Προτρέπω όποιον δυσκολεύεται, πενθεί ή χρειάζεται υποστήριξη να αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους και να απευθυνθεί σε έναν έμπιστο φίλο, καθηγητή ή μέλος του προσωπικού».

Οι φοιτητές ήταν ζευγάρι για περισσότερο από έναν χρόνο και γιόρτασαν την πρώτη τους επέτειο την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανάρτηση στο Instagram του Ράιμερ. «Ένας χρόνος με την πιο όμορφη γυναίκα! Σ’ αγαπώ», έγραψε ο Ράιμερ δίπλα σε πολλές φωτογραφίες του ευτυχισμένου ζευγαριού στην πανεπιστημιούπολη.

«Μας λείπετε και στους δύο και προσευχόμαστε. Αναπαυθείτε εν ειρήνη», σχολίασε ένας χρήστης. «Αναπαυθείτε εν ειρήνη, όμορφοι άγγελοι», έγραψε ένας άλλος.

Ο Ράιμερ, με σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, είχε συμμετάσχει σε 31 παιχνίδια κατά τη διάρκεια των δύο ετών του στο Πανεπιστήμιο Franciscan. Σύμφωνα με το προφίλ του ως παίκτη, είχε δηλώσει πως επέλεξε το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο «για να αναπτυχθεί στην πίστη, στη ζωή και για να δημιουργήσει παντοτινές φιλίες».

Ο Ράιμερ αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Ζιμπάμπουε στο Heritage Cup του 2025, όπου η ομάδα αντιμετώπισε την πράσινη ομάδα της Ιρλανδίας. Το πανεπιστήμιο ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις το βράδυ της Δευτέρας και πραγματοποίησε μια επιμνημόσυνη δέηση για τον Ράιμερ και τη Μιχ.

Μετά τους θανάτους, διατέθηκαν σύμβουλοι ψυχικής υγείας για τους φοιτητές και το προσωπικό. «Ας παραμείνουμε ενωμένοι στην πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε αυτή τη στιγμή της θλίψης. Είθε ο Χριστός, που έκλαψε για τον θάνατο του φίλου του Λαζάρου και που νίκησε τον θάνατο μέσω της Ανάστασής Του, να είναι η δύναμη και η ειρήνη μας», δήλωσε ο Πιβόνκα.