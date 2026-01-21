Valentino: Ουρές στο λαϊκό προσκύνημα – Η Ρώμη αποτίει τον τελευταίο φόρο τιμής στον «αυτοκράτορα» της μόδας

  • Η Ρώμη αποτίει τον τελευταίο της φόρο τιμής στον θρυλικό σχεδιαστή Valentino, με τη σορό του να εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα την Τετάρτη και την Πέμπτη, λίγα βήματα από τα Ισπανικά Σκαλιά.
  • Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι, που πέθανε στα 93 του, καθιέρωσε τα λαμπερά του φορέματα και το χαρακτηριστικό του κόκκινο ως σύμβολο ιταλικής κομψότητας, λατρευόμενος από βασιλικές οικογένειες και σταρ του κινηματογράφου.
  • Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή στη Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, με εκατοντάδες διασημότητες και πολίτες να αναμένονται να τιμήσουν τον «τελευταίο αυτοκράτορα» της ιταλικής μόδας.
Η Ρώμη αποτίει τον τελευταίο της φόρο τιμής στον θρυλικό σχεδιαστή Valentino, ο οποίος έκανε τα λαμπερά φορέματά του και την χαρακτηριστική του απόχρωση του κόκκινου ένα εμβληματικό σύμβολο ιταλικής κομψότητας.

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 93 ετών στην κατοικία του στη Ρώμη τη Δευτέρα, έχτισε το σπίτι του στην ιταλική πρωτεύουσα. Εκεί, η σορός του εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα την Τετάρτη και την Πέμπτη, λίγα μόλις βήματα μακριά από τα παγκοσμίως γνωστά Ισπανικά Σκαλιά.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή στη Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri στο κέντρο της Ρώμης. Ο Ιταλός σχεδιαστής του τζετ σετ, παγκοσμίως γνωστός με το μικρό του όνομα, λατρεύτηκε από γενιές βασιλικών οικογενειών, πρώτων κυριών και σταρ του κινηματογράφου, από την Τζάκι Κένεντι Ωνάση μέχρι την Τζούλια Ρόμπερτς και την βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, οι οποίες ορκίζονταν ότι ο σχεδιαστής πάντα τις έκανε να δείχνουν και να νιώθουν όσο καλύτερα μπορούσαν.

Εκατοντάδες διασημότητες της μόδας, αξιωματούχοι και απλοί πολίτες αναμένεται να τιμήσουν τον «τελευταίο αυτοκράτορα» της ιταλικής μόδας.

Ο Valentino πάντα διατηρούσε το ατελιέ του στη Ρώμη, ενώ κυρίως παρουσίαζε τις συλλογές του στο Παρίσι.

Αποκαλώντας τον ως μία από τις «πιο φωτεινές και αγαπημένες προσωπικότητες της Ιταλίας», ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο ​​Γκουαλτιέρι, υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς του σχεδιαστή με την ιταλική πρωτεύουσα.

Χωρίς ποτέ να του αρέσει το έντονο ή το εντυπωσιακό ντύσιμο, η καριέρα του Valentino, που διήρκεσε σχεδόν μισό αιώνα, εκτείνεται από τις πρώτες του μέρες στη Ρώμη τη δεκαετία του 1960 μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2008.

 

14:20 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

