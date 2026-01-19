Valentino: Ο «αυτοκράτορας» της ιταλικής υψηλής ραπτικής που «έβαψε» με κόκκινο τον κόσμο της μόδας

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Valentino, σε ηλικία 93 ετών. Ο σπουδαίος σχεδιαστής είχε γεννηθεί στη Βογκέρα της Ιταλίας τον Μάιο του 1932, και κατάφερε να ξεχωρίσει, να λατρευτεί ως «Θεός της μόδας» και να γράψει τη δική του ιστορία σε έναν χώρο απαιτητικό και συγχρόνως μαγικό.

Η γνωστοποίηση του θανάτου του, έγινε μέσα από το Ίδρυμά του «Fondazione Valentino Garabani e Giancarlo Giammetti», το οποίο σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει: «Ο ιδρυτής μας, Βαλεντίνο Γκαραβάνι, απεβίωσε σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η έκθεση σε λαϊκό προσκύνημα θα τελεστεί στην PM23 στην Piazza Mignanelli 23 την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, από τις 11:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στη Βασιλική Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στην Piazza della Repubblica 8 στη Ρώμη, στις 11 π.μ.».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti (@fondazionevggg)

Ο «αυτοκράτορας της μόδας» που δημιούργησε το δικό του κόκκινο

Ο Valentino ήρθε στον κόσμο στη Βογκέρα της Ιταλίας στις 11 Μαΐου του 1932, σε μία ευκατάστατη οικογένεια. Ήταν μοναχοπαίδι και η μητέρα του τον ονόμασε έτσι προς τιμήν του κινηματογραφικού ειδώλου Ρούντολφ Βαλεντίνο. Ο πατέρας του διατηρούσε εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Έχοντας αρχίσει να σχεδιάζει και να εκτιμά τα ρούχα υψηλής ποιότητας από μικρή ηλικία, σπούδασε υψηλή ραπτική στο Μιλάνο και το Παρίσι, όπου εργάστηκε ως μαθητευόμενος δίπλα στον σχεδιαστή Jean Dessès, ο οποίος ήταν ελληνικής καταγωγής και ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες στον χώρο της μόδας τις δεκαετίες 1940-1960.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti (@fondazionevggg)

Το «Valentino red»

Ο Valentino επέστρεψε στην πατρίδα του το 1960, ανοίγοντας τον δικό του οίκο μόδας στην καρδιά της Ρώμης. Την ίδια χρονιά, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ θα εμφανιστεί με μια λευκή τουαλέτα Valentino για την πρεμιέρα της μεγάλης κινηματογραφικής επιτυχίας «Σπάρτακος».

Ωστόσο ένα ήταν το χρώμα που λάτρευε, και που μάλιστα μία απόχρωσή του συνδυάστηκε για πάντα με εκείνον, το κόκκινο.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Valentino εντυπωσιασμένος από την κομψότητα μιας ηλικιωμένης γυναίκας στην όπερα της Βαρκελώνης, δημιούργησε μία νέα απόχρωση την οποία παρουσίασε στον κόσμο της μόδας το 1959, με ένα στράπλες κοκτέιλ φόρεμα από ντραπέ τούλι, η οποία έκτοτε φέρει το όνομά του «Valentino red», αποτελώντας ταυτόχρονα το σήμα κατατεθέν του ομώνυμου ιταλικού οίκου μόδας.

«Πιστεύω ότι μια γυναίκα ντυμένη στα κόκκινα είναι πάντα υπέροχη, είναι η τέλεια εικόνα μιας ηρωίδας», είχε γράψει ο Valentino στο βιβλίο «Rosso», που κυκλοφόρησε το 2022. Συνήθιζε να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα κόκκινο φόρεμα σε κάθε μία από τις συλλογές του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Valentino Garavani (@realmrvalentino)

Τα ρούχα του πάνω σε σημαντικές γυναίκες

Στη διάρκεια της σπουδαίας πορείας του στον χώρο της μόδας, ο Valentino λατρεύτηκε από διάσημες κυρίες, που φόρεσαν σε σημαντικές στιγμές της ζωής τους δημιουργίες του.

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Όντρεϊ Χέπμπορν, η Σοφία Λόρεν, η Τζούλια Ρόμπερτς, η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Αν Χαθαγούει, η οποία φόρεσε νυφικό του στον γάμο της το 2012, καθώς και η Κέιτ Μπλάνσετ, είναι μερικές από τις πιο γνωστές κυρίες που φόρεσαν ρούχα του Valentino.

Τα ρομαντικά του σχέδια, απλά με την πρώτη ματιά, ήταν γεμάτα περίτεχνες λεπτομέρειες. «Λατρεύω την ομορφιά», έλεγε ο Valentino. «Δεν φταίω εγώ. Και ξέρω τι θέλουν οι γυναίκες: θέλουν να είναι όμορφες».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Valentino Garavani (@realmrvalentino)

Το νυφικό της Τζάκι Κένεντι στον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση

Κάποια στιγμή το 1964, η Τζάκι Κένεντι είχε δει τη Γκλόρια Σιφ, τη δίδυμη αδελφή της Ρωμαίας συντάκτριας μόδας του αμερικανικού Vogue και φίλη του Valentino, Κονσουέλo Κρέσπι, να φοράει ένα μαύρο σύνολο από οργάντζα σε μια συγκέντρωση. Της έκανε τέτοια εντύπωση, που η Κένεντι επικοινώνησε με την Σιφ για να μάθει το όνομα του σχεδιαστή του συνόλου.

Τον Σεπτέμβριο του 1964, ο Valentino επρόκειτο να βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρουσιάσει μια συλλογή των έργων του σε έναν φιλανθρωπικό χορό στο ξενοδοχείο Waldorf-Astoria της Νέας Υόρκης. Η Τζάκι Κένεντι ήθελε να δει τη συλλογή, αλλά δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, οπότε ο Valentino αποφάσισε να στείλει ένα μοντέλο, έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων και μια επιλογή από τα βασικά κομμάτια της συλλογής του στο διαμέρισμα της στην 5η Λεωφόρο.

Η Τζάκι Κένεντι παρήγγειλε έξι από τα φορέματα υψηλής ραπτικής του, όλα σε μαύρο και άσπρο, και τα φόρεσε κατά τη διάρκεια του έτους πένθους που ακολούθησε τη δολοφονία του Προέδρου Τζον Φ. Κένεντι. Από τότε, έγινε πιστή πελάτισσα και φίλη του Valentino.

Ο Valentino σχεδίασε αργότερα το λευκό φόρεμα Valentino που φόρεσε η Κένεντι στο γάμο της με τον Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Valentino Garavani (@realmrvalentino)

Η σχέση ζωής με τον Giancarlo Giammetti

Το 1960, γνώρισε τον Giancarlo Giammetti σε ένα ρωμαϊκό καφέ. Ο Giammetti θα γινόταν στη συνέχεια ο σύντροφός του στη δουλειά και στη ζωή.

«Το να μοιράζεσαι τη ζωή σου με έναν άνθρωπο για ολόκληρη την ύπαρξή σου, κάθε στιγμή, χαρά, πόνο, ενθουσιασμό, απογοήτευση, είναι κάτι που δεν μπορεί να οριστεί», είχε πει ο Valentino για εκείνον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Valentino Garavani (@realmrvalentino)

Ο Giammetti ανέλαβε το διοικητικό κομμάτι της επιχείρησης, αφήνοντας τα δημιουργικά ζητήματα στον σχεδιαστή. «Το να είσαι με τον Valentino ως φίλος, ως εραστής και ως υπάλληλος είναι λίγο-πολύ το ίδιο: χρειάζεσαι πολλή υπομονή», είχε δηλώσει ο Giammetti στο “Valentino: The Last Emperor”, ένα ντοκιμαντέρ που ακολούθησε τον σχεδιαστή τα δύο τελευταία χρόνια της καριέρας του.

«Η φήμη και η περιουσία δεν τον άλλαξαν», είχε εξομολογηθεί τότε ο Giammetti. «Παραμένει ο ίδιος μικρός τύπος που γνώρισα πριν από 45 χρόνια».

«Θα ήθελα να φύγω από το πάρτι ενώ είναι ακόμα γεμάτο»

Ο Valentino κατατασσόταν μαζί με τον Giorgio Armani και τον Karl Lagerfeld ως ο τελευταίος μιας κορυφαίας γενιάς σχεδιαστών, από μια εποχή προτού η μόδα μετατραπεί σε μια άκρως εμπορική βιομηχανία. Με βάση το Reuters, υπήρξε ο πρώτος Ιταλός που συμμετείχε στις αποκλειστικές πασαρέλες της haute couture στο Παρίσι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Valentino Garavani (@realmrvalentino)

Το 2007 κατέπληξε τη Ρώμη με πολυτελείς εορτασμούς για τις δεκαετίες του στον χώρο της μόδας – ένα τριήμερο γεγονός που περιλάμβανε δείπνα, πάρτι και εκθέσεις, με χιλιάδες καλεσμένους να καταφθάνουν αεροπορικώς από όλο τον κόσμο.

Λίγους μήνες αργότερα, ανακοίνωσε ότι θα σταματούσε να σχεδιάζει για την εταιρεία του, την οποία δεν έλεγχε πλέον, έχοντας πουλήσει την επιχείρηση σχεδόν μια δεκαετία νωρίτερα έναντι περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Αποφάσισα ότι αυτή είναι η τέλεια στιγμή για να πω αντίο στον κόσμο της μόδας», είχε δηλώσει. «Όπως λένε και οι Άγγλοι, θα ήθελα να φύγω από το πάρτι ενώ είναι ακόμα γεμάτο».

Η τελευταία του επίδειξη πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2008 στο Παρίσι, μια πόλη που αποκαλούσε δεύτερο σπίτι του και η οποία, όπως έλεγε, του έμαθε να αγαπά τη μόδα και τη ζωή.