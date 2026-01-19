Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της και το μήνυμα στον μικρό Πάρη – «Κάθε σου αγκαλιά είναι το ασφαλέστερο καταφύγιό μου»

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε με ένα ονειρικό πάρτι τα τρίτα γενέθλια του γιου της. Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, η επιτυχημένη influencer και επιχειρηματίας έκανε μία ανάρτηση στο Instagram προφίλ της, αφιερωμένη στον γιο της.

Στη δημοσίευσή της, η ευτυχισμένη μητέρα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στη πλατφόρμα, μερικές φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι του παιδιού της.

Η Ιωάννα Τούνη στη λεζάντα της ανάρτησής της, ευχαρίστησε όσους την βοήθησαν να δημιουργήσει αυτά τα παραμυθένια γενέθλια της για τον τριών ετών Πάρη, ενώ αναφερομένη στον γιο της έγραψε: «Πότε έγινες κιόλας 3 χρονών; Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα μεγαλώνεις. Από εκείνο το μικροσκοπικό πλασματάκι που ήσουν μέσα στην κοιλιά μου, σε ένα παιδάκι γεμάτο γέλιο, φωνές, απορίες, φαντασία και αγάπη!

Κάθε σου χαμόγελο φωτίζει τις πιο σκοτεινές μου μέρες. Κάθε σου αγκαλιά είναι το ασφαλέστερο καταφύγιό μου. Η φωνούλα σου, το γέλιο σου, τα “μαμά κοίτα!” είναι οι πιο όμορφοι ήχοι του κόσμου.

Εύχομαι να μεγαλώσεις ελεύθερος, καλόκαρδος, γενναίος και γεμάτος όνειρα. Να μη φοβηθείς ποτέ να είσαι ο εαυτός σου. Να γελάς δυνατά, να αγαπάς αληθινά και να θυμάσαι πάντα πως η μαμά σου θα είναι εκεί – σε κάθε βήμα, σε κάθε πτώση, σε κάθε νίκη. Χρόνια πολλά ζωή μου… Σε αγαπώ πιο πολύ απ’ όσο χωράνε οι λέξεις».