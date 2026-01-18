Ιωάννα Τούνη: Το εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων που πραγματοποίησε για τον γιο της – Φωτογραφίες και Βίντεο

Στις εννέα Ιανουαρίου ο γιος της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Αλεξάνδρου έγινε τριών ετών. Εννέα μέρες μετά, η influencer και επιχειρηματίας γιόρτασε τα γενέθλια του παιδιού της με ένα εντυπωσιακό πάρτι.

Η Ιωάννα Τούνη γνωρίζοντας την αγάπη του γιου της για τους δεινόσαυρους, πραγματοποίησε ένα ονειρικό πάρτι, που ενθουσίασε όχι μόνο τους καλεσμένους της, αλλά και χρήστες του Instagram, καθώς στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ανέβηκαν, τόσο από την ευτυχισμένη μητέρα όσο και από φίλους της, διάφορα βίντεο και φωτογραφίες από τα γενέθλια του τριών ετών Πάρη.

Έχοντας ως θέμα τους δεινόσαυρους, το πάρτι κινήθηκε σε αποχρώσεις κυρίως του καφέ και του πράσινου. Παράλληλα, υπήρχαν παντού φιγούρες με τα συγκεκριμένα ερπετά, που παρ’ ότι έχουν εξαφανιστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια, μεγάλη μερίδα μικρών και μεγάλων είναι θαυμαστές τους.

Ιδιαίτερη στιγμή των γενεθλίων ήταν όταν εμφανίστηκαν μασκότ δεινόσαυροι, οι οποίοι έκαναν τον μικρό Πάρη και τους φίλους του να ξετρελαθούν.

Φυσικά και η τούρτα ήταν στο θέμα του πάρτι, καθώς η γλυκιά δημιουργία αναπαριστούσε ένα ηφαίστειο.

«Χρόνια πολλά έρωτά μου. Η μαμά θα είναι πάντα δίπλα σου να σε αγαπάει και να σε προσέχει!», έχει γράψει η Ιωάννα Τούνη σε ένα από τα Instagram stories που έκανε για τα γενέθλια του γιου της.