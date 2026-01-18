Άννα Κορακάκη: Η νέα ανάρτηση με τη φουσκωμένη κοιλίτσα – Φωτογραφία

Σύνοψη από το

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άννα Κορακάκη
Φωτογραφία: Instagram/annakorakaki

Στην εκπνοή του 2025, η Άννα Κορακάκη μέσα από μία πολύ τρυφερή ανάρτηση που πραγματοποίησε στο Instagram, αποκάλυψε πως είναι έγκυος. Η χρυσή Ολυμπιονίκης παρά την επιτυχημένη πορεία της στον κόσμο του αθλητισμού, έχει επιλέξει να κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και τα post της που δεν έχουν να κάνουν με την σκοποβολή είναι ελάχιστα.

Η επιτυχημένη αθλήτρια στις 23 Σεπτεμβρίου του 2023, παντρεύτηκε με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη. Η Άννα Κορακάκη έκανε γνωστή την χαρμόσυνη είδηση το 2025, με αφορμή την δεύτερη επέτειο του γάμου τους.

Στη νέα της ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η μέλλουσα μητέρα δημοσίευσε μία φωτογραφία της στην οποία την βλέπουμε σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Η Άννα Κορακάκη στο στιγμιότυπο είναι αθλητικά ντυμένη, ενώ αγκαλιάζει τρυφερά τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Korakaki (@annakorakaki)

