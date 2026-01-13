Άννα Κορακάκη – Γιάννης Χαλκιαδάκης: Η νέα χρονιά φέρνει… μωρό

Σύνοψη από το

  • Η χρυσή ολυμπιονίκης Αννα Κορακάκη και ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης, ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι. Η γέννηση αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου.
  • Ο πατέρας και προπονητής της, Τάσος Κορακάκης, δηλώνει πανευτυχής που θα γίνει παππούς, εκφράζοντας την μεγάλη ευτυχία και προσμονή της οικογένειας.
  • Παρά την προσωπική της ευτυχία, η Αννα Κορακάκη συνεχίζει την προσπάθεια για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, διατηρώντας πάντα την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Άννα Κορακάκη – Γιάννης Χαλκιαδάκης: Η νέα χρονιά φέρνει… μωρό

Με την ευτυχία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της και με μεγάλη ανυπομονησία υποδέχθηκε η Άννα Κορακάκη το 2026, αφού μαζί με τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη, μετρά αντίστροφα μέχρι τη στιγμή που θα γεννηθεί το πρώτο παιδί τους. Η χρυσή ολυμπιονίκης της σκοποβολής κυοφορεί κοριτσάκι. «Η οικογένειά μας μεγαλώνει… Δύο ποδαράκια και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα να χτυπούν πια για σένα! Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις μας και τα όνειρά μας με φως!», έγραψε συγκινημένη.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο πατέρας και προπονητής της ολυμπιονίκη, Τάσος Κορακάκης, υπερήφανος για τις αγωνιστικές επιτυχίες της, είναι πανευτυχής που θα γίνει παππούς, όπως εξηγεί στη Realnews: «Μεγάλη η ευτυχία μας και μεγάλη η προσμονή μας που η Αννα περιμένει το πρώτο παιδί της. Αυτά τα συναισθήματα είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο και είναι και σε εμάς». Ο άνθρωπος που βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της κορυφαίας αθλήτριας, τόσο ως πατέρας όσο και ως προπονητής, αποκαλύπτει: «Η Αννα αναμένεται να γεννήσει στα τέλη Ιανουαρίου και η χαρά μας δεν περιγράφεται».

Η Αν. Κορακάκη θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Αντζελες. «Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στα τέλη του 2026 θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα κρίνει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς», εξηγεί ο Τ. Κορακάκης.

Μακριά από τη δημοσιότητα

Η πρωταθλήτρια, που έχει επιτύχει υψηλές διακρίσεις και έχει γεμίσει υπερηφάνεια τη χώρα κερδίζοντας χρυσό και χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, προσπαθεί να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου κανείς δεν ήξερε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αθλητικής πορείας της, η Αν. Κορακάκη δεν απασχολούσε τα media με τίποτα άλλο εκτός από τις επιδόσεις της που την έφερναν πάντα στο βάθρο των μεγάλων διοργανώσεων. Μακριά από τα φλας των φωτογράφων κατάφερε να κρατήσει και τη σχέση της με τον πολιτικό μηχανικό από την Ιεράπετρα Κρήτης, Γ. Χαλκιαδάκη.

Την Πρωτοχρονιά του 2023 εκείνος της πρότεινε να παντρευτούν και εκείνη είπε το «ναι». Ο γάμος έγινε σε κλειστό κύκλο την ίδια χρονιά, κάτι που αποκάλυψε η Αννα τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν το ζευγάρι γιόρτασε τη δεύτερη επέτειο του γάμου του. Η αθλήτρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της φωτογραφίες από το άλμπουμ του γάμου, γράφοντας «23/9/2023. 2 years down, forever to go», αποδεικνύοντας ότι η σχέση τους είναι χτισμένη σε σταθερά θεμέλια. Μια σχέση που σε λίγες εβδομάδες θα εμπλουτιστεί με το πιο ουσιαστικό συστατικό ευτυχίας: το παιδί τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεάν σεμινάρια ενδυνάμωσης ψηφιακών δεξιοτήτων για γυναίκες με καρκίνο μαστού

Το σημάδι στον ύπνο που μπορεί να σχετίζεται με πρώιμη άνοια

Στις αγορές βγαίνει σήμερα το ελληνικό δημόσιο με 10ετές ομόλογο – Τι ποσό θα αντλήσει

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι σήμερα – Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:38 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Φωτεινή Αποστολίδη: Πέθανε η κόρη της Γεωργίας Βασιλειάδου

Πέθανε πριν από δύο μήνες η μοναχοκόρη της Γεωργίας Βασιλειάδου, χωρίς να το μάθει κανείς. Η Φ...
04:48 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το βίντεο με τον Σάκη Κατσούλη από το gender reveal party και η εξομολόγηση – «Σε αγαπήσαμε πριν μάθουμε το φύλο σου»

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης διανύουν μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της...
03:50 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Βασίλης Σίμος: «Ο πατέρας μου πέθανε σε τροχαίο, ο οδηγός δεν μας ζήτησε ούτε μία συγγνώμη»

Ο Βασίλης Σίμος μίλησε στην Ελισάβετ Οικονόμου και στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» γ...
01:56 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Στέλιος Ρόκκος: Η απώλεια των αδελφών του, η σχέση του με την εκκλησία και η… εξομολόγηση – «Το απαγορευμένο είναι και το πιο ποθητό»

Στους «απαγορευμένους καρπούς» σε ζητήματα σεξουαλικότητας καθώς και στη σχέση του με την εκκλ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι