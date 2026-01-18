MasterChef 10: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της πρεμιέρας

  • Απόψε, Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00, η κουζίνα του MasterChef 10 ανοίγει ξανά στο Star και τίποτα δεν θα είναι όπως πριν!
  • Ο 10ος, επετειακός κύκλος κάνει μεγάλη πρεμιέρα με τους τρεις κορυφαίους chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, να υποδέχονται τους υποψήφιους παίκτες.
  • Οι αγαπημένες και απρόβλεπτες auditions επιστρέφουν, σηματοδοτώντας την πιο ανταγωνιστική σεζόν του MasterChef μέχρι σήμερα, γεμάτη αλλαγές και extreme προκλήσεις!
Νάντια Ρηγάτου

MasterChef 10: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της πρεμιέρας

Απόψε, Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00, η κουζίνα του MasterChef  10 ανοίγει ξανά και τίποτα δεν θα είναι όπως πριν!

Ο 10ος, επετειακός κύκλος κάνει μεγάλη πρεμιέρα στο Star, με τους τρεις κορυφαίους chef κριτές Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο έτοιμους να υποδεχτούν τους υποψήφιους παίκτες, σε μια χρονιά που θα τα αλλάξει όλα!

Ανατροπές, συγκινήσεις, δυνατά συναισθήματα και χτυποκάρδια, σηματοδοτούν οι αγαπημένες και απρόβλεπτες auditionsπου επιστρέφουν στην πιο ανταγωνιστική σεζόν του MasterChef μέχρι σήμερα!  

Μόνο όσοι εξασφαλίσουν δυο «ΝΑΙ», θα περάσουν στην επόμενη φάση, για να ζήσουν μια σεζόν γεμάτη αλλαγές και extreme προκλήσεις!

Δείτε εδώ το NEO trailer Auditions ΠΡΕΜΙΕΡΑ MasterChef 10- Κυριακή 18.1.26: 

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο της ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ  MasterChef 10 – Κυριακή 18.1.26:

13:51 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

12:30 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

11:34 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

09:20 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

