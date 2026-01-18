Η μεγάλη χίμαιρα: Το πλοίο «Μαρίνα» βυθίζεται και δεν σώζεται κανείς

Σύνοψη από το

  • Απόψε, Κυριακή 18/1/2026, στις 22:00, στην ΕΡΤ1, έρχεται το νέο επεισόδιο της σειράς “Η μεγάλη χίμαιρα”, όπου η ήρεμη ζωή της Μαρίνας και του Γιάννη ανατρέπεται δραματικά.
  • Η οικογένεια συγκλονίζεται από τη βύθιση του πλοίου «Μαρίνα» σε σφοδρή καταιγίδα, με τον Γιάννη να ανακοινώνει πως κανείς από το πλήρωμα δεν σώθηκε. Παράλληλα, αποκαλύπτεται ότι το πλοίο ήταν ανασφάλιστο.
  • Η οικονομική καταστροφή είναι προ των πυλών, ωθώντας τον Γιάννη να αναλάβει καπετάνιος στη «Χίμαιρα» και αφήνοντας τη Μαρίνα πίσω στη Σύρο να αντιμετωπίζει απειλητικά τη μοναξιά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Η μεγάλη χίμαιρα: Το πλοίο «Μαρίνα» βυθίζεται και δεν σώζεται κανείς

Καθηλωτικό το νέο επεισόδιο της σειράς “Η μεγάλη χίμαιρα” που έρχεται απόψεΚυριακή 18/1/2026, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Η Μαρίνα και ο Γιάννης είναι πλέον γονείς κι ευτυχισμένοι, όμως ένα μοιραίο βράδυ το πλοίο «Μαρίνα» βυθίζεται, πυροδοτώντας εξελίξεις που θα καθορίσουν τη συνέχεια.

Ο Γιάννης και ο Μηνάς αναχωρούν από τη Σύρο, ενώ το σκοτάδι και η μοναξιά τυλίγουν τη Μαρίνα.

Τι θα δούμε αναλυτικά

Τέσσερα χρόνια μετά. Η Μαρίνα και ο Γιάννης είναι πλέον γονείς σε ένα υπέροχο κοριτσάκι, τη μικρή Άννα. Η Ρεΐζαινα έχει αποδεχτεί τη νύφη της και ο Μηνάς, που έχει επιστρέψει από τη Γερμανία ως κάτοχος διδακτορικού, απολαμβάνει τον ρόλο του θείου της μικρής Άννας.

Η ζωή της Μαρίνας μοιάζει πλέον ήρεμη και τακτοποιημένη, όπως πάντα επιθυμούσε.
Σύντομα όμως, ένα μοιραίο βράδυ, όλα θα αλλάξουν.

Σε μια δεξίωση, σ’ ένα από τα αρχοντικά της Σύρου, η Μαρίνα θα δει τον Μηνά να φλερτάρει με τη Λιλή, μια νεαρή όμορφη κοπέλα της Σύρου και θα ταραχτεί. Παράλληλα, την ίδια στιγμή, στα ανοιχτά της Ισπανίας, το πλοίο «Μαρίνα» πέφτει σε καταιγίδα. Ο Νικήτας κάνει ό,τι μπορεί να σώσει το καράβι, αλλά η καταιγίδα είναι σφοδρή.

Τα ξημερώματα, η Μαρίνα θα ξυπνήσει από έναν ανήσυχο ύπνο και θα δει δίπλα της τον Γιάννη συντετριμμένο: της ανακοινώνει πως το πλοίο «Μαρίνα» βυθίστηκε και κανείς από το πλήρωμα δεν σώθηκε.

Στη συνάντηση της οικογένειας που ακολουθεί, ο Γιάννης ομολογεί πως η «Μαρίνα» ήταν ανασφάλιστη και η οικογένεια βρίσκεται, πλέον, στο χείλος της οικονομικής καταστροφής.

Ο Γιάννης δηλώνει την απόφασή του: θα αναλάβει καπετάνιος στη «Χίμαιρα» επιχειρώντας να καλύψει μέρος της ζημιάς. Ο Μηνάς αποφασίζει να γυρίσει και να δουλέψει στην Αθήνα. Και όλη η οικογένεια πρέπει πλέον να ζήσει με αιματηρές οικονομίες.

Η Ρεΐζαινα και η Μαρίνα πηγαίνουν να συλλυπηθούν τις οικογένειες των ναυτικών που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο, ξεκινώντας από την Αννεζιώ, τη μητέρα του Νικήτα, της οποίας η στάση απέναντι στον θάνατο συγκλονίζει τη Μαρίνα.

Λίγες μέρες μετά, Γιάννης και Μηνάς αναχωρούν από το νησί. Η Μαρίνα μένει πίσω με την κόρη και την πεθερά της και η μοναξιά αρχίζει να την τυλίγει απειλητικά…

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιώσεις σε παιδιά: 5 tips που προτείνει ειδικός για να τις ξεπεράσουν αμέσως

10 νόστιμες τροφές που μας αδυνατίζουν και χτίζουν μύες, σύμφωνα με ειδικό

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε καταβάλλονται ανά Ταμείο

ΕΚΤ: Επιμένει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – Πού οφείλονται οι αυξήσεις στις τιμές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:18 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

MasterChef 10: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της πρεμιέρας

Απόψε, Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00, η κουζίνα του MasterChef  10 ανοίγει ξανά και τίποτα ...
12:30 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ...
11:34 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

«Ηλέκτρα»: Η Ηλέκτρα επιστρέφει στην Αρσινόη αντιμετωπίζοντας Νεφέλη και Δανάη

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειρά...
09:20 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

MasterChef 2026: Απόψε η μεγάλη πρεμιέρα – Όλα όσα θα δούμε

Η Μεγάλη Πρεμιέρα του MasterChef 10 με τους αγαπημένους μας chef, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι