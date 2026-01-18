Η μεγάλη χίμαιρα: Το πλοίο «Μαρίνα» βυθίζεται και δεν σώζεται κανείς

Καθηλωτικό το νέο επεισόδιο της σειράς “Η μεγάλη χίμαιρα” που έρχεται απόψε, Κυριακή 18/1/2026, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Η Μαρίνα και ο Γιάννης είναι πλέον γονείς κι ευτυχισμένοι, όμως ένα μοιραίο βράδυ το πλοίο «Μαρίνα» βυθίζεται, πυροδοτώντας εξελίξεις που θα καθορίσουν τη συνέχεια.

Ο Γιάννης και ο Μηνάς αναχωρούν από τη Σύρο, ενώ το σκοτάδι και η μοναξιά τυλίγουν τη Μαρίνα.

Τι θα δούμε αναλυτικά

Τέσσερα χρόνια μετά. Η Μαρίνα και ο Γιάννης είναι πλέον γονείς σε ένα υπέροχο κοριτσάκι, τη μικρή Άννα. Η Ρεΐζαινα έχει αποδεχτεί τη νύφη της και ο Μηνάς, που έχει επιστρέψει από τη Γερμανία ως κάτοχος διδακτορικού, απολαμβάνει τον ρόλο του θείου της μικρής Άννας.

Η ζωή της Μαρίνας μοιάζει πλέον ήρεμη και τακτοποιημένη, όπως πάντα επιθυμούσε.

Σύντομα όμως, ένα μοιραίο βράδυ, όλα θα αλλάξουν.

Σε μια δεξίωση, σ’ ένα από τα αρχοντικά της Σύρου, η Μαρίνα θα δει τον Μηνά να φλερτάρει με τη Λιλή, μια νεαρή όμορφη κοπέλα της Σύρου και θα ταραχτεί. Παράλληλα, την ίδια στιγμή, στα ανοιχτά της Ισπανίας, το πλοίο «Μαρίνα» πέφτει σε καταιγίδα. Ο Νικήτας κάνει ό,τι μπορεί να σώσει το καράβι, αλλά η καταιγίδα είναι σφοδρή.

Τα ξημερώματα, η Μαρίνα θα ξυπνήσει από έναν ανήσυχο ύπνο και θα δει δίπλα της τον Γιάννη συντετριμμένο: της ανακοινώνει πως το πλοίο «Μαρίνα» βυθίστηκε και κανείς από το πλήρωμα δεν σώθηκε.

Στη συνάντηση της οικογένειας που ακολουθεί, ο Γιάννης ομολογεί πως η «Μαρίνα» ήταν ανασφάλιστη και η οικογένεια βρίσκεται, πλέον, στο χείλος της οικονομικής καταστροφής.

Ο Γιάννης δηλώνει την απόφασή του: θα αναλάβει καπετάνιος στη «Χίμαιρα» επιχειρώντας να καλύψει μέρος της ζημιάς. Ο Μηνάς αποφασίζει να γυρίσει και να δουλέψει στην Αθήνα. Και όλη η οικογένεια πρέπει πλέον να ζήσει με αιματηρές οικονομίες.

Η Ρεΐζαινα και η Μαρίνα πηγαίνουν να συλλυπηθούν τις οικογένειες των ναυτικών που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο, ξεκινώντας από την Αννεζιώ, τη μητέρα του Νικήτα, της οποίας η στάση απέναντι στον θάνατο συγκλονίζει τη Μαρίνα.

Λίγες μέρες μετά, Γιάννης και Μηνάς αναχωρούν από το νησί. Η Μαρίνα μένει πίσω με την κόρη και την πεθερά της και η μοναξιά αρχίζει να την τυλίγει απειλητικά…