«Η μεγάλη χίμαιρα»: Το πλοίο «Μαρίνα» βυθίζεται και η μοίρα των ηρώων αλλάζει για πάντα

Επεισόδιο 4ο: Τέσσερα χρόνια μετά. Η Μαρίνα και ο Γιάννης είναι πλέον γονείς σε ένα υπέροχο κοριτσάκι, τη μικρή Άννα. Η Ρεΐζενα έχει αποδεχτεί τη νύφη της και ο Μηνάς, που έχει επιστρέψει από τη Γερμανία ως κάτοχος διδακτορικού, απολαμβάνει τον ρόλο του θείου της μικρής Άννας. Η ζωή της Μαρίνας μοιάζει πλέον ήρεμη και τακτοποιημένη, όπως πάντα επιθυμούσε.

Σύντομα όμως, ένα μοιραίο βράδυ, όλα θα αλλάξουν. Σε μια δεξίωση, σ’ ένα από τα αρχοντικά της Σύρου, η Μαρίνα θα δει τον Μηνά να φλερτάρει με τη Λιλή, μια νεαρή όμορφη κοπέλα της Σύρου και θα ταραχτεί. Παράλληλα, την ίδια στιγμή, στα ανοιχτά της Ισπανίας, το πλοίο «Μαρίνα» πέφτει σε καταιγίδα. Ο Νικήτας κάνει ό,τι μπορεί να σώσει το καράβι, αλλά η καταιγίδα είναι σφοδρή.

Τα ξημερώματα, η Μαρίνα θα ξυπνήσει από έναν ανήσυχο ύπνο και θα δει δίπλα της τον Γιάννη συντετριμμένο: της ανακοινώνει πως το πλοίο «Μαρίνα» βυθίστηκε και κανείς από το πλήρωμα δεν σώθηκε.

Στη συνάντηση της οικογένειας που ακολουθεί, ο Γιάννης ομολογεί πως η «Μαρίνα» ήταν ανασφάλιστη και η οικογένεια βρίσκεται, πλέον, στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Ο Γιάννης δηλώνει την απόφασή του: θα αναλάβει καπετάνιος στη «Χίμαιρα» επιχειρώντας να καλύψει μέρος της ζημιάς. Ο Μηνάς αποφασίζει να γυρίσει και να δουλέψει στην Αθήνα. Και όλη η οικογένεια πρέπει πλέον να ζήσει με αιματηρές οικονομίες. Η Ρεΐζαινα και η Μαρίνα πηγαίνουν να συλλυπηθούν τις οικογένειες των ναυτικών που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο, ξεκινώντας από την Αννεζιώ, τη μητέρα του Νικήτα, της οποίας η στάση απέναντι στον θάνατο συγκλονίζει τη Μαρίνα. Λίγες μέρες μετά, Γιάννης και Μηνάς αναχωρούν από το νησί. Η Μαρίνα μένει πίσω με την κόρη και την πεθερά της και η μοναξιά αρχίζει να την τυλίγει απειλητικά…

Το εμβληματικό έργο του Μ. Καραγάτση μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη, σε μια παραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Fotini Peluso, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Δημήτρη Κίτσο, ενώ την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Ted Regklis.

Η σειρά αποτελεί παραγωγή της Foss Productions, σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, τη γερμανική εταιρεία διεθνούς διανομής Beta Film, την ιταλική εταιρεία παραγωγής Mompracem Films και την Boo Productions.

Η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική μεταφορά ενός μυθιστορήματος-σταθμού για τη νεοελληνική λογοτεχνία επιχειρεί να αποδώσει με ακρίβεια και σεβασμό την ατμόσφαιρα και τους χαρακτήρες της δεκαετίας του 1930.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Μαρίνα, μια γυναίκα που φλέγεται από το πάθος της και αναζητά με αμείωτη ένταση την ευτυχία, οδηγούμενη σταδιακά –μαζί με όσους την περιβάλλουν– σε μια αναπόφευκτη πορεία σύγκρουσης και απώλειας.