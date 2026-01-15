Τσιάρας: Χωρίς διάλογο δεν διαμορφώνονται εθνικές θέσεις για τον πρωτογενή τομέα

Τη σημασία του διαλόγου, όχι μόνο ως μέσο επίλυσης άμεσων ζητημάτων, αλλά ως αναγκαίο εργαλείο για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Όπως υπογράμμισε, από την πρώτη στιγμή υπήρξε σαφές πλαίσιο διαλόγου με τα αγροτικά μπλόκα, με όρους αντιπροσωπευτικότητας και ανοιχτών δρόμων, επισημαίνοντας ότι η μη διεξαγωγή της συζήτησης στέρησε τη δυνατότητα συνδιαμόρφωσης πολιτικών για κρίσιμα θέματα που έρχονται, όπως η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και το συνολικό πλαίσιο στήριξης του αγροτικού κόσμου.

Όπως ανέφερε, από την έναρξη των κινητοποιήσεων «ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απηύθυνε πρόσκληση διαλόγου», ενώ υπήρξαν διαφορετικά χρονικά σημεία στα οποία επιχειρήθηκε να οργανωθεί συνάντηση. Η προγραμματισμένη συνάντηση «δεν έγινε για συγκεκριμένους λόγους» είπε και προσέθεσε ότι οι λόγοι αυτοί «δεν είχαν καμία σχέση, ούτε αφορούσαν την πρόθεση της κυβέρνησης» και, σε κάθε περίπτωση, «δεν συνιστούσαν πραγματικό λόγο για να μη καθίσει κανείς στο τραπέζι του διαλόγου».

Ο Υπουργός τόνισε ότι «ο πραγματικός διάλογος δεν γίνεται με βάση έναν υπερβολικό αριθμό, αλλά με βάση τα αιτήματα που τίθενται», επισημαίνοντας ότι εκεί βρισκόταν η ουσία της συζήτησης. Όπως είπε, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε εξαρχής πως «χρειάζεται να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα από όλα τα μπλόκα και όλες τις ομάδες», αλλά και ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει «με τους δρόμους ανοιχτούς», κάτι που –όπως σημείωσε– προϋποθέτει «καλή πίστη και καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές».

Σύμφωνα με τον Κώστα Τσιάρα, το ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας ερμηνεύτηκε διαφορετικά από τις πλευρές. Όπως εξήγησε, υπήρχε μια ομάδα εκπροσώπων αγροτών από συγκεκριμένα μπλόκα που είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους για διάλογο, ενώ «όλοι οι υπόλοιποι είπαν ότι δεν μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι».

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο Πρωθυπουργός –όπως ανέφερε ο Υπουργός– αποδέχθηκε μια λύση προκειμένου να μην τιναχθεί στον αέρα κάθε προσπάθεια συνεννόησης. «Βλέποντας ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει αδιέξοδο, δέχθηκε να υπάρξουν δύο διαφορετικές συναντήσεις», είπε, διευκρινίζοντας ότι «η πρώτη θα ήταν με τους λεγόμενους “σκληρούς”, όπως γράφεται το τελευταίο διάστημα, και η δεύτερη με τους εκπροσώπους που εδώ και πολύ καιρό ζητούσαν συνάντηση».

Ο Κώστας Τσιάρας αναφέρθηκε εκτενώς και στα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, τονίζοντας ότι αποτελούν τις τελικές κυβερνητικές αποφάσεις. Όπως είπε, «όποιος μπαίνει στο χαμηλό τιμολόγιο στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, εφόσον είναι συνεπής στη ρύθμιση», ωφελείται άμεσα, ενώ υπενθύμισε και την παρέμβαση στο αγροτικό πετρέλαιο: «Αφαιρείται ο ΦΠΑ από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, με αποτέλεσμα από τα 41 λεπτά να πάμε στα 51 λεπτά έκπτωσης είπε και όπως: «Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ανακοινώσεις που ήδη έχουν γίνει».

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι «οι ανακοινώσεις που έγιναν είναι οι τελικές ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης», ενώ έκανε ειδική μνεία στη λύση που δόθηκε στο ζήτημα ΑΤΑΚ–ΚΑΕΚ. Όπως είπε, «δώσαμε λύση σε ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αγρότες και παραγωγούς στη Βόρεια Ελλάδα», χαρακτηρίζοντάς το «τεράστιο βήμα αντιμετώπισης ενός προβλήματος που ταλαιπώρησε πολύ κόσμο».

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο Υπουργός σημείωσε ότι «χάθηκε μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία», εξηγώντας ότι η κυβέρνηση είχε τη διάθεση να συζητήσει όχι μόνο τα μέτρα, αλλά και την εξειδίκευσή τους μαζί με τους αγρότες. «Από τη στιγμή που καθόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου, ζητήματα και μέτρα θα μπορούσαν να έχουν και μια διαφορετική κατεύθυνση», είπε, υπογραμμίζοντας ότι υπήρχε δυνατότητα συνδιαμόρφωσης.

Ο Κώστας Τσιάρας άνοιξε, τέλος, τη συζήτηση για τις ευρύτερες προκλήσεις που έρχονται. Όπως ανέφερε, «μπροστά μας έχουμε μια περίοδο τεράστιων προκλήσεων» τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, με ζητήματα κόστους παραγωγής, αποζημιώσεων, ενισχύσεων προϊόντων και χρόνιων παθογενειών. Στο πλαίσιο αυτό, θύμισε ότι ήδη έχει προαναγγείλει «περιφερειακές συνδιασκέψεις ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής», τονίζοντας ότι «τα θέματα αυτά πρέπει να τα σχεδιάσουμε μαζί με τον αγροτικό κόσμο».

Αναφερόμενος στη συμφωνία Mercosur, ο Υπουργός υποστήριξε ότι η δημόσια συζήτηση συχνά παρουσιάζει την Ελλάδα ως συνολικά χαμένη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της παραγωγής. Όπως είπε, «για να το εκτιμήσει κανείς, πρέπει να γνωρίζει αν υπάρχουν ανταγωνιστικά προϊόντα και συνθήκες παραγωγής», επισημαίνοντας ότι η χώρα μας έχει περιορισμένα σημεία δυνητικού ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «δύο είναι τα βασικά προϊόντα που ενδεχομένως μπαίνουν σε μια λογική ανταγωνισμού: τα εσπεριδοειδή και οι ζωοτροφές», ενώ ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα «δεν εξάγει βοδινό κρέας» και η εγχώρια παραγωγή καλύπτει ένα μικρό μέρος της κατανάλωσης. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν είχαν εκδοθεί επίσημα δελτία Τύπου την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ που χαιρέτιζαν τη συγκεκριμένη συμφωνία, τονίζοντας ότι η αποτίμηση της Mercosur οφείλει να γίνεται με όρους πραγματικών δεδομένων και όχι γενικεύσεων.