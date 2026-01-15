Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ξεπέρασαν τις 400.000 τα θανατωμένα ζώα – 57 νέα κρούσματα σε 16 περιοχές

  • Σε 470.274 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο 2024 έως τις 9 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
  • Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 2.042 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς σε 2.540 εκτροφές σε ολόκληρη τη χώρα.
  • Μόνο την περίοδο 20 Δεκεμβρίου 2025 – 9 Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν 57 νέα κρούσματα σε 16 περιοχές, σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σε 470.274 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο 2024 και έως τις 9 Ιανουαρίου στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ) και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, έχουν καταγραφεί 2.042 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.540 εκτροφές σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΕΕΔΕΕ την περίοδο αναφοράς 20 Δεκεμβρίου 2025 – 9 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 57 νέα κρούσματα σε 16 περιοχές, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων.

Πρόκειται για τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (7), Αχαΐας (6), Δράμας (1), Ηλείας (3), Ημαθίας (1), Καβάλας (2), Καρδίτσας (3), Κιλκίς (2), Λάρισας (2), Μαγνησίας & Σποράδων (3), Ξάνθης (9), Πέλλας (4), Πιερίας (6), Ροδόπης (5), Σερρών (1) και τη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (2).

