Πρωινή ρουτίνα: 8 πράγματα που κάνετε και σας καταστρέφουν τη διάθεση χωρίς να το καταλαβαίνετε

Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς κάποιες μέρες φαίνονται καταδικασμένες από την αρχή; Ξυπνάτε και, μέσα σε μία ώρα, είστε ήδη αγχωμένοι, πιεσμένοι και αναρωτιέστε γιατί η ευτυχία φαίνεται μακρινό όνειρο; Η πρωινή σας ρουτίνα καθορίζει τον τόνο για όλη την ημέρα σας.

Και αν έχετε υιοθετήσει κάποιες συμπεριφορές που σαμποτάρουν τη χαρά, στην ουσία προγραμματίζετε τον εαυτό σας να νιώθει δυσαρέσκεια, προτού προλάβετε να πιείτε την πρώτη σας γουλιά καφέ. Ας μιλήσουμε για τις οκτώ πρωινές συνήθειες που μπορεί να καταστρέφουν την ευτυχία σας, χωρίς να το συνειδητοποιείτε καν!

8 πρωινές συνήθειες που σαμποτάρουν την ευτυχία σας

Πατάτε συνεχώς το κουμπί αναβολής (snooze)

Αυτά τα επιπλέον εννέα λεπτά ύπνου φαίνονται πολύτιμα, σωστά; Λάθος. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί αναβολής, ξεκινάτε έναν νέο κύκλο ύπνου που δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε. Αυτό σας ζαλίζει περισσότερο ό,τι αν είχατε σηκωθεί με το πρώτο ξυπνητήρι.

Όταν πατάτε αναβολή, ξεκινάτε επίσης την ημέρα σας με αναβλητικότητα και ήττα. Στην ουσία, αρχίζετε το πρωί σας προδίδοντας μια υπόσχεση που δώσατε στον εαυτό σας. Πόσο θετικό είναι αυτό για ξεκινήσετε θετικά την ημέρα σας;

Πιάνετε το κινητό σας αμέσως

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάτε όταν ανοίγετε τα μάτια σας; Αν είναι το κινητό σας, παραδίδετε τον έλεγχο της συναισθηματικής σας κατάστασης σε ό,τι ειδοποιήσεις σας περιμένουν. Emails, καταιγισμός ειδήσεων, ειδοποιήσεις στα social media – όλα πλημμυρίζουν το μυαλό σας με πληροφορίες και απαιτήσεις προτού καν προλάβετε να βρείτε την ηρεμία σας.

Επιτρέπει το εξωτερικό περιβάλλον να καθορίσει πώς θα νιώσετε, προτού καν αποφασίσετε πώς θέλετε να νιώθετε εσείς. Αφήστε το κινητό σε κάποιο άλλο δωμάτιο, μέχρι να ολοκληρώσετε την πρωινή σας ρουτίνα.

Ξεκινάτε με αρνητικό εσωτερικό διάλογο

Ξυπνάτε σκεπτόμενοι όλα όσα πρέπει να κάνετε; Όλα όσα μπορεί να πάνε στραβά; Όλα όσα δεν καταφέρατε χθες;

Αυτή η νοητική συνήθεια είναι δηλητήριο για την ευτυχία σας. Όταν ξεκινάτε την ημέρα σας καταλογίζοντας προβλήματα και ατέλειες, προετοιμάζετε το μυαλό σας να εστιάσει στη αρνητικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Βιάζεστε για τα πάντα

Ελέγχετε συνεχώς την ώρα, βιάζεστε στο ντους, καταπίνετε το πρωινό σας (αν το τρώτε καν); Αυτός ο πανικός ενεργοποιεί την αντίδραση του άγχους και σας κρατά σε κατάσταση «μάχης ή φυγής».

Όταν βιάζεστε, λέτε στο σώμα σας ότι υπάρχει κίνδυνος. Η κορτιζόλη σας εκτοξεύεται, ο καρδιακός σας ρυθμός ανεβαίνει και το σώμα σας προετοιμάζεται για απειλές που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Σας αγχώνετε κυριολεκτικά χωρίς λόγο!

Αν ξυπνήσετε μόνο 15 λεπτά νωρίτερα, μπορείτε να μεταμορφώσετε ολόκληρο το πρωινό σας, από έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο σε μια ήρεμη αρχή της ημέρας σας.

Καταναλώνετε αρνητικό περιεχόμενο

Είτε είναι το άσκοπο σκρολάρισμα στα νέα είτε η παρακολούθηση δραματικών πρωινών εκπομπών, το να γεμίζετε το μυαλό σας με αρνητικότητα από το πρωί θέτει ένα καταστροφικό προηγούμενο για την ημέρα. Αυτό στο οποίο εκτίθεστε διαρκώς, καταλήγει να γίνει βίωμα.

Όταν ξεκινάτε την ημέρα σας με ιστορίες καταστροφής, σύγκρουσης και τραγωδίας, προγραμματίζετε το μυαλό σας να περιμένει και να αναζητά περισσότερα από τα ίδια.

Παραλείπετε τη σωματική κίνηση

Την ώρα που ξυπνάτε, το σώμα σας έχει μείνει ακίνητο για ώρες. Χρειάζεται κίνηση για να ξυπνήσει σωστά, να βάλει το αίμα σε κίνηση και να απελευθερώσει τις ενδορφίνες που μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Δεν χρειάζεστε πλήρη προπόνηση – ακόμη και ήπιες διατάσεις ή ένας σύντομος περίπατος κάνουν τη διαφορά.

Από τη στιγμή που άρχισα να κάνω καθημερινές βόλτες μετά από το διάβασμα για τα οφέλη τους στην ψυχική υγεία, η διάθεσή μου έχει βελτιωθεί δραματικά. Η κίνηση το πρωί δεν αφορά μόνο την σωματική υγεία. Είναι το σήμα προς το μυαλό σας ότι είστε έτοιμοι να αλληλεπιδράσετε με την ημέρα ενεργά, και όχι παθητικά.

Παίρνετε πάρα πολλές αποφάσεις

Τι να φορέσετε, τι να φάτε, ποιο να αντιμετωπίσετε πρώτο – αν το πρωί σας είναι γεμάτο αποφάσεις, εξαντλείτε την ψυχική σας ενέργεια πριν καν ξεκινήσει η ημέρα πραγματικά. Η κούραση από τις αποφάσεις είναι πραγματική, και ξεκινά τη στιγμή που ξυπνάτε.

Όσο περισσότερες επιλογές πρέπει να κάνετε το πρωί, τόσο χειρότερες γίνονται οι αποφάσεις σας αργότερα μέσα στην ημέρα. Γι’ αυτό πολλοί επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν το ίδιο ντύσιμο ή τρώνε το ίδιο πρωινό καθημερινά.

Απλοποιήστε τα πρωινά σας. Βγάλτε τα ρούχα το προηγούμενο βράδυ Να έχετε έτοιμο το πρωινό. Δημιουργήστε ρουτίνες που εξαλείφουν τις περιττές αποφάσεις.

Παραμελείτε τη συνειδητότητα ή την αναστοχαστικότητα

Ξεκινάτε την ημέρα σας με ηρεμία και αργές κινήσεις; Ή αρχίζετε αμέσως με προγραμματισμό, ανησυχίες και δράση; Χωρίς κάποια μορφή συνειδητότητας ή αναστοχασμού, χάνετε την ευκαιρία να θέσετε προθέσεις και να συνδεθείτε με τον εαυτό σας πριν οι απαιτήσεις της ημέρας καταλάβουν τα πάντα.

Αυτό δεν απαιτεί μια ώρα διαλογισμού – ακόμα και τρία λεπτά βαθιάς αναπνοής ή ήσυχο να απολαμβάνετε τον καφέ σας, μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Αυτά τα λίγα λεπτά ηρεμίας το πρωί λειτουργούν σαν θωράκιση απέναντι στο χάος που μπορεί να έρθει αργότερα.

Τελικές σκέψεις

Η πρωινή σας ρουτίνα δεν πρέπει να μοιάζει με τιμωρία ή προετοιμασία για μάχη. Πρέπει να σας γεμίζει ενέργεια, να σας γειώνει και, ναι, να σας κάνει πιο ευτυχισμένους. Τα καλά νέα; Οι συνήθειες μπορούν να αλλάξουν. Ξεκινήστε με μία μόνο. Επιλέξτε τη συνήθεια που σας ταιριάζει περισσότερο και δουλέψτε για να την αντικαταστήσετε με κάτι θετικό.

Μόλις αυτό γίνει φυσικό, περάστε στην επόμενη. Θυμηθείτε, δεν προσπαθείτε να δημιουργήσετε την τέλεια πρωινή ρουτίνα μέσα σε μια νύχτα. Απλά προσπαθείτε να σταματήσετε να σαμποτάρετε την ευτυχία σας.

Μικρές αλλαγές στον τρόπο που ξεκινάτε την ημέρα σας μπορούν να οδηγήσουν σε βαθιές μεταβολές στον τρόπο που βιώνετε τη ζωή. Τα πρωινά σας έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι ίσως νομίζετε. Κάντε τα να δουλέψουν για εσάς, όχι εναντίον σας.