Αν χαζεύετε στο κινητό μέχρι να σας πάρει ο ύπνος, μάλλον αποφεύγετε αυτές τις 9 δυσάρεστες σκέψεις

Ας είμαστε ειλικρινείς. Ο λόγος για τον οποίο σκρολάρουμε το βράδυ πριν κοιμηθούμε, δεν είναι επειδή μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο. Η αλήθεια είναι πως, αποφεύγουμε ορισμένες δυσφορικές σκέψεις. Εκείνες που έρχονται στο μυαλό μόνο όταν ηρεμεί το μυαλό, εκείνες με τις οποίες δεν θέλει κανείς να έρθει σε αναμέτρηση. Δεν είναι κακό – αλλά ανθρώπινο.

Η αποφυγή ωστόσο, σα εγκλωβίζει σ’ έναν φαύλο κύκλο. Το σκρολάρισμα πριν από τον ύπνο, δεν έχει να κάνει τόσο με τη διασκέδαση, όσο με την ανάγκη αποφυγής των σκέψεων που δεν θέλετε ν’ αντιμετωπίσετε.

9 Άβολες σκέψεις με τις οποίες δεν θέλετε να έρθετε αντιμέτωποι και σκρολάρετε

Για την εξέλιξη που δεν έχει η ζωή σας

Αποσύνδεση από τον εαυτό σας

Ο καταιγισμός των ευθυνών που πρέπει ν’ αναλάβετε

Η μοναξιά που αισθάνεσθε ακόμη και αν περιβάλλεστε από άλλους ανθρώπους

Η σύγκριση με τους άλλους και το αίσθημα της ανεπάρκειας

Οι αλήθειες που δεν θέλετε να παραδεχτείτε

Η αμφισβήτηση των σχέσεών σας

Ο φόβος ότι δεν ζείτε τη ζωή στο έπακρο

Η αποφυγή του ερωτήματος για το πού πηγαίνετε στη ζωή

Για την εξέλιξη που δεν έχει η ζωή σας

Όταν η μέρα τελειώνει και ο θόρυβος σβήνει, μένετε μόνοι με το δικό σας χρονοδιάγραμμα. Αυτό μπορεί να φέρει πίεση, φόβο και σύγκριση. Αρχίζετε να σκέφτεστε πού νομίζατε ότι θα είχατε φτάσει μέχρι τώρα. Τους στόχους που δεν έχετε πετύχει. Τις αποφάσεις για τις οποίες δεν είστε σίγουροι.

Τα ορόσημα που φαίνεται να έρχονται τόσο εύκολα σε όλους τους άλλους. Το σκρολάρισμα είναι μια απόσπαση της προσοχής από αυτή την ήσυχη ανησυχία. Γεμίζει τα κενά με κίνηση και καινοτομία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να νιώσετε τη δυσφορία της αβεβαιότητας.

Αλλά η πρόοδος δεν μετριέται από το πόσο γρήγορα κινείστε ή πόσο εντυπωσιακή φαίνεται η ζωή σας από έξω. Η πραγματική πρόοδος συμβαίνει όταν είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και πρόθυμοι να κάνετε επιλογές τις οποίες μπορείτε να υποστηρίξετε.

Αποσύνδεση από τον εαυτό σας

Αυτό το ανήσυχο, άβολο συναίσθημα πριν τον ύπνο συχνά σηματοδοτεί ότι κάτι μέσα σας δεν είναι σε ευθυγράμμιση. Ίσως δεν έχετε ακούσει τη διαίσθησή σας εδώ και καιρό. Ίσως κάνετε πάρα πολλούς συμβιβασμούς. Ίσως ζείτε με έναν τρόπο που φαίνεται σωστός, αλλά εσείς ξέρετε ότι δεν είναι. Το σκρολάρισμα σάς επιτρέπει να αποφύγετε αυτήν την εσωτερική σύγκρουση. Μουδιάζει τη δυσφορία.

Καλύπτει την αίσθηση ότι η ενέργειά σας είναι διασκορπισμένη ή εξαντλημένη. Όταν χάνετε τη σύνδεση με τον εαυτό σας, παρατηρήστε πρώτα μικρά πράγματα. Οι στιγμές του περισπασμού πρέπει να είναι υπενθυμίσεις ότι είναι ώρα να επιστρέψετε στον εαυτό σας.

Ο καταιγισμός των ευθυνών που πρέπει ν’ αναλάβετε

Οι ημιτελείς εργασίες έχουν μια δυνατή παρουσία τη νύχτα. Η συζήτηση που αναβάλλετε. Οι αποφάσεις που έχετε καθυστερήσει. Το εργασιακό πρότζεκτ που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Τα ραντεβού και οι δουλειές που συνεχώς μετακινείτε για την επόμενη εβδομάδα.

Όταν το μυαλό σας είναι κουρασμένο, αυτές οι ευθύνες μοιάζουν βαρύτερες. Αρχίζουν να πιέζουν. Το σκρολάρισμα προσφέρει προσωρινή ανακούφιση επειδή σας επιτρέπει να τις αγνοήσετε χωρίς να λύσετε τίποτα.

Όσο περισσότερο τις αποφεύγετε, τόσο βαρύτερες νιώθετε. Η προσωπική ευθύνη είναι μία από τις πρακτικές με τη μεγαλύτερη ενδυνάμωση που διαθέτουμε. Σας γειώνει. Σας βοηθά να χτίσετε εμπιστοσύνη με τον εαυτό σας. Και καθαρίζει τον πνευματικό αχταρμά που συχνά σας κρατά ξύπνιους. Ακόμη και μικρές ενέργειες μπορούν να απελευθερώσουν την πίεση.

Η μοναξιά που αισθάνεσθε ακόμη και αν περιβάλλεστε από άλλους ανθρώπους

Η μοναξιά δεν είναι πάντα σωματική. Είναι συχνά συναισθηματική. Μπορείτε να νιώθετε μοναξιά δίπλα σε κάποιον που αγαπάτε. Μπορείτε να νιώθετε μοναξιά με έναν σύντροφο, μια παρέα φίλων ή ένα σπίτι γεμάτο με ανθρώπους. Αργά το βράδυ, αυτή η συναισθηματική μοναξιά είναι πιο δύσκολο να αγνοηθεί. Το σκρολάρισμα σάς δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε ένα πλήθος χωρίς να διακινδυνεύετε καμία ευαλωτότητα. Προσομοιώνει τη σύνδεση χωρίς να προσφέρει το πραγματικό πράγμα.

Αυτό που κάνει τη μοναξιά άβολη είναι ο φόβος που κρύβεται κάτω από αυτήν. Ο φόβος ότι κανείς δεν σας βλέπει πραγματικά. Ο φόβος ότι ο εσωτερικός σας κόσμος είναι πολύ περίπλοκος. Ο φόβος ότι κουβαλάτε κάτι μόνοι σας. Δεν είστε μόνοι.\ Αλλά δεν θα νιώσετε λιγότερο μόνοι αποφεύγοντας το συναίσθημα. Νιώθετε λιγότερο μόνοι αναγνωρίζοντάς το και χτίζοντας σύνδεση με πρόθεση και ειλικρίνεια.

Η σύγκριση με τους άλλους και το αίσθημα της ανεπάρκειας

Η νύχτα είναι η τέλεια στιγμή για σύγκριση. Είστε κουρασμένοι. Είστε συναισθηματικά πιο ευάλωτοι. Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιαστεί για να σας δείχνουν τη «σύνοψη των καλύτερων στιγμών» όλων των άλλων. Βλέπετε ανθρώπους με φαινομενικά καλύτερες καριέρες, καλύτερες σχέσεις, καλύτερα σώματα, καλύτερα σπίτια, καλύτερα τα πάντα.

Γνωρίζετε ότι είναι επιμελημένο, προσεκτικά φιλτραρισμένο, αλλά το νευρικό σας σύστημα δεν ανταποκρίνεται λογικά. Αντιδρά συναισθηματικά. Οι σπείρες σύγκρισης ξεκινούν γρήγορα και αθόρυβα. Το σκρολάρισμα τις τροφοδοτεί. Ο μινιμαλισμός με δίδαξε ότι η σύγκριση συχνά πηγάζει από την υπερβολή. Πάρα πολλά ερεθίσματα. Πάρα πολλά σημεία αναφοράς. Πάρα πολύς θόρυβος.

Όταν μειώνετε σκόπιμα αυτά στα οποία εκτίθεστε, μπορείτε να επανασυνδεθείτε με τη δική σας ταυτότητα αντί να προσπαθείτε να ταιριάξετε με κάποιου άλλου. Μερικές υπενθυμίσεις που κρατώ κοντά μου όταν η σύγκριση με κυριεύει: Οι ζωές των άλλων είναι επεξεργασμένες και μονταρισμένες. Το δικό σας χρονοδιάγραμμα δεν χρειάζεται να ταιριάζει με κανενός άλλου.

Η ευθυγράμμιση με τις αξίες σας μετράει περισσότερο από την επίτευξη των στόχων. Χτίζετε αυτοπεποίθηση ακολουθώντας τον δικό σας ρυθμό. Δεν χρειάζεστε τη ζωή κάποιου άλλου. Χρειάζεστε τη δική σας ζωή, την οποία να ζείτε πλήρως και σκόπιμα και με πρόθεση.

Οι αλήθειες που δεν θέλετε να παραδεχτείτε

Η σιωπή αποκαλύπτει όσα κρύβει η απόσπαση της προσοχής. Αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να είναι ανησυχητική. Μέσα στη σιωπή, παρατηρείτε τι κουβαλάει το σώμα σας. Παρατηρείτε συναισθήματα που δεν έχετε επεξεργαστεί. Παρατηρείτε ένταση που δεν έχει εκτονωθεί. Παρατηρείτε σκέψεις που έχετε αγνοήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το σκρολάρισμα είναι το αντίθετο της σιωπής.

Γεμίζει κάθε πιθανό κενό. Σας διατηρεί αρκετά ψυχαγωγούμενους ώστε να αποφύγετε να καθίσετε με τον εαυτό σας. Η σιωπή δεν είναι ποτέ κενή. Είναι πληροφορία. Είναι αλήθεια. Είναι επίγνωση. Αυτό που αποφεύγετε στη σιωπή γίνεται συχνά το κλειδί για την επόμενη σας ανακάλυψη και επιτυχία.

Η αμφισβήτηση των σχέσεών σας

Όταν ο κόσμος ησυχάζει, η καρδιά σας μιλάει λίγο πιο δυνατά. Και μερικές φορές αυτό που λέει είναι άβολο. Είστε αυθεντικοί στις σχέσεις σας; Συμβιβάζεστε με τρόπους που δεν θέλετε να παραδεχτείτε; Κρατιέστε από κάτι που ήδη γλιστράει μακριά; Θέλετε περισσότερη σύνδεση, περισσότερη ειλικρίνεια ή περισσότερο σεβασμό; Αυτά είναι δύσκολα ερωτήματα.

Πολλοί άνθρωποι σκρολάρουν για να τα αποφύγουν. Είχα στιγμές στον γάμο μου όπου χρειαζόταν να αντιμετωπίσω αλήθειες που δεν ήμουν έτοιμος να αποδεχτώ. Όχι δραματικές αλήθειες, αλλά ειλικρινείς. Πού χρειάζεται να επικοινωνήσω καλύτερα; Πού δεν είμαι παρών ή παρούσα ολοκληρωτικά; Τι πρέπει να αλλάξει για να αναπτυχθούμε; Η αποφυγή των ερωτήσεων δεν προστατεύει μια σχέση. Την παγώνει.

Ο φόβος ότι δεν ζείτε τη ζωή στο έπακρο

Αυτό είναι ανεπαίσθητο αλλά ισχυρό. Όταν η ζωή αρχίζει να μοιάζει επαναληπτική ή χωρίς έμπνευση, οι νύχτες μπορεί να μοιάζουν πιο βαριές. Αισθάνεστε ότι είστε ικανοί για περισσότερα. Νιώθετε το χάσμα μεταξύ των δυνατοτήτων σας και της πραγματικότητάς σας. Αρχίζετε να αναρωτιέστε πώς ξοδεύετε τον χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή σας.

Το σκρολάρισμα σάς δίνει εκρήξεις διέγερσης που μοιάζουν με εμπειρία, αλλά δεν είναι εμπειρία. Είναι υποκατάστατα. Σας αποσπούν την προσοχή από τη βαθύτερη επιθυμία να ζήσετε με σκοπό. Το έχω νιώσει αυτό κάθε φορά που οι ρουτίνες μου γίνονταν υπερβολικά αυτόματες ή όταν αγνοούσα τα δημιουργικά μου ένστικτα.

Η θεραπεία ήταν πάντα η ίδια. Παρουσία Επίγνωση. Πρόθεση. Μια προθυμία να ακούσω τη ζωή που πραγματικά ήθελα, αντί να μουδιάζω τον εαυτό μου με οθόνες.

Η αποφυγή του ερωτήματος για το πού πηγαίνετε στη ζωή

Κάθε μέρα σας διαμορφώνει. Κάθε συνήθεια σας διαμορφώνει. Κάθε επιλογή σας διαμορφώνει. Αργά το βράδυ, το ερώτημα του ποιοι γίνεστε τείνει να αναδύεται στην επιφάνεια. Οι ενέργειές σας ταιριάζουν με τις αξίες σας; Οι συνήθειές σας υποστηρίζουν το άτομο που θέλετε να είστε; Κινείστε προς μια ζωή για την οποία νιώθετε περήφανοι;

Το σκρολάρισμα καθυστερεί αυτό το ερώτημα. Αλλά το ερώτημα παραμένει. Η ταυτότητα είναι ρευστή. Αλλάζει μέσα στις εποχές. Δεν χρειάζεται να έχετε όλες τις απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Απλά πρέπει να είστε ειλικρινείς σχετικά με την κατεύθυνση που κινείστε.

Ο μελλοντικός σας εαυτός χτίζεται από μικρές επιλογές που γίνονται με επίγνωση.

Tips

Αν σκρολάρετε μέχρι να σας πάρει ο ύπνος, δεν αποτυγχάνετε στη ζωή. Είστε άνθρωπος και προστατεύετε τον εαυτό σας από τη δυσφορία με την οποία δεν έχετε μάθει να κάθεστε ακόμα. Αλλά είστε επίσης ικανοί για πολύ μεγαλύτερη διαύγεια από ό,τι συνειδητοποιείτε.

Την επόμενη φορά που θα απλώσετε το χέρι για το τηλέφωνό σας το βράδυ, κάντε μια παύση για ένα δευτερόλεπτο.

Ρωτήστε τον εαυτό σας ποιο συναίσθημα ή σκέψη προσπαθείτε να αποφύγετε. Μερικές φορές αυτή η μικρή στιγμή ειλικρίνειας είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης αλλαγής. Και σας αξίζει αυτή η αλλαγή.