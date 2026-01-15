Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Προκλητικό βίντεο «ακτιβιστή» της «Μεγάλης Αλβανίας»

Σε προκλητικές αναρτήσεις από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας προχώρησε Αλβανός καλλιτέχνης, παρουσιάζοντας την περιοχή ως «Τσαμουριά» και ως τμήμα του αλβανικού εδάφους.

Ο Bledar Çakalli συνοδεύει τις αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα από βίντεο με πλάνα από την Ηγουμενίτσα και τη λεζάντα «Igomenica Çamëria», μαζί με αλβανικό σύμβολο. Στο κείμενο της ανάρτησης διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η περιοχή αποτελεί «αλβανικό έδαφος».

Ο ίδιος εμφανίζεται, σύμφωνα με το epiruspost.gr, ως θιασώτης του UCK και η ακτιβιστική του δράση αφορά κυρίως στην προώθηση αυτού που αποκαλεί «εθνικό ζήτημα» δηλαδή της Μεγάλης Αλβανίας.