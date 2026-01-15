Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Προκλητικό βίντεο «ακτιβιστή» της «Μεγάλης Αλβανίας»

Σύνοψη από το

  • Σε προκλητικές αναρτήσεις από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας προχώρησε Αλβανός καλλιτέχνης.
  • Παρουσίασε την περιοχή ως «Τσαμουριά» και ως τμήμα του αλβανικού εδάφους, συνοδεύοντας τις αναρτήσεις με βίντεο και τη λεζάντα «Igomenica Çamëria».
  • Ο Bledar Çakalli, θιασώτης του UCK, προωθεί αυτό που αποκαλεί «εθνικό ζήτημα» δηλαδή της Μεγάλης Αλβανίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Προκλητικό βίντεο «ακτιβιστή» της «Μεγάλης Αλβανίας»

Σε προκλητικές αναρτήσεις από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας προχώρησε Αλβανός καλλιτέχνης, παρουσιάζοντας την περιοχή ως «Τσαμουριά» και ως τμήμα του αλβανικού εδάφους.

Ο Bledar Çakalli συνοδεύει τις αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα από βίντεο με πλάνα από την Ηγουμενίτσα και τη λεζάντα «Igomenica Çamëria», μαζί με αλβανικό σύμβολο. Στο κείμενο της ανάρτησης διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η περιοχή αποτελεί «αλβανικό έδαφος».

Ο ίδιος εμφανίζεται, σύμφωνα με το epiruspost.gr, ως θιασώτης του UCK και η ακτιβιστική του δράση αφορά κυρίως στην προώθηση αυτού που αποκαλεί «εθνικό ζήτημα» δηλαδή της Μεγάλης Αλβανίας.

