Θεσσαλονίκη: Καταγγελίες για κλοπές στεφάνων αμέσως μετά τις κηδείες

Σε μια αδιανόητη καταγγελία προχώρησε ο Κωνσταντίνος Μπαμπούλας, ιδιοκτήτης γραφείου τελετών και αντιπρόεδρος του Σωματείου Γραφείων Τελετών “Οι Ταξιάρχαι”. Όπως ανέφερε πρόσφατα στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» της ΕΡΤ3, «επιτήδειοι» κλέβουν τα στέφανα αμέσως μετά τις τελετές στα νεκροταφεία.

«Είναι γεγονός αυτό που συμβαίνει, οι επιτήδειοι έχουν ονοματεπώνυμο, απλά δεν τους έχουμε πιάσει επ’ αυτοφώρω για να κάνουμε επίσημη καταγγελία. Δυστυχώς είναι «συνάδελφοι» οι οποίοι κλέβουν τα στεφάνια από τα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου και άλλοι στολιστές ώστε να τα ξαναχρησιμοποιήσουν σε άλλες τελετές. Δεν υπάρχουν κάμερες, ή κάτι άλλο στα Κοιμητήρια, παρά μόνο ένας φύλακας», ανέφερε.

«Με τον προηγούμενο εντεταλμένο σύμβουλο, ήδη ο δήμος έχει προχωρήσει σε δημοπρασία για να βάλει κάμερες και security, αλλά αυτό το ακούμε εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα το κακό έχει παραγίνει, τα παίρνουν αμέσως. Από προσωπική εμπειρία, πήραν και το σταυρό που συνοδεύει την τελετή πάνω από το σημείο της ταφής. Στα περιφερειακά Κοιμητήρια η κατάσταση είναι χειρότερη», όπως είπε, σημειώνοντας ότι «αλλάζουν μια κορδέλα και τα πάνε σε άλλη τελετή».

Καταγγελία για κλοπή οστών από τάφο – Λύτρα ζήτησε ο δράστης για να τα επιστρέψει

Την ίδια ώρα, μία εξηνταπεντάχρονη γυναίκα Ρομά κατήγγειλε το βράδυ της Πέμπτης ότι ένας 50χρονος Ρομά, έκλεψε από το οστεοφυλάκιο στους Αγίους Αναργύρους, τα οστά του εκλιπόντος συζύγου της και στη συνέχεια ζήτησε λύτρα για να τα επιστρέψει. Μάλιστα, ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση στο Tik Tok.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας ζητούσε λύτρα 1.000 ευρώ για να της επιστρέψει τα οστά του εκλιπόντος.

Η 65χρονη υπέβαλε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα και ο καταγγελλόμενος ως δράστης, ο οποίος εν τω μεταξύ διέγραψε τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα, αναζητείται από τις Αρχές. Καθώς έληξε το αυτόφωρο, αναμένεται να σχηματιστεί ποινική δικογραφία εναντίον του. Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Αγίων Αναργύρων.