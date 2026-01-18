Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα με νίκη και τον πιο εντυπωσιακό πόντο της καριέρας της στο Australian Open – «Το έχετε δει από τον Φέντερερ και τον Αλκαράθ, τώρα και από μένα»

Σύνοψη από το

  • Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με νίκη την πορεία της στο Australian Open, επικρατώντας της Leolia Jeanjean με 6-4, 6-2 σε μία ώρα και 19 λεπτά.
  • Η Ελληνίδα τενίστρια πέτυχε έναν εντυπωσιακό πόντο στο δεύτερο σετ, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον πιο εντυπωσιακό της καριέρας της, δηλώνοντας: «Πιστεύω ότι βάζει υποψηφιότητα για τον πόντο του τουρνουά».
  • Η Σάκκαρη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους Έλληνες της Μελβούρνης για τη δυναμική τους παρουσία και επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της, δηλώνοντας «Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μαρία Σάκκαρη

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών (Νο 52 στην παγκόσμια κατάταξη), Μαρία Σάκκαρη χρειάστηκε μία ώρα και 19 λεπτά για να νικήσει με 6-4, 6-2 την αντίπαλο της και στον δεύτερο γύρο θ’ αντιμετωπίσει (21/1) την νικήτρια του αγώνα μεταξύ της Ντόνα Βέκιτς και της Μίρα Αντρέεβα.

Η Σάκκαρη πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και πέτυχε έναν εντυπωσιακό πόντο στο δεύτερο σετ, όταν προηγείτο με 4-2 και μετά από το σέρβις της Ζανζάν, πέρασε την μπάλα δίπλα από τον φιλέ!

«Το ξεκίνημα ήταν πολύ κακό πρέπει να πω, ήμουν πολύ αγχωμένη, όμως είμαι χαρούμενη που ήταν μόνο ένα κακό σετ και το 2ο σετ ήταν πολύ καλό μπορώ να πω», είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε από το court στην Barbara Schett, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Δεν έχω καταφέρει τέτοιο χτύπημα στην ζωή μου. Είμαι 30 ετών και παίζω τένις εδώ και 25 χρόνια και δεν μπορούσα ποτέ να φαντασθώ ότι μπορώ να το πετύχω. Το έχετε δει από τον Ρότζερ (Φέντερερ) και τον Κάρλος (Αλκαράθ) και τώρα από εμένα… Πιστεύω ότι βάζει υποψηφιότητα για τον πόντο του τουρνουά», δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένη η Σάκκαρη, απαντώντας για το φοβερό χτύπημα που έβγαλε στα μέσα του 2ου σετ και θα μείνει σίγουρα ως ένα από τα highlights του τουρνουά.

Για τους Έλληνες της Μελβούρνης, που είχαν για άλλη μία φορά πολύ δυναμική παρουσία, είπε: «Είναι τρελό αυτό με τους Έλληνες, περπατώ στη Μελβούρνη και πρέπει να προσέχω τι λέω στο τηλέφωνο γιατί υπάρχουν παντού Έλληνες! Τους αγαπώ! Είναι τόσο παθιασμένοι, είναι απίστευτοι. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ και φυσικά όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά όλους. Είχα κάποιες σκληρές ήττες εδώ στη Margaret Court Arena και είμαι χαρούμενη που έσπασα αυτό το σερί»

Τελος, ρωτήθηκε και για την προσωπική της ζωή και τον πρόσφατο αρραβώνα της με τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Είμαι πολύ χαρούμενη, έχω έναν εκπληκτικό αρραβωνιαστικό, είναι ο καλύτερος. Ανυπομονώ να τον παντρευτώ, είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι».

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη της Μαρίας Σάκκαρη επί της Leolia Jeanjean στη Μελβούρνη.

