Θεσσαλονίκη: 22χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε στο κεφάλι και τον λαιμό 25χρονο

Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, ένας 22χρονος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απείθεια και παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα το πρωί (18/1) στην περιοχή της Αριστοτέλους, ο 22χρονος, για άγνωστη αιτία, επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε στον λαιμό και στο κεφάλι 25χρονο. Για την άμεση ιατρική αντιμετώπιση των τραυμάτων, ο 25χρονος μεταφέρθηκε με περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται.

Από την περαιτέρω έρευνα ανωτέρω αστυνομικών, προέκυψε ότι σε βάρος του 22χρονου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης, για διακεκριμένες κλοπές και απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας με ποινή φυλάκισης ενός (1) μήνα και οκτώ (8) ημερών για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και παράνομη βία, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι στερείται εγγράφων νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Ο συλληφθείς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί αρμοδίως.