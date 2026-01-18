Θεσσαλονίκη: 22χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε στο κεφάλι και τον λαιμό 25χρονο

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 22χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε στον λαιμό και στο κεφάλι 25χρονο στην περιοχή της Αριστοτέλους.
  • Ο τραυματισμένος 25χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με περιπολικό σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται για την ιατρική του αντιμετώπιση.
  • Σε βάρος του συλληφθέντος 22χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές και απόφαση φυλάκισης, ενώ στερείται και εγγράφων νόμιμης παραμονής στη χώρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, ένας 22χρονος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απείθεια και παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα το πρωί (18/1) στην περιοχή της Αριστοτέλους, ο 22χρονος, για άγνωστη αιτία, επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε στον λαιμό και στο κεφάλι 25χρονο. Για την άμεση ιατρική αντιμετώπιση των τραυμάτων, ο 25χρονος μεταφέρθηκε με περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται.

Από την περαιτέρω έρευνα ανωτέρω αστυνομικών, προέκυψε ότι σε βάρος του 22χρονου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης, για διακεκριμένες κλοπές και απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας με ποινή φυλάκισης ενός (1) μήνα και οκτώ (8) ημερών για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και παράνομη βία, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι στερείται εγγράφων νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Ο συλληφθείς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

10 νόστιμες τροφές που μας αδυνατίζουν και χτίζουν μύες, σύμφωνα με ειδικό

Καρκίνος του προστάτη: Καθοριστικός παράγοντας η διάρκεια της ορμονοθεραπείας

Εφορία: Θέλετε να χωρίσετε… φορολογικά; – Τα σημεία που πρέπει να γνωρίζετε πριν από την οριστική απόφαση για το… διαζύγιο ...

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από αύριο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:03 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Χιόνια στην Εύβοια: Βίντεο από το εντυπωσιακό λευκό τοπίο

Χειμωνιάτικο σκηνικό επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Εύβοια, καθώς πριν από λίγο καταγράφηκ...
12:55 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Σχολεία: Οι ημερομηνίες εξετάσεων για Πρότυπα και Δημόσια Ωνάσεια – Η κλήρωση για τα Πειραματικά

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι ημερομηνίες διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για ει...
12:39 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο και στο Ρέθυμνο

Χωρίς αποτέλεσμα και χθες Σάββατο (17/1), οι έρευνες στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και σ...
12:31 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Πρέσπες: Επιστήμονες ανακάλυψαν επιτέλους τι προκάλεσε τον αφανισμό 2.300 αργυροεπελεκάνων το 2022

Τρία χρόνια μετά τον αφανισμό κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών, της μεγαλύτερης αποικίας α...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι