Φρικτό δυστύχημα με θύμα ζαχαροπλάστη – Παγιδεύτηκε σε μηχανή παρασκευής ψωμιού

Ένας αγαπημένος σεφ ζαχαροπλαστικής στη Φλόριντα στις ΗΠΑ βρήκε φρικτό θάνατο όταν παγιδεύτηκε σε ένα μηχάνημα ανάδευσης ψωμιού στο παντοπωλείο όπου εργαζόταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Mordehay Grunberger, 71 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στο κατάστημα South Florida Kosher Market στο North Miami Beach νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής επιβεβαίωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι ο θάνατός του οφείλεται σε ένα δυστύχημα με ένα βιομηχανικό μίξερ ζύμης.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο Grunberger, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών υπάλληλος της επιχείρησης, παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του μηχανήματος την ώρα που αυτό βρισκόταν σε λειτουργία, και δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

«Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και πιστεύουμε ότι το περιστατικό ήταν ατύχημα που αφορούσε ένα βιομηχανικό μίξερ ζύμης», δήλωσε η αστυνομία, σύμφωνα με το NBC 6 South Florida.

Το εβραϊκό παντοπωλείο (Kosher) έκλεισε τις πόρτες του την Παρασκευή στον απόηχο του θανατηφόρου περιστατικού, σύμφωνα με το CBS Miami. Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει τι οδήγησε στο θανάσιμο ατύχημα.

Η συντετριμμένη σύζυγός του, Inna Gastman Moar ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή. «Σήμερα, ο αγαπημένος μου σύζυγος Μίκι, ο πιο κοντινός μου άνθρωπος στη ζωή μου, ο καλύτερός μου φίλος και πατέρας των δύο πανέμορφων γιων μου, έφυγε τραγικά από τη ζωή!» έγραψε στο Facebook.

«Έχασα τον εαυτό μου. Τον αγαπώ τόσο πολύ. Είναι ο έρωτας της ζωής μου!» Η σύζυγος του άτυχου άνδρα μοιράστηκε αρκετές τρυφερές φωτογραφίες της ίδιας και του συζύγου της, κάτι που έκανε συχνά, ενώ η σελίδα της κατακλύστηκε από συλλυπητήρια μηνύματα για τον Grunberger από συγγενείς και φίλους. Ένα αγαπημένο του πρόσωπο τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με «ευγενική καρδιά».

«Μου έδωσε το χέρι του στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου στη χώρα, μπορούσα απλά να βασίζομαι στην αγάπη και την αλληλεγγύη του», έγραψε ο φίλος. Ένας άλλος ανέφερε: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας σπουδαίος φίλος, και (θα παραμείνει) στις καρδιές όλων εκείνων που άγγιξε τη ζωή τους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο θάνατος του Grunberger βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η Υπηρεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (OSHA) διεξάγει επίσης έρευνα για το θανατηφόρο περιστατικό.