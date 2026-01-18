Φρικτό δυστύχημα με θύμα ζαχαροπλάστη – Παγιδεύτηκε σε μηχανή παρασκευής ψωμιού

Σύνοψη από το

  • Φρικτό δυστύχημα συνέβη στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπου ένας 71χρονος σεφ ζαχαροπλαστικής, ο Mordehay Grunberger, βρήκε τραγικό θάνατο όταν παγιδεύτηκε σε ένα μηχάνημα ανάδευσης ψωμιού στο παντοπωλείο όπου εργαζόταν.
  • Οι αρχές εκτιμούν ότι ο θάνατος του Grunberger οφείλεται σε ατύχημα με ένα βιομηχανικό μίξερ ζύμης και δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
  • Το εβραϊκό παντοπωλείο έκλεισε τις πόρτες του μετά το θανατηφόρο περιστατικό, ενώ η συντετριμμένη σύζυγός του δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ο αγαπημένος μου σύζυγος Μίκι… έφυγε τραγικά από τη ζωή!»
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Αναστασία Αγγελάκη

διεθνή

Φρικτό δυστύχημα με θύμα ζαχαροπλάστη – Παγιδεύτηκε σε μηχανή παρασκευής ψωμιού

Ένας αγαπημένος σεφ ζαχαροπλαστικής στη Φλόριντα στις ΗΠΑ βρήκε φρικτό θάνατο όταν παγιδεύτηκε σε ένα μηχάνημα ανάδευσης ψωμιού στο παντοπωλείο όπου εργαζόταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα.  Ο Mordehay Grunberger, 71 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στο κατάστημα South Florida Kosher Market στο North Miami Beach νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής επιβεβαίωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι ο θάνατός του οφείλεται σε ένα δυστύχημα με ένα βιομηχανικό μίξερ ζύμης.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο Grunberger, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών υπάλληλος της επιχείρησης, παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του μηχανήματος την ώρα που αυτό βρισκόταν σε λειτουργία, και δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

«Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και πιστεύουμε ότι το περιστατικό ήταν ατύχημα που αφορούσε ένα βιομηχανικό μίξερ ζύμης», δήλωσε η αστυνομία, σύμφωνα με το NBC 6 South Florida.

Το εβραϊκό παντοπωλείο (Kosher) έκλεισε τις πόρτες του την Παρασκευή στον απόηχο του θανατηφόρου περιστατικού, σύμφωνα με το CBS Miami. Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει τι οδήγησε στο θανάσιμο ατύχημα.

To θύμα, Mordehay Grunberger, 71 ετών.
Inna Gastman Maor/Facebook

Η συντετριμμένη σύζυγός του, Inna Gastman Moar ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή. «Σήμερα, ο αγαπημένος μου σύζυγος Μίκι, ο πιο κοντινός μου άνθρωπος στη ζωή μου, ο καλύτερός μου φίλος και πατέρας των δύο πανέμορφων γιων μου, έφυγε τραγικά από τη ζωή!» έγραψε στο Facebook.

«Έχασα τον εαυτό μου. Τον αγαπώ τόσο πολύ. Είναι ο έρωτας της ζωής μου!» Η σύζυγος του άτυχου άνδρα μοιράστηκε αρκετές τρυφερές φωτογραφίες της ίδιας και του συζύγου της, κάτι που έκανε συχνά, ενώ η σελίδα της κατακλύστηκε από συλλυπητήρια μηνύματα για τον Grunberger από συγγενείς και φίλους. Ένα αγαπημένο του πρόσωπο τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με «ευγενική καρδιά».

«Μου έδωσε το χέρι του στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου στη χώρα, μπορούσα απλά να βασίζομαι στην αγάπη και την αλληλεγγύη του», έγραψε ο φίλος. Ένας άλλος ανέφερε: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας σπουδαίος φίλος, και (θα παραμείνει) στις καρδιές όλων εκείνων που άγγιξε τη ζωή τους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο θάνατος του Grunberger βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η Υπηρεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (OSHA) διεξάγει επίσης έρευνα για το θανατηφόρο περιστατικό.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

10 νόστιμες τροφές που μας αδυνατίζουν και χτίζουν μύες, σύμφωνα με ειδικό

Καρκίνος του προστάτη: Καθοριστικός παράγοντας η διάρκεια της ορμονοθεραπείας

Εφορία: Θέλετε να χωρίσετε… φορολογικά; – Τα σημεία που πρέπει να γνωρίζετε πριν από την οριστική απόφαση για το… διαζύγιο ...

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από αύριο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:23 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 νεκροί στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 5.000 ...
11:07 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία στην Πάφο: Συνελήφθη 29χρονος ανιψιός του θύματος – Τον μαχαίρωσε λόγω προσωπικών διαφορών στο TikTok

Σοκ προκάλεσε η είδηση για τη δολοφονία ενός 41χρονου άνδρα στην Πάφο, στην Κύπρο, με φερόμενο...
10:44 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Οι συριακές δυνάμεις κατέλαβαν περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανατολική Συρία

Οι συριακές δυνάμεις που μάχονται κατά των δυνάμεων υπό την ηγεσία των Κούρδων κατέλαβαν το πε...
10:20 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Yπουργός Ορυκτών Πόρων της Γροιλανδίας: Ευχάριστη έκπληξη η ευρωπαϊκή αντίδραση «στις ορέξεις» του Τραμπ

H Νάγια Νατάνιελσεν, από τις πιο γνωστές υπουργούς της κυβέρνησης της Γροιλανδίας, εξήρε την α...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι