Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο και στο Ρέθυμνο

Σύνοψη από το

  • Χωρίς αποτέλεσμα παρέμειναν και χθες Σάββατο (17/1) οι έρευνες στην Κρήτη για τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου. Η αγωνία της οικογένειας έχει χτυπήσει κόκκινο.
  • Οι καιρικές συνθήκες χθες δεν ήταν σύμμαχος στις έρευνες, καθώς το κρύο και η βροχή δυσκόλεψαν το έργο των ομάδων και των πολλών διασωστών.
  • Οι έρευνες επεκτάθηκαν μέχρι το Ρέθυμνο, με ομάδες να ψάχνουν ξωκκλήσια, παλιά σπίτια και στάνες. Στις προσπάθειες συμμετείχε και μια παρέα μοτοσικλετιστών από τα Χανιά, ενώ οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο και στο Ρέθυμνο
Πηγή: Facebook / @ofkath

Χωρίς αποτέλεσμα και χθες Σάββατο (17/1), οι έρευνες στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου στην Κρήτη για τον 33χρονο, Αλέξη Τσικόπουλο που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου. Η αγωνία της οικογένειας του γιατρού έχει χτυπήσει… κόκκινο.

Όπως αναφέρει το ERTNews, ο καιρός χθες δεν ήταν σύμμαχος στις έρευνες.  Το κρύο και η βροχή δυσκόλεψαν το έργο των ομάδων και των πολλών διασωστών που επιμένουν και προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις και να βάλουν ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας.

Χανιά- γιατρός- εξαφάνιση

Σε ανάρτησή της η ομάδα Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού αναφέρει:

«Τρεις ημέρες ερευνών κλείνουμε σήμερα για την εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη.

Δυστυχώς, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν με το μέρος μας καθώς βρέχει και φυσάει όλη μέρα.

Παρόλα αυτά όμως αυτό που μας ξεχωρίζει είναι η υπομονή και επιμονή που δείχνουμε σε κάθε περιστατικό.

Έτσι λοιπόν ανοίξαμε πολύ την έρευνα μας, καθώς φτάσαμε μέχρι το Ρέθυμνο από την παλιά επαρχιακή οδό ψάχνοντας ξωκκλήσια, παλιά σπίτια και στάνες, που μπορεί να είχε βρει καταφύγιο ο Αλέξης λόγω βροχής.

Χανιά- έρευνες- γιατρός

Αυτό διήρκησε μέχρι αργά το βράδυ όπου και επιστρέψαμε στην βάση μάς με αρνητικά αποτελέσματα.

Μαζί μας σήμερα και μια παρέα μοτοσικλετιστών από τα Χανιά, με Trial μηχανές σάρωσαν τον ορεινό όγκο που τους υποδείξαμε, σε σημεία που δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

10 νόστιμες τροφές που μας αδυνατίζουν και χτίζουν μύες, σύμφωνα με ειδικό

Καρκίνος του προστάτη: Καθοριστικός παράγοντας η διάρκεια της ορμονοθεραπείας

Εφορία: Θέλετε να χωρίσετε… φορολογικά; – Τα σημεία που πρέπει να γνωρίζετε πριν από την οριστική απόφαση για το… διαζύγιο ...

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από αύριο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:03 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Χιόνια στην Εύβοια: Βίντεο από το εντυπωσιακό λευκό τοπίο

Χειμωνιάτικο σκηνικό επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Εύβοια, καθώς πριν από λίγο καταγράφηκ...
12:55 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Σχολεία: Οι ημερομηνίες εξετάσεων για Πρότυπα και Δημόσια Ωνάσεια – Η κλήρωση για τα Πειραματικά

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι ημερομηνίες διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για ει...
12:31 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Πρέσπες: Επιστήμονες ανακάλυψαν επιτέλους τι προκάλεσε τον αφανισμό 2.300 αργυροεπελεκάνων το 2022

Τρία χρόνια μετά τον αφανισμό κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών, της μεγαλύτερης αποικίας α...
12:15 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: 22χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε στο κεφάλι και τον λαιμό 25χρονο

Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, ένας 22χρονος...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι