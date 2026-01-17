Κρήτη: Αναπτερώθηκαν οι ελπίδες για τον αγνοούμενο 33χρονο γιατρό – Μαρτυρία στρέφει τις έρευνες σε νέα περιοχή

Σύνοψη από το

  • Νέες ελπίδες γεννήθηκαν για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοείται στην Κρήτη, μετά τη δημοσίευση εικόνας με τεχνητή νοημοσύνη που απεικονίζει την πιθανή του εμφάνιση.
  • Μια σημαντική πληροφορία έφτασε στους διασώστες, καθώς πολίτης ανέφερε ότι είδε τον 33χρονο πριν από 5 ημέρες να κινείται σε περιοχή κοντά στο Ρέθυμνο.
  • Βάσει των νέων στοιχείων, οι αναζητήσεις στρέφονται πλέον σε διαφορετική περιοχή, με την ελπίδα να οδηγήσουν στον εντοπισμό του αγνοούμενου γιατρού.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη: Αναπτερώθηκαν οι ελπίδες για τον αγνοούμενο 33χρονο γιατρό – Μαρτυρία στρέφει τις έρευνες σε νέα περιοχή
Πηγή: Facebook / @ofkath

Νέες ελπίδες γεννήθηκαν για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοείται στην Κρήτη. Χθες, η ομάδα εθελοντών του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού δημοσίευσε μία εικόνα, δημιουργημένη με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, που απεικονίζει πώς εκτιμάται ότι μοιάζει σήμερα, έπειτα από 40 ημέρες, ο Αλέξης Τσικόπουλος.

Υπήρξε μια πληροφορία που κρίνεται σημαντική, αναφέρει το ΕΡΤNews, καθώς ένας πολίτης επικοινώνησε, λέγοντας πως, πριν από 5 ημέρες είδε τον 33χρονο να κινείται σε περιοχή κοντά στο Ρέθυμνο.

Οι αναζητήσεις στρέφονται πλέον σε διαφορετική περιοχή, βάσει των νέων στοιχείων που έφτασαν στους διασώστες, με την ελπίδα να οδηγήσουν στον εντοπισμό του αγνοούμενου γιατρού.

Ο ΟΦΚΑΘ σε σχετική ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεύτερη ημέρα ερευνών χωρίς κάποιο θεμιτό αποτέλεσμα για τον εντοπισμό του Αλέξη Τσικόπουλου από την Κρήτη.

Μια σοβαρή πληροφορία όμως, που μας ήρθε το απόγευμα (της Παρασκευής) μας “ανέβασε” το ηθικό τόσο το δικό μας όσο και της μητέρας του Αλέξη που είναι συνέχεια δίπλα μας!!! Η φωτογραφία που ανεβάσαμε το πρωί στη σελίδα μας είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (και δείχνει την πιθανή εμφάνιση του Αλέξη σήμερα) όπου με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας, και της αστυνομίας την κοινοποιήσαμε.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αύριο (σ.σ. σήμερα), σε νέα τοποθεσία με βάση την πληροφορία που έχουμε».

