Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της Λόρας: «Δεν μου είχε πει ότι θέλει να έρθει στη Γερμανία» – Όσα ανέφερε ο αδελφός της και τα σενάρια που εξετάζονται

Σε τρία επίπεδα κινείται η διαδικασία της έρευνας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται εδώ και εννέα ημέρες, από τις 8 Ιανουαρίου, όταν και έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και διέκοψε την επικοινωνία με τους δικούς της ανθρώπους.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, το πρώτο αφορά στις μαρτυρίες ανθρώπων που την έχουν δει και ενημερώνουν σχετικά τις Αρχές, το δεύτερο είναι τα πιθανά ψηφιακά ίχνη που μπορεί να αφήσει πίσω της, αν δηλαδή υπάρξει στίγμα από το κινητό της τηλέφωνο, αναρτήσεις και δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα και το τρίτο έχει να κάνει με τις έρευνες που γίνονται σε υπεραστικούς σταθμούς λεωφορείων, σε αεροδρόμια και σε σταθμούς τρένων, για να διαπιστωθεί αν τυχόν έχει προσπαθήσει ή καταφέρει να φύγει στο εξωτερικό.

Οι Αρχές εξετάζουν πληροφορία σύμφωνα με την οποία η 16χρονη μπορεί να έχει στα χέρια της το διαβατήριο της μητέρας της και βασιζόμενη σε πιθανή ομοιότητα με εκείνην, να επιχειρήσει να φύγει στο εξωτερικό με αυτό. Ένα σενάριο το οποίο δεν φαντάζει πιθανό αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί και σαφώς εξετάζεται.

Ακόμη ένα σενάριο που ερευνάται, είναι το να φιλοξενείται σε κάποια φοιτητική εστία στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου και έχουν εντοπιστεί ίχνη της.

Κώστας Γιαννόπουλος: Υπήρξε ολιγωρία

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», έκανε λόγο για «ολιγωρία συγκεκριμένου ανθρώπου» στη διαχείριση της περίπτωσης της 16χρονης, αναφέροντας ότι «κάποιος συγκεκριμένος από τις Αρχές καθυστέρησε» την υπόθεση καθώς η κοπέλα εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου και έφτασε 11 του μήνα όταν ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών κίνησε τη διαδικασία.

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας σημείωσε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στην υπόθεση ενώ διατύπωσε την άποψη ότι είναι πιθανό να υπάρχει κάποιος που βοηθά τη 16χρονη στις κινήσεις της.

Οι συμπληρωματικές καταθέσεις των γονέων της 16χρονης και τα πρώτα λόγια του αδελφού της

Οι αστυνομικοί κάλεσαν για συμπληρωματικές καταθέσεις τους γονείς της στην Ασφάλεια Πάτρας. Στις αρχικές τους καταθέσεις δεν είχαν αναφέρει ότι για κάποιο διάστημα τούς είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια για πιθανή κακοποίηση.

«Ο πατέρας της Λόρα είναι αυστηρός. Δεν ήθελε να περνάει πολλές ώρες στα social media και τσακώνονταν, αλλά δεν την έχει κακοποιήσει ποτέ», κατέθεσε η μητέρα της Λόρας στις Αρχές.

Ο ετεροθαλής αδελφός της 16χρονης, εντοπίστηκε στο Αμβούργο, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ένα παιδί που δεν έχει πλέον καμία επικοινωνία με την οικογένεια, όπως είπε στις αρχές.

«Μιλούσαμε σπάνια. Δεν μου είχε πει για κάποιο ενδεχόμενο ταξίδι. Δεν μου είχε πει ότι θέλει να έρθει να με δει στη Γερμανία. Οι επαφές μας τα τελευταία χρόνια ήταν αραιές», είπε ο αδελφός της 16χρονης.