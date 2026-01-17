Τα 3 ζώδια που μπαίνουν σε μια δυναμική περίοδο – «Είναι η στιγμή για να κάνετε τις κινήσεις που σκέφτεστε, για μία καλύτερη ζωή»

Ξεκινώντας από τις 17 Ιανουαρίου 2026, τρία ζώδια εισέρχονται σε μια νέα, ισχυρή εποχή. Καθώς ο Ήλιος ευθυγραμμίζεται με τον Κρόνο, αποκτούμε μια βαθύτερη κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή μας.

Συνειδητοποιούμε πλέον ότι υπάρχει μέσα μας μια δύναμη την οποία δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμα. Αυτή η συνειδητοποίηση πυροδοτεί την έμπνευση. Για αυτά τα ζώδια, το Σάββατο σηματοδοτεί την αρχή μιας φάσης που ορίζεται από την ωριμότητα, την αντοχή και ένα νέο είδος ευφυΐας. Θέλουμε να φερθούμε καλά στον εαυτό μας. Θέλουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Έτσι, αυτή είναι η στιγμή που αρχίζουμε να κάνουμε τις κινήσεις για να δημιουργήσουμε αυτή την καλύτερη ζωή, κυρίως επειδή τώρα γνωρίζουμε ότι μπορούμε. Ό,τι ξεκινά κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης Ήλιου-Κρόνου θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Ερχόμαστε σε επαφή με την εσωτερική μας δύναμη.

Τρία ζώδια μπαίνουν σε μια νέα ισχυρή περίοδο από σήμερα, 17 Ιανουαρίου

Αιγόκερως,

Υδροχόος,

Παρθένος

Αιγόκερως

Αυτή η διέλευση του Ήλιου με τον Κρόνο συνδέεται άμεσα με την αίσθηση του σκοπού σας, το ποιοι είστε και τι θέλετε, Αιγόκεροι. Στις 17 Ιανουαρίου, αναλαμβάνετε την εξουσία του εαυτού σας χωρίς δισταγμό ή συγγνώμες.

Συνειδητοποιείτε ότι δεν ενδιαφέρεστε πια να αποδείξετε τον εαυτό σας, και αυτό είναι πολύ καλό, Αιγόκεροι. Δεν χρειάζεστε πια εξωτερική επιβεβαίωση.

Αυτό που χρειάζεστε τώρα είναι να δημιουργήσετε κάτι σταθερό που να αντικατοπτρίζει αυτό που έχετε γίνει, όχι αυτό που ήσασταν κάποτε.

Η ευθυγράμμιση του Ήλιου με τον Κρόνο ανταμείβει την υπομονή σας και φέρνει ελπίδα για την επόμενη μέρα. Είστε πλέον έτοιμοι να πάρετε πίσω τη δύναμή σας και να κάνετε κάτι καταπληκτικό με αυτήν!

Υδροχόος

Με τον Ήλιο και τον Κρόνο να συναντιούνται στο ζώδιό σας, η 17η Ιανουαρίου μοιάζει ιδιαίτερα ισχυρή. Κάτι συμβαίνει που απλά δεν μπορείτε να αγνοήσετε, Υδροχόοι. Η δυναμική εποχή που έρχεται απαιτεί να ζήσετε τη ζωή με τους δικούς σας όρους. Είναι ώρα να κάνετε τα πράγματα με τον δικό σας τρόπο.

Νιώθετε μια έντονη έλξη να αναλάβετε την ευθύνη για ένα όραμα που κάποτε κρατούσατε σε θεωρητικό επίπεδο. Οι ιδέες σας απαιτούν πλέον δομή, δέσμευση και συνέπεια στην υλοποίηση. Το θέλετε, και ως εκ τούτου, το κάνετε πραγματικότητα.

Η δύναμη είναι εδώ! Αυτή η διέλευση Ήλιου-Κρόνου σας μεταμορφώνει από παρατηρητές σε πρωταγωνιστές, και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το μεγάλο σας σχέδιο. Είστε πρόθυμοι να υπερασπιστείτε τις αξίες σας; Αν ναι, τότε κάντε το να συμβεί και κάντε το σωστά. Μπορείτε να τα καταφέρετε, Υδροχόοι.

Παρθένος

Για εσάς, Παρθένοι, αυτή η ευθυγράμμιση Ήλιου-Κρόνου φέρνει μια πρακτική μορφή συνειδητοποίησης. Είναι σαν να ξυπνάτε από έναν βαθύ ύπνο, για τον οποίο δεν είχατε καν επίγνωση. Στις 17 Ιανουαρίου, αισθάνεστε ότι συνέρχεστε και ανακτάτε τις αισθήσεις σας.

Αυτή είναι η στιγμή που παίρνετε πίσω τη δύναμή σας, Παρθένοι. Αυτή την ημέρα, καθώς ο Ήλιος ευθυγραμμίζεται με τον Κρόνο, αρχίζετε να νιώθετε ενδυναμωμένοι με τρόπους που είναι ταυτόχρονα στοχευμένοι και εξαιρετικά δημιουργικοί.

Είναι ωραίο να επιστρέφετε, έτσι δεν είναι; Ο Κρόνος ανταμείβει τις προσεκτικές προσαρμογές, και εσείς αρπάζετε ολοκληρωτικά την ευκαιρία να βελτιώσετε τον εαυτό σας. Αρνείστε να αφήσετε αυτή την ευκαιρία να προσπεράσει. Νιώθετε όμορφα που είστε και πάλι “ξύπνιοι” και σκοπεύετε να το αξιοποιήσετε στο έπακρο. Καλώς ήρθατε στη νέα, ισχυρή εποχή σας.