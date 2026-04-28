Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: «Είχε εμμονή, απειλούσε ότι θα σκοτώσει» είπε η ανιψιά του 89χρονου στους αστυνομικούς – Τι κατέθεσε ο οδηγός ταξί

Με ταξί έφτασε από τα Άνω Πατήσια ο 89χρονος που «έσπειρε τον τρόμο» το πρωί στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως, τραυματίζοντας με καραμπίνα 5 άτομα.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι ο ηλικιωμένος φαίνεται πως είχε σχεδιάσει νωρίτερα τη διπλή επίθεση. Όπως μετέδωσε το ERTNews, πριν από δύο ημέρες είχε τηλεφωνήσει σε οδηγό ταξί για να κλείσει ραντεβού για σήμερα και του ζήτησε να τον μεταφέρει από το σπίτι, όπου τον φιλοξενεί η ανιψιά του στα Κάτω Πατήσια, στον Κεραμεικό.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση στον οδηγό ταξί ήταν ότι δεν κάθισε όπως σε προηγούμενες μετακινήσεις του στο μπροστινό κάθισμα, αλλά επέλεξε το πίσω κάθισμα.

«Ήταν ψύχραιμος»

«Ήταν ψύχραιμος» είπε ο οδηγός ταξί στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών και πρόσθεσε ότι «δεν κατάλαβα ότι θα πήγαινε να κάνει επίθεση».

Σύμφωνα με τον αυτοκινητιστή, όταν ο ηλικιωμένος κατέβηκε του είπε «να με περιμένεις γιατί ίσως χρειαστεί να με μεταφέρεις στη Μεσσηνία».

Ωστόσο επειδή ο 89χρονος άργησε να κατέβει από το κτίριο του ΕΦΚΑ, το ταξί έφυγε και όταν ο οδηγός κατάλαβε τι είχε συμβεί, τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε ότι τον είχε μεταφέρει στα γραφεία του ΕΦΚΑ.

«Είχε εμμονή και απειλούσε ότι θα σκοτώσει»

Και η ανιψιά του δράστη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο θείος της στο παρελθόν απειλούσε ότι θα σκοτώσει κάποια άτομα καθώς δεν είχε καταφέρει να εκδώσει σύνταξη.

«Ο θείος μου είχε εμμονή και απειλούσε ότι θα σκοτώσει, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα άτομα» είπε στους αστυνομικούς η ανιψιά του.

Πώς διέφυγε από τα δικαστήρια

Για το περιστατικό στο Πρωτοδικείο, παρόλο που υπήρχε περιπολικό στην οδό Λουκάρεως, οι αστυνομικοί δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβη. Προσπάθησαν οι υπάλληλοι στο Πρωτοδικείο να τον ακινητοποιήσουν και άρχισαν να τον κυνηγούν, όμως, ο 89χρονος έκανε μια κίνηση σαν να είχε και δεύτερο όπλο και φοβήθηκαν, με αποτέλεσμα να διαφύγει.

Σημειώνεται ότι ο ηλικιωμένος γνωρίζει να χρησιμοποιεί όπλα καθώς στο παρελθόν είχε στην κατοχή του νόμιμα όπλα και μετά τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο είχαν κατασχεθεί.

Σημειώνεται ότι ο ηλικιωμένος παράτησε την καραμπίνα του μέσα στο Πρωτοδικείο προτού εξαφανιστεί από το σημείο. Μαζί με την καραμπίνα άφησε και 3-4 φακέλους που όπως είπε ο ίδιος, θα διαπιστώσουν γιατί έγιναν οι επιθέσεις.

Άφαντος παραμένει ο 89χρονος

Άφαντος παραμένει ο 89χρονος που σκόρπισε τον πανικό και τραυμάτισε πέντε άτομα. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου, ο οποίος είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική δομή στο παρελθόν. Ο 89χρονος, ο οποίος φέρεται ως μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας, φιλοξενείτο στο σπίτι ανιψιάς του στα Άνω Πατήσια.

Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές πρόκειται για δυναμικό περιστατικό με κινούμενο δράστη σε πυκνό αστικό ιστό, όπου από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια, με ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή και λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διαφυγής.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη κάνει έρευνα στο σπίτι της ανιψιάς του δράστη στα Πατήσια, ακόμα και στο σπίτι του στην Καλαμάτα προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία, που μπορεί να τους βοηθήσουν στο να τον εντοπίσουν, ενώ ταυτόχρονα ερευνούν λεωφορεία αστικά και του ΚΤΕΛ και όλα τα μέσα μεταφοράς, σε συνεργασία με τις εταιρείες, αναζητώντας τα ίχνη του.

Το χρονικό των δύο επιθέσεων

Το θρίλερ ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί της Τρίτης (28/4) από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Ο 89χρονος μετέβη με ταξί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, κρύβοντας μία καραμπίνα κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε. Εισέβαλε στο κτίριο και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου πυροβόλησε με αποτέλεσμα τα σκάγια να χτυπήσουν στα πόδια έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον τραυματία, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον «Ερυθρό Σταυρό».

Στη συνέχεια ο δράστης έφυγε από τα γραφεία του ΕΦΚΑ και μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο στην οδό Λουκάρεως. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πήρε ταξί ή χρησιμοποίησε το μετρό. Εκεί, εισέβαλε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου μπήκε σε γραφείο και πυροβόλησε και πάλι χαμηλά, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τρεις γυναίκες και πάλι στα πόδια, ενώ ακόμα μια δικαστική υπάλληλος διακομίστηκε μαζί τους στο νοσοκομείο, λόγω ισχυρού σοκ.

Κάποιοι άλλοι υπάλληλοι επιχείρησαν να ακολουθήσουν τον ηλικιωμένο, αλλά φοβήθηκαν μήπως έχει και άλλο όπλο και σταμάτησαν.

Οι τρεις φάκελοι και η σύνταξη

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 89χρονος φεύγοντας από το Δικαστικό Μέγαρο άφησε τρεις φακέλους, λέγοντας ότι εκεί υπήρχαν όλα όσα τού όπλισαν το χέρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι φάκελοι περιέχουν σημειώματα που αναφέρουν διάφορα, σχετικά με το γεγονός ότι ο 89χρονος δεν κατάφερε να πάρει ποτέ σύνταξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, του έλειπαν περίπου 300 ένσημα προκειμένου να βγάλει σύνταξη.

Βίντεο με τον 89χρονο να απομακρύνεται από τον ΕΦΚΑ μετά τους πυροβολισμούς

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας, τραυματίζοντας συνολικά 5 άτομα, είδε το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα που παρουσίασε το OPEN, φαίνεται ο 89χρονος να βγαίνει από τα γραφεία του ΕΦΚΑ, αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν άνδρα, και να απομακρύνεται από το σημείο, κρατώντας κάτι που μοιάζει με καραμπίνα.

