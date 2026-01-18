Κωνσταντίνος Τασούλας: Η Δημοκρατία νίκησε την τρομοκρατία πρώτα στις συνειδήσεις των πολιτών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας παρέστη στην ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τρομοκρατίας, που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών στο πλαίσιο της Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων της Εγκληματικής Δράσης της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αλληλεγγύης για τα Θύματα της Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν».

Μετά το πέρας της τελετής ο Κωνσταντίνος Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η σημερινή επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τρομοκρατίας που οργάνωσε ο Σύλλογος Αξαρλιάν, είναι μια πρωτοβουλία μνήμης. Με τη συνειδητή απόφασή μας να μην ξεχνάμε, διασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν επόμενα θύματα.

Ο εθισμός στην πόλωση, στην τοξικότητα και στον διχασμό οδηγεί στο αίμα. Η πόλωση και ο διχασμός παγιδεύουν την κοινωνία σε έναν χορό που οδηγεί στον γκρεμό. Γι’ αυτό κάθε αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με αυτοσυγκράτηση.

Η τρομοκρατία έχει στόχο την κοινωνία. Είναι μια απειλή κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Γι’ αυτό είναι καθήκον της δημοκρατίας να δίνει τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας με τα όπλα της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.

Τα όπλα της δημοκρατίας είναι πιο ισχυρά από τα περίστροφα. Γιατί ο λόγος είναι αμέτρητες φορές πιο ισχυρός από τις σφαίρες και τις βόμβες.

Η Δημοκρατία νίκησε την τρομοκρατία πρώτα στις συνειδήσεις των πολιτών κι έπειτα στις επιχειρήσεις των αστυνομικών.

Το έρεβος της τρομοκρατίας μπορεί να νικηθεί μόνο με το φως μιας δημοκρατίας που καλλιεργεί τη συνεννόηση, περιφρουρεί την ελευθερία και υψώνει εμπόδιο στον φόβο και τη βία».

