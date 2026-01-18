Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η αντίδρασή της σε μήνυμα από follower που την αποκαλούσε «αχάριστη» – «Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει»

  • Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αποκάλυψε μήνυμα από follower που την αποκάλεσε «αχάριστη» λόγω των ψυχολογικών της εναλλαγών.
  • Η ίδια εξήγησε πως η διαδικτυακή εικόνα πληρότητας που ενδεχομένως εκπέμπει δεν αντικατοπτρίζει πάντα την εσωτερική πραγματικότητα ενός ανθρώπου.
  • Τόνισε χαρακτηριστικά ότι «κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης» και πως «ό, τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Φωτογραφία: Instagram/garifalia.kalifoni

Ένα μήνυμα που δέχτηκε προ ημερών από follower της αποκάλυψε το βράδυ του Σαββάτου (17/1) με ανάρτησή της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Όπως είπε μία κοπέλα την χαρακτήρισε «αχάριστη» λόγω των εναλλαγών της ψυχολογίας της που βιώνει. Η ίδια εξηγεί πως η εικόνα πληρότητας που ενδεχομένως εκπέμπει διαδικτυακά δεν αντικατοπτρίζει πάντα την εσωτερική πραγματικότητα ενός ανθρώπου.

«Τις προάλλες έλαβα ένα μήνυμα που μια κοπέλα με έλεγε αχάριστη (κάποιες φορές είμαι όντως). Αλλά το είπε σε κάτι που έλεγα για την ψυχολογία μου και για τα σκαμπανεβάσματα που έχω συχνά (με όλα αυτά που γίνονται να μου πεις και ποιος δεν έχει) … φαινομενικά μπορεί να τα έχω όλα και θα έπρεπε να είμαι ευγνώμων κάθε μέρα (που προσπαθώ να είμαι).

Αλλά κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης, αλλά και να είναι πληρότητα δε σημαίνει απουσία από πιο σκοτεινές σκέψεις. Πολλές φορές ό, τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί» έγραψε χαρακτηριστικά η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

