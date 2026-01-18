Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η αντίδρασή της σε μήνυμα από follower που την αποκαλούσε «αχάριστη» – «Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει»

Ένα μήνυμα που δέχτηκε προ ημερών από follower της αποκάλυψε το βράδυ του Σαββάτου (17/1) με ανάρτησή της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Όπως είπε μία κοπέλα την χαρακτήρισε «αχάριστη» λόγω των εναλλαγών της ψυχολογίας της που βιώνει. Η ίδια εξηγεί πως η εικόνα πληρότητας που ενδεχομένως εκπέμπει διαδικτυακά δεν αντικατοπτρίζει πάντα την εσωτερική πραγματικότητα ενός ανθρώπου.

«Τις προάλλες έλαβα ένα μήνυμα που μια κοπέλα με έλεγε αχάριστη (κάποιες φορές είμαι όντως). Αλλά το είπε σε κάτι που έλεγα για την ψυχολογία μου και για τα σκαμπανεβάσματα που έχω συχνά (με όλα αυτά που γίνονται να μου πεις και ποιος δεν έχει) … φαινομενικά μπορεί να τα έχω όλα και θα έπρεπε να είμαι ευγνώμων κάθε μέρα (που προσπαθώ να είμαι).

Αλλά κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης, αλλά και να είναι πληρότητα δε σημαίνει απουσία από πιο σκοτεινές σκέψεις. Πολλές φορές ό, τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί» έγραψε χαρακτηριστικά η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.