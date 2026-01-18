«Ηλέκτρα»: Η Ηλέκτρα επιστρέφει στην Αρσινόη αντιμετωπίζοντας Νεφέλη και Δανάη

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία μεταδίδονται από τη Δευτέρα 19 έως και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, στην ΕΡΤ1.

Η Ηλέκτρα επιστρέφει στην Αρσινόη αποφασισμένη να ξεκινήσει την καινούρια της ζωή

Ο ερχομός της Ναταλί (Ζαχαρένια Πίνη) στο νησί αλλάζει τις ισορροπίες στο σπίτι των Καρτάληδων. Όχι μόνο επειδή η Φιόνα έχει πλέον να διαχειριστεί και την κόρη της, αλλά κυρίως επειδή ο γάμος του Πέτρου με την Φιλιώ πλησιάζει… Η Ηλέκτρα επιστρέφει στο νησί, ενώ ο Παύλος μαζεύει τα πράγματά του και φεύγει. Ο Παύλος βέβαια δεν είναι ο μόνος που φεύγει από το νησί. Αποφασισμένοι να δώσουν ένα τέλος στη ιστορία με τη μαφία και να αποκαλύψουν την εμπλοκή της Καρτάλη, ο Χάρης και ο Κωνσταντής συμμαχούν και φεύγουν μαζί.

Η Ηλέκτρα επιστρέφει στην Αρσινόη αποφασισμένη να ξεκινήσει την καινούργια της ζωή και να αντιμετωπίσει τις κόρες της. Ήρθε άραγε η στιγμή να μπούνε τίτλοι τέλους στον γάμο του Βασίλη και της Ουρανίας, την ίδια ώρα, που ο Πέτρος με την Φιλιώ ξεκινάνε τη δική τους σχέση κανονίζοντας τη μεγάλη μέρα; Η Ηλέκτρα παρουσιάζει το βιβλίο της και η παρουσίαση τυγχάνει πολύ θερμής υποδοχής. Δύσκολη είναι η θέση του Χάρη και του Κωνσταντή, που καταδιώκοντας, με το αυτοκίνητο, την Αγνή έχουν φτάσει στα σύνορα. Κάπου στα σύνορα, ο Χάρης τρέχει με το όπλο του προτεταμένο. Μπροστά του, ο Τζιοβάνι, προσπαθεί να ξεφύγει. Ο Χάρης τον σημαδεύει. Την ίδια ώρα, η Αγνή παλεύει να ξεφύγει, από τα χέρια του Κωνσταντή.

Στην Αρσινόη, ο Νικήτας θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή. Και μια νέα νευρολογική πτέρυγα. Η επιστροφή του Νικόλα σημαίνει συναγερμό στη Φιλιώ και τον Πέτρο. Κι ενώ η Φιόνα αρχίζει να φοβάται για τη ζωή της, έχει ένα ακόμα πρόβλημα να αντιμετωπίσει: τις υποψίες του Βασίλη πως κάτι δεν πάει καλά με το καράβι του Αλεβιζάτου. Κι ενώ όλοι θα περίμεναν από την Καρτάλη να στραφεί εναντίον του Σαγιά, εκείνη κάνει το απροσδόκητο…

Αναλυτικά οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου – Επεισόδιο 66ο

Ο ερχομός της Ναταλί (Ζαχαρένια Πίνη) στο νησί αλλάζει τις ισορροπίες στο σπίτι των Καρτάληδων. Όχι μόνο επειδή η Φιόνα έχει πλέον να διαχειριστεί και την κόρη της, αλλά κυρίως επειδή ο γάμος του Πέτρου με την Φιλιώ πλησιάζει… ο ηλεκτρισμός του, όμως, με την Ουρανία δεν περνάει απαρατήρητος από την αδερφή του. Στο μεταξύ, η Φιόνα μαθαίνει το σχέδιο του Αλεβιζάτου για το ναυπηγείο… ένα σχέδιο που μπορεί να βάλει τον Πέτρο σε μπελάδες.

Η Ηλέκτρα αποχαιρετά τον Νικήτα, εκείνος όμως φαίνεται πως δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Κι ενώ εκείνη επιστρέφει στο νησί, ο Παύλος μαζεύει τα πράγματά του και φεύγει. Ήρθε η ώρα να κλείσει αυτό το κεφάλαιο στις ζωές της Ηλέκτρας και της Νεφέλης; Ο Παύλος βέβαια δεν είναι ο μόνος που φεύγει από το νησί. Αποφασισμένοι να δώσουν ένα τέλος στη ιστορία με τη μαφία και να αποκαλύψουν την εμπλοκή της Καρτάλη, ο Χάρης και ο Κωνσταντής συμμαχούν και φεύγουν μαζί. Ο προορισμός τους, πέρα από τα σύνορα. Σκοπός τους η απαγωγή του Ρετσέτι!

Τρίτη 20 Ιανουαρίου – Επεισόδιο 67ο

Η δύσκολη μέρα έφτασε. Η Ηλέκτρα, ελεύθερη από δεσμά και ενοχές, επιστρέφει στην Αρσινόη αποφασισμένη να ξεκινήσει την καινούργια της ζωή. Οι μνήμες όμως είναι ζωντανές. Μόλις φτάνει στο σπίτι της, η Νεφέλη και η Δανάη τα χάνουν. Κι ενώ η Ηλέκτρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις κόρες της, η Δανάη την αιφνιδιάζει, καθώς της αποκαλύπτει ότι ξέρει για το τελευταίο της βράδυ με τον Παύλο στην Αθήνα.

Ο Παύλος, από την άλλη, συναντά τον Νικήτα για μια προσωπική κουβέντα, ενώ ο Βασίλης παλεύει να πάρει δυο λέξεις από το στόμα της Ουρανίας. Ήρθε άραγε η στιγμή να μπούνε τίτλοι τέλους στον γάμο τους, την ίδια ώρα, που ο Πέτρος με την Φιλιώ ξεκινάνε τη δική τους σχέση κανονίζοντας τη μεγάλη μέρα; Ο ερχομός της Ναταλί έρχεται να βγάλει τα μεγάλα μυστικά της οικογένειας στην επιφάνεια κι ακόμα κι η Φιόνα μοιάζει έτοιμη να λυγίσει. Ο Νικήτας επισκέπτεται τον Νικόλα, με περίεργες διαθέσεις, ενώ το ταξίδι του Χάρη με τον Κωνσταντή, τους φέρνει αντιμέτωπους με παλιούς και επικίνδυνους γνώριμους. Είχε τελικά δίκιο ο Νικόλας για την προδοσία της Αγνής;

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου – Επεισόδιο 68ο

Η Ηλέκτρα παρουσιάζει το βιβλίο της και η παρουσίαση τυγχάνει πολύ θερμής υποδοχής. Η χαρά της μετριάζεται όμως, όταν μαθαίνει από τον Νικήτα πως έχει αναλάβει να βοηθήσει τον Νικόλα με την επιτροπή, με σκοπό να τον κάνει… να αποτύχει. Κι ενώ αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα, ο Χάρης με τον Κωνσταντή παρακολουθούν την Αγνή. Τι θα ανακαλύψουν; Περιμένοντας τα νέα τους, ο Μίμης, ανακαλύπτει τυχαία μια καταγγελία για την κλινική που γέννησε η Νεφέλη. Ακόμη μία γυναίκα φαίνεται να «έχασε» το υγιέστατο μωρό της. Πώς θα αντιδράσει; Την ίδια ώρα, η Τιτίκα πιέζεται να αποφασίσει αν θα δώσει πίσω τις μετοχές της από το ναυπηγείο. Δύσκολη απόφαση. Όπως δύσκολη είναι και η θέση του Χάρη και του Κωνσταντή, που καταδιώκοντας, με το αυτοκίνητο, την Αγνή έχουν φτάσει στα σύνορα. «Πρέπει να δράσουμε γρήγορα»… λέει ο Χάρης, ενώ ο Τζιοβάνι είναι πολύ πιο κοντά από όσο περιμένουν.

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου – Επεισόδιο 69ο

Κάπου στα σύνορα, ο Χάρης τρέχει με το όπλο του προτεταμένο. Μπροστά του, ο Τζιοβάνι, προσπαθεί να ξεφύγει. Ο Χάρης τον σημαδεύει. Την ίδια ώρα, η Αγνή παλεύει να ξεφύγει, από τα χέρια του Κωνσταντή. Μια καταδίωξη φτάνει στο τέλος της. Στην Αρσινόη, ο Νικήτας θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή. Και μια νέα νευρολογική πτέρυγα. Η Ηλέκτρα ξεκαθαρίζει στον αδελφό της, ότι δεν βλέπει τον νευρολόγο ερωτικά. Ο Βασίλης την περιεργάζεται, δύσπιστος. Όταν, αργότερα, θα συναντηθεί με τον Νικήτα, θα του ζητήσει το λόγο. Εκείνος, απερίφραστα του δηλώνει, πως είναι ερωτευμένος με την Ηλέκτρα.

Η Τιτίκα έχει μια τρομερή σύγκρουση με τον Βρεττό, στο γραφείο του Μπόγρη. Η ρήξη μεταξύ τους, μοιάζει οριστική. Εκείνη τρέχει στο ψυχιατρείο, ο Νικόλας περνά Επιτροπή. Στην απελπισία της, θα κάνει μια παράτολμη κίνηση προς τον Διευθυντή. Θα τους βγει σε καλό; Ο Πέτρος επιστρέφει στο ναυπηγείο και μαθαίνει ότι κι η Ουρανία έχει επιστρέψει στον Βασίλη. Πώς θα αντιδράσει; Η Νεφέλη αποφασίζει να διαβάσει το βιβλίο της Ηλέκτρας: «πόσο χειρότερο από το ημερολόγιό της να ‘ναι;» Ο Μίμης προσπαθεί, άκαρπα, να βγάλει άκρη με το άρθρο, σχετικά με το μαιευτήριο και το μωρό της Νεφέλης. Ο Παύλος, όμως, τι ζητά στο γραφείο του Μπόγρη; Ο Νικήτας απέναντι από την Ηλέκτρα. «Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί σου», της λέει. Και κάνει την πρώτη του κίνηση. Ο Νικόλας, απέναντι από την επιτροπή. «Εγώ.. είμαι ο βασιλιάς», τους λέει.

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου – Επεισόδιο 70ό

Η επιστροφή του Νικόλα σημαίνει συναγερμό στη Φιλιώ και τον Πέτρο. Πόσα ξέρει από την πλεκτάνη της Φιόνας; Και το κυριότερο, τι σκοπεύει να κάνει στο εξής; Κι ενώ η Φιόνα αρχίζει να φοβάται για τη ζωή της, έχει ένα ακόμα πρόβλημα να αντιμετωπίσει: τις υποψίες του Βασίλη πως κάτι δεν πάει καλά με το καράβι του Αλεβιζάτου. Κι ενώ όλοι θα περίμεναν από την Καρτάλη να στραφεί εναντίον του Σαγιά, εκείνη κάνει το απροσδόκητο: ζητά από την Ουρανία να φύγει από το ναυπηγείο προκειμένου να προστατεύσει τον Πέτρο.

Ο Χάρης και ο Κωνσταντής έχουν την Αγνή στα χέρια τους, όμως ο Τζιοβάνι παραμένει άφαντος… Ο Χάρης αλλάζει πλεύση και αποφασίζει πως η Αγνή θα τους φανεί περισσότερο χρήσιμη αλλού: πίσω στην Αρσινόη! Εκεί που ήδη βρίσκεται ο Νικόλας… Κι ενώ ο Μίμης φεύγει για να ερευνήσει την υπόθεση της αμαρτωλής κλινικής, ο Πέτρος πηγαίνει να αντιμετωπίσει τον Νικόλα στα ίσα. Εκείνος όμως, έχει ένα περίεργο δώρο γάμου να του κάνει… Μια αλήθεια που έχει μείνει καιρό κρυμμένη…

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ