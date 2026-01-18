«Είμαι διατροφολόγος και αυτές είναι οι 7 τροφές που τρώω για να εξαφανίσω το επίμονο λίπος» – Το μυστικό για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

  • Η απώλεια βάρους μπορεί να είναι δύσκολη, όμως οι δίαιτες που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση του επίμονου τοπικού πάχους, καθώς βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης.
  • Η διαιτολόγος @dietitianliz μοιράστηκε τις 7 κορυφαίες τροφές για κάψιμο λίπους και ενεργοποίηση του μεταβολισμού, όπως στήθος κοτόπουλου, ελληνικό γιαούρτι και ασπράδια αυγών.
  • Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία των μη επεξεργασμένων πρωτεϊνών για την υγεία, ενώ για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην απώλεια βάρους απαιτείται «ολική αναδιαμόρφωση τρόπου ζωής» και όχι μια γρήγορη δίαιτα.
«Είμαι διατροφολόγος και αυτές είναι οι 7 τροφές που τρώω για να εξαφανίσω το επίμονο λίπος» - Το μυστικό για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
Η απώλεια βάρους μπορεί να είναι δύσκολη, όμως πολλά στοιχεία δείχνουν ότι οι δίαιτες που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση του επίμονου τοπικού πάχους. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της πρωτεΐνης είναι ότι βοηθά στον έλεγχο της όρεξης καθιστώντας πιο εύκολο το αδυνάτισμα.

Γυναίκα έχασε 55 κιλά και βελτίωσε την ψυχολογία της τηρώντας έναν κανόνα – «Το κλειδί της επιτυχίας ήταν η ευκολία»

Οι 7 κορυφαίες τροφές για κάψιμο λίπους, σύμφωνα με ειδικό

Η διαιτολόγος γνωστή στα social media ως @dietitianliz μοιράστηκε μέσω του λογαριασμού της στο TikTok τις τροφές που καταναλώνει για να ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό της:

  • Στήθος κοτόπουλου: Η απόλυτη πηγή πρωτεΐνης. Μια μερίδα 115 γραμμαρίων προσφέρει 25 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ τα 230 γραμμάρια φτάνουν τα 50 γραμμάρια.
  • Αβοκάντο: Αν και δεν φημίζεται για την πρωτεΐνη του, ένα μικρό αβοκάντο προσφέρει 7 γραμμάρια φυτικών ινών, καλύπτοντας σχεδόν το 1/4 των ημερήσιων αναγκών μας.
  • Ελληνικό γιαούρτι: Ένα φλιτζάνι περιέχει 24 γραμμάρια πρωτεΐνης με λιγότερες από 140 θερμίδες και μόλις 1 γραμμάριο λιπαρών.
  • Φασόλια ή Φακές: Εξαιρετικές πηγές φυτικής πρωτεΐνης και ινών.
  • Ρεβίθια: Προσφέρουν ενέργεια και κορεσμό που διαρκεί.
  • Ασπράδια αυγών: Καθαρή πρωτεΐνη με ελάχιστες θερμίδες.
  • Φρούτα και Λαχανικά: Απαραίτητα για τις βιταμίνες και την αντιοξειδωτική τους δράση.

Η σημασία των μη επεξεργασμένων τροφίμων

Η διαιτολόγος Kimberley Gomer τονίζει ότι οι ολόκληρες, μη επεξεργασμένες πρωτεΐνες είναι η καλύτερη επιλογή για την υγεία. Τροφές όπως τα αυγά, το τυρί cottage, το μοσχάρι, το αρνί και τα πουλερικά στην ακατέργαστη μορφή τους, απορροφώνται και χωνεύονται πολύ πιο εύκολα από τον οργανισμό.

Γυναίκα έχασε 37 κιλά σε 1 χρόνο αφαιρώντας ένα πράγμα από την διατροφή της – «Ανακάλυψα τι με κρατούσε πίσω»

Αντίθετα, οι επεξεργασμένες τροφές, όπως τα αλλαντικά, τα λουκάνικα ή οι μπάρες πρωτεΐνης με απομονωμένες πρωτεΐνες σόγιας και ορού γάλακτος, μπορεί να είναι βολικές, αλλά δεν προσφέρουν τα ίδια διατροφικά οφέλη.

Το μυστικό για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην απώλεια βάρους

Όπως αναφέρει η διατροφολόγος Sasso-Karelitsky: «Ρυθμίστε τις θερμίδες σας, βελτιώστε την ποιότητα των γευμάτων σας και θα νιώσετε γεμάτοι ενέργεια. Δεν πρόκειται για μια γρήγορη δίαιτα, αλλά για μια ολική αναδιαμόρφωση τρόπου ζωής σας».

