Δολοφονία στην Πάφο: Συνελήφθη 29χρονος ανιψιός του θύματος – Τον μαχαίρωσε λόγω προσωπικών διαφορών στο TikTok

Σύνοψη από το

  • Σοκ προκάλεσε η δολοφονία 41χρονου στην Πάφο, με φερόμενο δράστη τον 29χρονο ανιψιό του. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον του υπόπτου.
  • Οι προσωπικές διαφορές των δύο συγγενών, οι οποίες προέκυψαν από αναρτήσεις στο TikTok, φαίνεται να βρίσκονται πίσω από τη φονική επίθεση. Ο 41χρονος μετέβη από τη Λεμεσό στην Πάφο με φίλους για να ζητήσει εξηγήσεις.
  • Κατά τη συμπλοκή, ο δράστης φέρεται να προσπάθησε αρχικά να τραυματίσει φίλο του θύματος με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια μαχαίρωσε τον 41χρονο Georgi Marinov Ivanov, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κύπρος αστυνομία

Σοκ προκάλεσε η είδηση για τη δολοφονία ενός 41χρονου άνδρα στην Πάφο, στην Κύπρο, με φερόμενο δράστη έναν 29χρονο ανιψιό του θύματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Αστυνομία, τα οποία αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο κατά τη διαδικασία της έκδοσης διατάγματος κράτησης του 29χρονου φερόμενου ως δράστη, όλα δείχνουν ότι πίσω από τη φονική επίθεση με μαχαίρι που κόστισε τη ζωή στον 41χρονο κάτοικο Κύπρου από τη Βουλγαρία, Georgi Marinov Ivanov, βρίσκονται προσωπικές διαφορές των δύο συγγενών που προέκυψαν από αναρτήσεις στο TikTok.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον του 29χρονου υπόπτου που συνελήφθη. Όλα συνέβησαν σε ανοιχτό χώρο στην Πέγεια λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.  Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 41χρονος μετέβη από τη Λεμεσό στην Πάφο μαζί με φίλους του για να ζητήσει εξηγήσεις από τον 29χρονο ασήμαντη αιτία. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα sigmalive, ο φερόμενος δράστης φέρεται αρχικά να προσπάθησε να τραυματίσει έναν φίλο του θείου του με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να μαχαίρωσε τον 41χρονο.

Έφυγαν από τη Λεμεσό για να λύσουν τις διαφορές τους

Ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, δήλωσε ότι η Αστυνομία διερευνά πλέον τα ποινικά αδικήματα του φόνου εκ προμελέτης, της διενέργειας πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και της οπλοφορίας. Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, πέντε αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα, ηλικίας από 28 μέχρι 41 ετών, κάτοικοι Λεμεσού, μετέβησαν κατόπιν προσυνεννόησης σε περιοχή της Πέγειας και συνάντησαν πλησίον της οικίας του 29χρονου, με σκοπό να επιλύσουν προσωπικές διαφορές που προέκυψαν από δημόσιες αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναφορές αυτές, σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, ήταν ανήθικου χαρακτήρα.

Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου ανέφερε ότι βάσει μαρτυρίας που εξασφαλίσθηκε, κατά την συνάντηση ο 29χρονος κινήθηκε με το αυτοκίνητο του εναντίον ενός εκ των πέντε ατόμων που έφθασαν από την Λεμεσό, ηλικίας 30 ετών και τον τραυμάτισε, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ακόμη τον 41χρονο συγγενή του.

Το σημείο του εγκλήματος παραμένει αποκλεισμένο και αναμένεται να γίνει αυτοψία από μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και ιατροδικαστή. Η νεκροτομή επί της σορού του 41χρονου θα διενεργηθεί στις 10.00 το πρωί αύριο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Τι αναφέρει η Αστυνομία

Γύρω στις 11:40 μ.μ. χθες, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για συμπλοκή προσώπων στην περιοχή της Πέγειας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν ένα πρόσωπο ηλικίας 30 ετών, έξω από οικία, ενώ σε κοντινή απόσταση βρισκόταν σταθμευμένο αυτοκίνητο το οποίο έφερε ζημιές στο μπροστινό μέρος και θρυμματισμένο το πίσω τζάμι.

Λίγα λεπτά αργότερα, μέλη της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης περιπολίας, εντόπισαν όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας έφερε τραύμα από μαχαίρι. Τα μέλη της Αστυνομίας συνόδευσαν το εν λόγω όχημα στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ο τραυματίας είναι ο Georgi Marinov Ivanov, 41 ετών, από τη Βουλγαρία, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στις 4:00 το πρωί.

Εντός του οχήματος, επέβαινε επίσης, 28χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου, με εγκαύματα τριβής και εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματος του και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, προέκυψε ότι ο 41χρονος μαζί με τους άλλους τέσσερις, μετέβησαν από τη Λεμεσό, στην Πάφο, μετά από συνεννόηση με τον 30χρονο, για επίλυση μεταξύ τους διαφορών. Κατά τη διάρκεια λογομαχίας που είχαν, ο 30χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον 41χρονο με μαχαίρι. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του προστάτη: Καθοριστικός παράγοντας η διάρκεια της ορμονοθεραπείας

Σκαλίζετε τη μύτη σας; Ανησυχητική μελέτη δείχνει ότι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από αύριο

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πόσο θα διαρκέσουν – Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:44 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Οι συριακές δυνάμεις κατέλαβαν περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανατολική Συρία

Οι συριακές δυνάμεις που μάχονται κατά των δυνάμεων υπό την ηγεσία των Κούρδων κατέλαβαν το πε...
10:20 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Yπουργός Ορυκτών Πόρων της Γροιλανδίας: Ευχάριστη έκπληξη η ευρωπαϊκή αντίδραση «στις ορέξεις» του Τραμπ

H Νάγια Νατάνιελσεν, από τις πιο γνωστές υπουργούς της κυβέρνησης της Γροιλανδίας, εξήρε την α...
09:52 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία – Η άκρα δεξιά εκτιμάται πως θα περάσει στον β΄ γύρο

Οι Πορτογάλοι καλούνται σήμερα στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, στις οπο...
09:44 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Σε ετοιμότητα 1.500 στρατιώτες για πιθανή ανάπτυξη στη Μινεσότα – Αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Washington ‍Post για τα σχέδια του Πενταγώνου

Το αμερικανικό Πεντάγωνο διέταξε περίπου 1.500 εν ενεργεία στρατιώτες να προετοιμαστούν για μί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι