Δολοφονία στην Πάφο: Συνελήφθη 29χρονος ανιψιός του θύματος – Τον μαχαίρωσε λόγω προσωπικών διαφορών στο TikTok

Σοκ προκάλεσε η είδηση για τη δολοφονία ενός 41χρονου άνδρα στην Πάφο, στην Κύπρο, με φερόμενο δράστη έναν 29χρονο ανιψιό του θύματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Αστυνομία, τα οποία αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο κατά τη διαδικασία της έκδοσης διατάγματος κράτησης του 29χρονου φερόμενου ως δράστη, όλα δείχνουν ότι πίσω από τη φονική επίθεση με μαχαίρι που κόστισε τη ζωή στον 41χρονο κάτοικο Κύπρου από τη Βουλγαρία, Georgi Marinov Ivanov, βρίσκονται προσωπικές διαφορές των δύο συγγενών που προέκυψαν από αναρτήσεις στο TikTok.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον του 29χρονου υπόπτου που συνελήφθη. Όλα συνέβησαν σε ανοιχτό χώρο στην Πέγεια λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 41χρονος μετέβη από τη Λεμεσό στην Πάφο μαζί με φίλους του για να ζητήσει εξηγήσεις από τον 29χρονο ασήμαντη αιτία. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα sigmalive, ο φερόμενος δράστης φέρεται αρχικά να προσπάθησε να τραυματίσει έναν φίλο του θείου του με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να μαχαίρωσε τον 41χρονο.

Έφυγαν από τη Λεμεσό για να λύσουν τις διαφορές τους

Ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, δήλωσε ότι η Αστυνομία διερευνά πλέον τα ποινικά αδικήματα του φόνου εκ προμελέτης, της διενέργειας πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και της οπλοφορίας. Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, πέντε αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα, ηλικίας από 28 μέχρι 41 ετών, κάτοικοι Λεμεσού, μετέβησαν κατόπιν προσυνεννόησης σε περιοχή της Πέγειας και συνάντησαν πλησίον της οικίας του 29χρονου, με σκοπό να επιλύσουν προσωπικές διαφορές που προέκυψαν από δημόσιες αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναφορές αυτές, σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, ήταν ανήθικου χαρακτήρα.

Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου ανέφερε ότι βάσει μαρτυρίας που εξασφαλίσθηκε, κατά την συνάντηση ο 29χρονος κινήθηκε με το αυτοκίνητο του εναντίον ενός εκ των πέντε ατόμων που έφθασαν από την Λεμεσό, ηλικίας 30 ετών και τον τραυμάτισε, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ακόμη τον 41χρονο συγγενή του.

Το σημείο του εγκλήματος παραμένει αποκλεισμένο και αναμένεται να γίνει αυτοψία από μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και ιατροδικαστή. Η νεκροτομή επί της σορού του 41χρονου θα διενεργηθεί στις 10.00 το πρωί αύριο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Τι αναφέρει η Αστυνομία

Γύρω στις 11:40 μ.μ. χθες, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για συμπλοκή προσώπων στην περιοχή της Πέγειας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν ένα πρόσωπο ηλικίας 30 ετών, έξω από οικία, ενώ σε κοντινή απόσταση βρισκόταν σταθμευμένο αυτοκίνητο το οποίο έφερε ζημιές στο μπροστινό μέρος και θρυμματισμένο το πίσω τζάμι.

Λίγα λεπτά αργότερα, μέλη της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης περιπολίας, εντόπισαν όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας έφερε τραύμα από μαχαίρι. Τα μέλη της Αστυνομίας συνόδευσαν το εν λόγω όχημα στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ο τραυματίας είναι ο Georgi Marinov Ivanov, 41 ετών, από τη Βουλγαρία, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στις 4:00 το πρωί.

Εντός του οχήματος, επέβαινε επίσης, 28χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου, με εγκαύματα τριβής και εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματος του και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, προέκυψε ότι ο 41χρονος μαζί με τους άλλους τέσσερις, μετέβησαν από τη Λεμεσό, στην Πάφο, μετά από συνεννόηση με τον 30χρονο, για επίλυση μεταξύ τους διαφορών. Κατά τη διάρκεια λογομαχίας που είχαν, ο 30χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον 41χρονο με μαχαίρι. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.