Οι συριακές δυνάμεις κατέλαβαν περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανατολική Συρία

Οι συριακές δυνάμεις που μάχονται κατά των δυνάμεων υπό την ηγεσία των Κούρδων κατέλαβαν το πετρελαϊκό πεδίο Ομάρ, το μεγαλύτερο της Συρίας, αλλά και το πεδίο φυσικού αερίου Conoco, στα ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις τριών πηγών ασφάλειας. όπως μεταδίδει το Reuters.

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν υποστηρίζει ότι οι μάχες του συριακού στρατού με τις κουρδικές δυνάμεις στη βορειοανατολική Συρία αποτελούν «προσπάθεια δολιοφθοράς της ειρηνευτικής διαδικασίας» στην Τουρκία, ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κίνημα ανταρτών PKK (Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν).

Οι καταγγελίες του ηγέτης του PKK

«Ο κ. Οτσαλάν βλέπει σε αυτή την κατάσταση απόπειρα δολιοφθοράς της διαδικασίας ειρήνης και εκδημοκρατισμού της κοινωνίας», ανέφερε σήμερα αντιπροσωπεία του κόμματος DEM, το οποίο εκφράζει την κουρδική μειονότητα, έπειτα από επίσκεψή της στον ιδρυτή και ηγέτη του PKK, που παραμένει φυλακισμένος στη νησίδα Ίμραλι, ανοικτά της Κωνσταντινούπολης, από το 1999.

Την 27η Φεβρουαρίου 2025, ο ηγέτης του PKK κάλεσε το κίνημα να διαλυθεί και να καταθέσει τα όπλα, βάζοντας τέλος στον ένοπλο αγώνα τεσσάρων και πλέον δεκαετιών του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος εναντίον του τουρκικού κράτους που άφησε πίσω τουλάχιστον 50.000 νεκρούς, αντιδρώντας σε πρωτοβουλία της Άγκυρας.

Σύμφωνα με τους βουλευτές του DEM–τρίτου κόμματος στο τουρκικό κοινοβούλιο–που διευκρίνισαν ότι πέρασαν «δυόμισι ώρες» μαζί του, ο Οτσαλάν, ή «Άπο» για τους οπαδούς του, «επαναβεβαίωσε την προσήλωσή του στη διαδικασία ειρήνης και εκδημοκρατισμού της κοινωνίας», υπογραμμίζοντας ότι «η προοπτική της 27ης Φεβρουαρίου παραμένει έγκυρη», καλώντας να ληφθούν «τα απαραίτητα μέτρα για να προχωρήσει».

Στα μέσα Ιανουαρίου, ο στρατιωτικός βραχίονας του PKK ήδη είχε καταγγείλει πρόθεση να «υπονομευτεί η κατάπαυση του πυρός» σε εφαρμογή με την Άγκυρα, εν μέσω της επίθεσης της Δαμασκού εναντίον των δυο τελευταίων συνοικιών του Χαλεπιού υπό κουρδικό έλεγχο. Οι κούρδοι μαχητές αποσύρθηκαν κατόπιν από αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP/Reuters