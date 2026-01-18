Τραγωδία στην Ιεράπετρα: 70χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος στο κρεβάτι του – Όλα δείχνουν ότι η φωτιά ξέσπασε από αναμμένο τσιγάρο

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής, γύρω στις 4 πμ, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στον επαρχιακό δρόμο Ιεράπετρας – Μακρυλιά, στην Κρήτη.

Στο σημείο έσπευσαν μέσα σε λίγα λεπτά πυροσβεστικές δυνάμεις με υδροφόρα οχήματα, ωστόσο η πυρκαγιά είχε ήδη σβήσει, χάρη στην παρέμβαση του γιου ενός 70χρονου συνταξιούχου, ο οποίος όμως δεν πρόλαβε να σώσει τον πατέρα του, καθώς εντοπίστηκε απανθρακωμένος πάνω στο κρεβάτι του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.

Την εκδήλωση της φωτιάς αντιλήφθηκε ο γιος του θύματος, ο οποίος ανέφερε ότι το στρώμα του πατέρα του είχε αλλαχθεί πρόσφατα, καθώς συχνά τον έπαιρνε ο ύπνος με αναμμένο τσιγάρο στο χέρι, με αποτέλεσμα το προηγούμενο να είχε υποστεί φθορές. Δυστυχώς, και αυτή τη φορά όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η φωτιά οφείλεται σε τσιγάρο που έμεινε αναμμένο, ενώ ο ηλικιωμένος αποκοιμήθηκε.

Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στους υπόλοιπους χώρους της κατοικίας. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας.