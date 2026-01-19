Φιλαρέτη Κομνηνού: Η συγκλονιστική ιστορία με stalker – «Από εκεί και πέρα άρχισε ένα βάσανο…»

  • Η Φιλαρέτη Κομνηνού, καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, εξομολογήθηκε πως έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές στο παρελθόν εμμονικούς θαυμαστές και αναφέρθηκε σε μία ανατριχιαστική περίπτωση που της είχε τύχει.
  • Η αγαπημένη ηθοποιός τόνισε ότι έχει αντιμετωπίσει stalking «και όχι μια φορά, αρκετές» και πως η εμμονή αυτών των ανθρώπων «δεν μένει στο όριο του να είναι ενοχλητικό, μπορεί να γίνει και λίγο επικίνδυνο!»
  • Διηγήθηκε μια ανατριχιαστική ιστορία όπου ένα κοριτσάκι χρησιμοποίησε είπε ένα ψέμα για να της αποσπάσει το νούμερο του κινητού της, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα «βάσανο» τηλεφωνημάτων και κλαμάτων, οδηγώντας την να ζητήσει συμβουλή από την αστυνομία και ψυχολόγο.
Ελένη Φλισκουνάκη

Φιλαρέτη Κομνηνού

Το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, η Φιλαρέτη Κομνηνού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Υπενθυμίζεται ότι η αγαπημένη ηθοποιός, με την επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της τέχνης, φέτος συμμετέχει στη δραματική σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο, την οποία το τηλεοπτικό κοινό παρακολουθεί φανατικά. Στη συνέντευξή της, η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές στο παρελθόν εμμονικούς θαυμαστές, και αναφέρθηκε σε μία ανατριχιαστική περίπτωση που της είχε τύχει.

«Έχω αντιμετωπίσει stalking και όχι μια φορά, αρκετές. Από τότε, από το “Η ζωή μας μια βόλτα”. Έχει συμβεί αρκετές φορές και μάλιστα κάποιες φορές έχω φοβηθεί. Γιατί η παρεμβατικότητα και η επιμονή ή εμμονή αυτών των ανθρώπων, που είναι και γυναίκες και μία φορά ήταν και άνδρας, δεν μένει στο όριο του να είναι ενοχλητικό, μπορεί να γίνει και λίγο επικίνδυνο! Με έχουν παρακολουθήσει, σε χώρους που δεν το περιμένω να τους βλέπω μπροστά μου…», εξήγησε η Φιλαρέτη Κομνηνού στη συνέντευξή της.

Στη συνέχεια, η καταξιωμένη ηθοποιός διηγήθηκε: «Θα το πω πολύ σύντομα. Κάποια στιγμή ήρθε ένα κοριτσάκι μικρό στο καμαρίνι και με ικέτευσε να της δώσω το τηλέφωνό μου, γιατί μου είχε πει ότι τη Δευτέρα θα έκανε μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, και θα ήθελε λίγο πριν να με δει, να μιλήσει μαζί μου. Μπροστά σε κάτι τέτοιο δεν μπορείς να αρνηθείς και έδωσα το τηλέφωνο. Τότε έμενα στην Πλάκα, ήρθε σε ένα καφέ, ευτυχώς σε δημόσιο χώρο το έκανα, και διαπιστώνω μετά τα πρώτα πέντε λεπτά ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα, ένα πρόσχημα για να κλείσει αυτό το ραντεβού».

«Όταν το κατάλαβα και έφυγα, από εκεί και πέρα άρχισε ένα βάσανο, τηλέφωνα, κλάματα… Δεν θέλω ούτε να τα σκέφτομαι, θέλω να το ξεχάσω. Κάποια στιγμή ζήτησα τη συμβουλή της αστυνομίας και μου είπαν σε κάτι ανάλογο τι μπορεί να κάνει κανείς. Είναι ψυχοφθόρο και από την άλλη δεν έχουμε γνώσεις πια… Μέχρι που συμβουλεύτηκα και κάποιον ειδικό, ψυχολόγο, για το τι κάνει κανείς σε αυτή την περίπτωση, για να μπορέσω να το αντιμετωπίσω με μία ψυχραιμία!», πρόσθεσε η Φιλαρέτη Κομνηνού.

18:20 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

