Δανάη Παππά: «Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη για έναν νέο έρωτα – Αν έρθει, θα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου η Δανάη Παππά. Η καλλιτέχνις, η οποία πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά εποχής του ALPHA «Άγιος Έρωτας», στη συνέντευξη της μίλησε και για την προσωπική της ζωή, αναφέροντας πως πλέον είναι «λίγο πιο επιφυλακτική», και ότι προσπαθεί να είναι όσο πιο πολύ μπορεί ο εαυτός της, καθώς «νιώθω ότι πολύ καιρό δεν ήμουν».

Σε ερώτηση για το αν είναι έτοιμη για έναν νέο έρωτα, η Δανάη Παππά απάντησε: «Δεν ξέρω, νομίζω ότι τα πράγματα είναι περίεργα. Δεν θέλω κάτι αυτή τη στιγμή ή δεν το σκέφτομαι. Αν έρθει, θα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική, όπως είμαι με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου πια. Αλλά κάπως μου αρέσει αυτό το πράγμα».

«Είμαι λίγο πιο επιφυλακτική, προσέχω λίγο παραπάνω, αλλά προσπαθώ πάρα πολύ έντονα να είμαι ο εαυτός μου. Οπότε, ό,τι θέλω θα το πω, πάντα με ευγένεια και με καλό τρόπο. Όχι απότομα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ ο εαυτός μου, γιατί νιώθω ότι πολύ καιρό δεν ήμουν!», συνέχισε στη συνέντευξή της.

Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Έχω κάνει ψυχανάλυση και ήταν και μία πολύ ωραία περίοδος εκείνη, και μου αρέσει να τα σκέφτομαι τα πράγματα. Μου αρέσει να σκέφτομαι, να μπαίνω στα παπούτσια του άλλου, να σκέφτομαι τι θα έκανα στη θέση του ή για ποιο λόγο τα κάνει αυτά που κάνει.

Μου αρέσει πολύ να τα σκέφτομαι όλα τα πράγματα, από όλες τις πλευρές. Όχι ότι πάντα αυτό που θα σκεφτώ είναι σωστό, αλλά κάπως είναι ωραίο να τα βλέπουμε όλα από όλες τις μεριές».