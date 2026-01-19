Μέλπω Ζαρόκωστα: Συγκλονίζει ο γιος της για τη μάχη της μητέρας του με την άνοια – «Μια ενοχή που έχω είναι ότι δεν την πήγα νωρίτερα στο γηροκομείο»

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μέλπω Ζαρόκωστα

Η Μέλπω Ζαρόκωστα πέθανε σε ηλικία 93 ετών σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο γιος της μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα και αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια η μητέρα του.

«Σαν μητέρα ήταν ιδιαίτερα δεμένη μαζί μου, μετά το 2022-2023 άρχισε να καταπέφτει, η άνοιά της ήταν λίγο πιο έντονη. Το τελικό χτύπημα ήταν το καλοκαίρι του 2024, αφού την πήγα κάποιες μέρες διακοπές, ένα πρωί έπεσε. Από εκεί ξεκίνησε μια κάθετη πτώση. Σε συνεννόηση με τον Σπύρο Μπιμπίλα και την Άννα Φόνσου είδαμε ότι είναι καλό να πάει στο γηροκομείο», είπε ο Αλέξανδρος Παγουλάτος και συνέχισε:

«Μόλις πήγε στο γηροκομείο, ερχόταν ο κόσμος την έβλεπε, οι νοσοκόμες της έκαναν πλάκα, ανέβηκε κάθετα η διάθεσή της. Μια ενοχή που έχω είναι ότι δεν την πήγα νωρίτερα στο γηροκομείο.

Ο Αλέξανδρος Παγουλάτος είπε ακόμη ότι «μέχρι πριν από μια εβδομάδα μας χαιρετούσε και μας έστελνε φιλάκια. Μετά μας ειδοποίησαν ότι έχανε λίγο την επικοινωνία με τον εξωτερικό κόσμο. Είναι ένα καλό παράδειγμα ανθρώπου που πάλεψε, δεν είχε χρήματα. Όταν χώρισε με τον πατέρα μου είχε και εμένα να πληρώνει το ιδιωτικό που πήγαινα και αναγκάστηκε να δανειστεί 40.000».

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

