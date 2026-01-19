Ταΰγετος: Εξιτήριο εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν οι περισσότεροι εκ των ορειβατών – Η χαράδρα των 200 μέτρων και η επιχείρηση διάσωσης 

Αίσιο τέλος είχε η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης των 8 ορειβατών στον Ταΰγετο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Οι περισσότεροι από αυτούς αναμένεται να λάβουν εξιτήριο εντός της ημέρας.

Οι ορειβάτες, μέλη ορειβατικού συλλόγου από τη Φυλή Αττικής, βρίσκονταν στην περιοχή στο πλαίσιο χειμερινής εκπαιδευτικής δραστηριότητας του συλλόγου τους. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες ηλικίας 26, 36, 37 και 43 ετών και τέσσερις γυναίκες, δύο 37χρονες, μία 35χρονη και μία 31χρονη.

Παρασύρθηκαν σε χαράδρα 200 μέτρων

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες, λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ένας από τους ορειβάτες γλίστρησε σε δύσβατο σημείο. Καθώς όλα τα μέλη της ομάδας ήταν δεμένα μεταξύ τους με σχοινιά, το γλίστρημα είχε ως αποτέλεσμα να συμπαρασυρθούν και οι υπόλοιποι, καταλήγοντας σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 90 πυροσβέστες και εθελοντές, καθώς και δυνάμεις της ΕΜΑΚ από διαφορετικές περιοχές. Στην επιχείρηση επιχείρησε να συνδράμει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, ωστόσο λόγω των ισχυρών βορείων ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή δεν κατέστη δυνατή η ουσιαστική του συμμετοχή.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Οι περισσότεροι από τους ορειβάτες παρέμειναν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, χωρίς να φέρουν σοβαρούς τραυματισμούς παρά μόνο ήπια συμπτώματα υποθερμίας. Ελάχιστοι έφεραν μώλωπες και εκδορές, ενώ ένας εξ αυτών υπέστη ελαφρύ κάταγμα, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται κανείς κάποια χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν εξιτήριο οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Από την πλευρά τους, οι ορειβάτες έθεσαν το ζήτημα της ελικοδιάσωσης στη χώρα μας, επισημαίνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη και πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά αντίστοιχα περιστατικά στο ορεινό πεδίο.

Τι είπε ο οδηγός βουνού που βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος

Ο οδηγός βουνού, Χρήστος Μπελογιάννης, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο του ορεινού ατυχήματος, συμμετέχοντας ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, περιέγραψε την εμπειρία του.

«Είχα πάει σε φίλους στο καταφύγιο όταν λάβαμε το σήμα για το ατύχημα», είπε. «Χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό, με ό,τι είχα μαζί μου και με τη βοήθεια φίλων, έτρεξα στο σημείο. Το ελικόπτερο που επιχειρούσε δεν μπορούσε να κάνει πολλά λόγω των καιρικών συνθηκών. Η ομάδα των τραυματιών βρισκόταν σε σοκ και δεν μπορούσαν να περπατήσουν, ενώ είχαν κακώσεις στα κάτω άκρα από τα κραμπόν που φορούσαν στον πάγο».

Ο κ. Μπελογιάννης σημείωσε ότι η ομάδα αποφάσισε να εγκαταλείψει την προσπάθεια του ελικοπτέρου και να κατεβάσει τους τραυματίες με ασφάλεια από το βουνό, χρησιμοποιώντας σχοινιά και οργανώνοντας μια μικρή επιχείρηση διάσωσης την οποία μάλιστα χαρακτήρισε «αυτοδιάσωση». «Η πρώτη προσέγγιση έγινε από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης, με συμμετοχή αντιδημάρχου. Η συνδρομή τους ήταν καθοριστική, καθώς οι τραυματίες χρειάζονταν άμεση βοήθεια», ανέφερε.

Στη συνέχεια, πρώτοι έφτασαν στο σημείο οι εθελοντές της ΕΜΑΚ, ενώ αργότερα προσήλθαν η Πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες. «Χρειάστηκε μεγάλη κινητοποίηση, και ευτυχώς υπήρξε γρήγορη ανταπόκριση. Το βουνό έχει πολλά επικίνδυνα σημεία, τίποτα δεν είναι εύκολο», πρόσθεσε.

Ο κ. Μπελογιάννης τόνισε την ανάγκη για βελτίωση των υποδομών διάσωσης: «Τα καλά λόγια δεν αρκούν. Πρέπει να προχωρήσουμε σε υλικό και εξοπλισμό διάσωσης. Ο καιρός θα φέρει περισσότερη χιονόπτωση και κίνδυνο χιονοστιβάδων. Χρειάζεται να γίνουμε πραγματική ευρωπαϊκή χώρα στον τομέα της διάσωσης».

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης: