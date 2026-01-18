Ταΰγετος: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των 4 ορειβατών – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης

Σύνοψη από το

  • Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των ορειβατών, που είχαν εγκλωβιστεί σε χαράδρα κάτω από την κορυφή του Προφήτη Ηλία στον Ταΰγετο. Το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης.
  • Οι τέσσερις τραυματίες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μεταφέρθηκαν από τους διασώστες στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Φέρουν τραύματα στα άκρα τους.
  • Το ατύχημα συνέβη όταν κάποιος από την ομάδα γλίστρησε, παρασύροντας και τους υπόλοιπους που ήταν δεμένοι μεταξύ τους. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν περίπου 90 άτομα υπό αντίξοες συνθήκες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ταΰγετος: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των 4 ορειβατών – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των ορειβατών, που είχαν εγκλωβιστεί σε χαράδρα κάτω από την κορυφή του Προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο 2.407 μέτρων στον Ταΰγετο.

Το βράδυ της Κυριακής (18/1) ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης, με τους τέσσερις ορειβάτες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο Σπάρτης για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οι διασώστες είχαν προσεγγίσει το σημείο «Πόρτες», όπου βρίσκονταν οι ορειβάτες, νωρίς το απόγευμα. Οι τέσσερις τραυματίες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα μέλη Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής, μεταφέρθηκαν από τους διασώστες, με φορεία και ειδικό εξοπλισμό, προς το καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης, όπου βρίσκονταν ήδη ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια, διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης που είχε τεθεί από νωρίς σε πλήρη ετοιμότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα στα άκρα τους.

Δείτε βίντεο από την δραματική επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών μέσα στη νύχτα:

Πώς έγινε το ατύχημα

Το ατύχημα συνέβη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν κάποιος από την ομάδα των ορειβατών γλίστρησε, παρασύροντας και τους υπόλοιπους που ήταν δεμένοι μεταξύ τους, ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στην κορυφή.

«Τα παιδιά, που τραυματίστηκαν ήταν χωρισμένα σε 3 σχοινοσυντροφιές, μία από τις σχοινοσυντροφιές γλίστρησε όπως την είδαν οι άλλοι από κάτω, οι άλλες σχοινοσυντροφιές που ανέβαιναν, και γλίστρησαν προς τα κάτω, με αποτέλεσμα ο ένας να πέσει πάνω στον άλλον. Σε αυτό το στάδιο, τραυματίστηκαν 3 άτομα στα πόδια με στραμπουλήγματα και 1 λιγότερο, που περπατάει υποβασταζόμενο», είπε η Καλλιόπη Δηλαβεράκη, γενική γραμματέας Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής, στο Mega.

«Είχαμε ελπίδες ότι το ελικόπτερο θα τα έπαιρνε, δεν τα πήρε το ελικόπτερο, δεν μπόρεσε να τα πάρει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τα παιδιά έχουν κατέβει στο καταφύγιο, όσα δεν έχουν χτυπήσει δηλαδή σοβαρά ή έχουν αμυχές κλπ.», πρόσθεσε η γενική γραμματέας ορειβατικού συλλόγου Φυλής.

«Έχουμε 4 τραυματίες, πιο βαριά τέλος πάντων, περιπατητικούς μεν, αλλά θα μπουν σε φορεία σιγά σιγά, τους εγκαταλείπουν οι δυνάμεις τους, για να συνεχίσουμε την επιχείρηση», δήλωσε νωρίτερα ο Δημοσθένης Κακούρος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σπάρτης.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι παγώνει, οι διασώστες ήταν αισιόδοξοι για την έκβαση της επιχείρησης.

Ο συναγερμός σήμανε στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής (18/1), όταν χτύπησε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112» και ενημερώθηκαν οι αρχές για το ατύχημα. Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με την συμμετοχή περίπου 90 ανθρώπων.

Στο σημείο επιχείρησαν ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας των Δήμων Σπάρτης, Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης.

Σημειώνεται ότι κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να προσεγγίσει λόγω ισχυρών ανέμων.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από drone της ΕΜΑΚ αποτυπώνουν την δυσκολία της επιχείρησης, ενώ καταγράφουν την στιγμή που οι διασώστες προσέγγισαν τους ορειβάτες και παρέλαβαν τον πρώτο τραυματία.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο άνδρες με το μικρότερο και το μεγαλύτερο πέος στον κόσμο μιλούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν: «Είναι κατάρα»

Μπορεί το botox να επηρεάσει την εγκεφαλική λειτουργία; – Τι αποκαλύπτουν μελέτες

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση και πόση – Η διαδικασία μέσω myAADE

Καιρός: Τοπικές βροχές, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη την χώρα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:08 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 18/1/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (18/1) η κλήρωση με αριθμό 3016 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είν...
20:34 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα την Δευτέρα – Νέα επιδείνωση την Τετάρτη

Σε κλοιό χιονιά βρίσκεται η χώρα μας, με τσουχτερό κρύο, χιονοπτώσεις στα ορεινά και παγετό. Η...
20:06 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Χανιά: Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής με λεία 1.200 ευρώ – 2 συλλήψεις

Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση στα Χανιά, ενώ ταυτοποιήθηκαν δύο Έλληνες (ένας 32χρ...
19:56 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην Αθήνα – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (18/1) σε χώρο εγκαταλελειμμένου εργοστασίου, π...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι