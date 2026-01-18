Ταΰγετος: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των 4 ορειβατών – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των ορειβατών, που είχαν εγκλωβιστεί σε χαράδρα κάτω από την κορυφή του Προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο 2.407 μέτρων στον Ταΰγετο.

Το βράδυ της Κυριακής (18/1) ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης, με τους τέσσερις ορειβάτες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο Σπάρτης για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οι διασώστες είχαν προσεγγίσει το σημείο «Πόρτες», όπου βρίσκονταν οι ορειβάτες, νωρίς το απόγευμα. Οι τέσσερις τραυματίες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα μέλη Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής, μεταφέρθηκαν από τους διασώστες, με φορεία και ειδικό εξοπλισμό, προς το καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης, όπου βρίσκονταν ήδη ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια, διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης που είχε τεθεί από νωρίς σε πλήρη ετοιμότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα στα άκρα τους.

Δείτε βίντεο από την δραματική επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών μέσα στη νύχτα:

Πώς έγινε το ατύχημα

Το ατύχημα συνέβη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν κάποιος από την ομάδα των ορειβατών γλίστρησε, παρασύροντας και τους υπόλοιπους που ήταν δεμένοι μεταξύ τους, ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στην κορυφή.

«Τα παιδιά, που τραυματίστηκαν ήταν χωρισμένα σε 3 σχοινοσυντροφιές, μία από τις σχοινοσυντροφιές γλίστρησε όπως την είδαν οι άλλοι από κάτω, οι άλλες σχοινοσυντροφιές που ανέβαιναν, και γλίστρησαν προς τα κάτω, με αποτέλεσμα ο ένας να πέσει πάνω στον άλλον. Σε αυτό το στάδιο, τραυματίστηκαν 3 άτομα στα πόδια με στραμπουλήγματα και 1 λιγότερο, που περπατάει υποβασταζόμενο», είπε η Καλλιόπη Δηλαβεράκη, γενική γραμματέας Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής, στο Mega.

«Είχαμε ελπίδες ότι το ελικόπτερο θα τα έπαιρνε, δεν τα πήρε το ελικόπτερο, δεν μπόρεσε να τα πάρει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τα παιδιά έχουν κατέβει στο καταφύγιο, όσα δεν έχουν χτυπήσει δηλαδή σοβαρά ή έχουν αμυχές κλπ.», πρόσθεσε η γενική γραμματέας ορειβατικού συλλόγου Φυλής.

«Έχουμε 4 τραυματίες, πιο βαριά τέλος πάντων, περιπατητικούς μεν, αλλά θα μπουν σε φορεία σιγά σιγά, τους εγκαταλείπουν οι δυνάμεις τους, για να συνεχίσουμε την επιχείρηση», δήλωσε νωρίτερα ο Δημοσθένης Κακούρος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σπάρτης.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι παγώνει, οι διασώστες ήταν αισιόδοξοι για την έκβαση της επιχείρησης.

Ο συναγερμός σήμανε στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής (18/1), όταν χτύπησε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112» και ενημερώθηκαν οι αρχές για το ατύχημα. Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με την συμμετοχή περίπου 90 ανθρώπων.

Στο σημείο επιχείρησαν ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας των Δήμων Σπάρτης, Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης.

Σημειώνεται ότι κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να προσεγγίσει λόγω ισχυρών ανέμων.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από drone της ΕΜΑΚ αποτυπώνουν την δυσκολία της επιχείρησης, ενώ καταγράφουν την στιγμή που οι διασώστες προσέγγισαν τους ορειβάτες και παρέλαβαν τον πρώτο τραυματία.