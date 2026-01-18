Επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο: Σε χαράδρα σε υψόμετρο 2.400 μέτρων οι ορειβάτες – Οι 4 έχουν τραυματιστεί στα άκρα τους

Σύνοψη από το

  • Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ταΰγετο, όπου ορειβάτες έχουν εγκλωβιστεί σε χαράδρα κάτω από την κορυφή του Προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο 2.407 μέτρων.
  • Τέσσερις εκ των ορειβατών φέρονται να έχουν γλιστρήσει στη χαράδρα και να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού στα άκρα τους, ενώ οι συνθήκες στην περιοχή είναι δύσκολες λόγω χιονιού και πάγου.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις από την 1η και 6η ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία, με ελικόπτερο Super Puma να αναμένει για αεροδιακομιδή όσων χρειάζεται.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο: Σε χαράδρα σε υψόμετρο 2.400 μέτρων οι ορειβάτες – Οι 4 έχουν τραυματιστεί στα άκρα τους

Μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση ορειβατών βρίσκεται σε εξέλιξη σε μεγάλο υψόμετρο στον Ταΰγετο, καθώς οι ίδιοι ενημέρωσαν τις αρχές ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Για τον εντοπισμό και την διάσωσή τους υπάρχει κινητοποίηση δυνάμεων ακόμη και από την Αττική.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, οι ομάδες διάσωσης είναι κοντά στο να πλησιάσουν το δύσβατο σημείο όπου βρίσκονται οι ορειβάτες, σε μία χαράδρα, κάτω από την κορυφή του Προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο 2.407 μέτρων.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι 4 εκ των ορειβατών φέρονται να έχουν γλιστρήσει στη χαράδρα και να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού στα άκρα τους.

Οι ομάδες διάσωσης ελπίζουν ότι σύντομα θα βρίσκονται δίπλα τους και θα τους μεταφέρουν με ασφάλεια σε σημείο, όπου ήδη βρίσκεται ελικόπτερο Super Puma για να γίνει η αεροδιακομιδή όσων χρειάζεται. Οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν σε καταφύγιο της περιοχής και από εκεί θα παραληφθούν από ασθενοφόρα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του δήμου Σπάρτης.

Οι συνθήκες είναι δύσκολες στην περιοχή, καθώς υπάρχει αρκετό χιόνι και πάγος.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Σπάρτης είπε, μεταξύ άλλων: «Τους προσεγγίζουμε για να δούμε την κατάσταση των 4 τραυματιών, όπως μας λένε, να τους μεταφέρουμε σε ασφαλές σημείο». Όπως ανέφερε «οι πληροφορίες λένε ότι είναι περιπατητικοί χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν μεταφερθούν το συντομότερο δυνατό για ιατρική βοήθεια».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κυριάκος Μητσοτάκης: 11.342 δωρεάν χειρουργεία σε 70 Νοσοκομεία του ΕΣΥ

Ιώσεις σε παιδιά: 5 tips που προτείνει ειδικός για να τις ξεπεράσουν αμέσως

Έρχεται κρατική επιδότηση για αλλαγή αυτοκινήτου – Πότε αρχίζει και ποιοι θα είναι δικαιούχοι

Επιχειρήσεις: Πώς και από πού θα εκδίδονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια από 2 Φεβρουαρίου – Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:24 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία κοινοτάρχη στην Αιτωλοακαρνανία: «Θα με σκότωνε, πάγωσε το αίμα μου» – Τι είπε ο δράστης στον αδελφό του μετά το έγκλημα

Την Τετάρτη αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της...
17:08 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Βόρεια Ελλάδα: Ανοικτά για το κοινό τα χιονοδρομικά κέντρα

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες αποτέλεσαν τα ...
16:56 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Αιτωλοακαρνανία: «Μετανιωμένος» δηλώνει ο 44χρονος που σκότωσε τον κοινοτάρχη – Απολογείται την Τετάρτη, αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις

Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη (21/01) ζήτησε και έλαβε ο 44χρονος καθ’ ομολο...
16:32 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Λήμνος: Τραγωδία με νεκρό μοτοσικλετιστή – Έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων

Τραγωδία με έναν νεκρό αναβάτη μοτοσικλέτας συνέβη την Κυριακή (18/1) στη Λήμνο. Ο νεαρός μοτο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι