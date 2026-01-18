Επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο: Σε χαράδρα σε υψόμετρο 2.400 μέτρων οι ορειβάτες – Οι 4 έχουν τραυματιστεί στα άκρα τους

Μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση ορειβατών βρίσκεται σε εξέλιξη σε μεγάλο υψόμετρο στον Ταΰγετο, καθώς οι ίδιοι ενημέρωσαν τις αρχές ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Για τον εντοπισμό και την διάσωσή τους υπάρχει κινητοποίηση δυνάμεων ακόμη και από την Αττική.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, οι ομάδες διάσωσης είναι κοντά στο να πλησιάσουν το δύσβατο σημείο όπου βρίσκονται οι ορειβάτες, σε μία χαράδρα, κάτω από την κορυφή του Προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο 2.407 μέτρων.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι 4 εκ των ορειβατών φέρονται να έχουν γλιστρήσει στη χαράδρα και να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού στα άκρα τους.

Οι ομάδες διάσωσης ελπίζουν ότι σύντομα θα βρίσκονται δίπλα τους και θα τους μεταφέρουν με ασφάλεια σε σημείο, όπου ήδη βρίσκεται ελικόπτερο Super Puma για να γίνει η αεροδιακομιδή όσων χρειάζεται. Οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν σε καταφύγιο της περιοχής και από εκεί θα παραληφθούν από ασθενοφόρα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του δήμου Σπάρτης.

Οι συνθήκες είναι δύσκολες στην περιοχή, καθώς υπάρχει αρκετό χιόνι και πάγος.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Σπάρτης είπε, μεταξύ άλλων: «Τους προσεγγίζουμε για να δούμε την κατάσταση των 4 τραυματιών, όπως μας λένε, να τους μεταφέρουμε σε ασφαλές σημείο». Όπως ανέφερε «οι πληροφορίες λένε ότι είναι περιπατητικοί χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν μεταφερθούν το συντομότερο δυνατό για ιατρική βοήθεια».