«Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική» – Κοινή δήλωση των 8 ευρωπαϊκών χωρών που απειλεί ο Τραμπ με δασμούς

«Οι απειλές για την επιβολή δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο ενός φαύλου κύκλου κυρώσεων», σημειώνουν χαρακτηριστικά στη δήλωση.

Η Ε.Ε. αναμένεται να δώσει σκληρή απάντηση, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταδικάζουν τις δασμολογικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας για υπονόμευση των διατλαντικών σχέσεων

Μάλιστα με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. σήμερα, Κυριακή στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) συγκαλείται έκτακτο συμβούλιο μεταξύ των μόνιμων αντιπροσώπων των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα, καθώς βλέπουν μία άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και ένα νέο ρήγμα στη διατλαντική συμμαχία.

Πολλοί ευρωβουλευτές μάλιστα δήλωσαν ότι δεν θα προχωρήσουν στην επικύρωση της συμφωνίας για τους δασμούς στην οποία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ. Γεγονός που σημαίνει ότι οι δασμοί 0% στα προϊόντα των ΗΠΑ πρέπει να τεθούν σε αναμονή.

Επίσης εξετάζουν το ισχυρό εργαλείο κατά του εξαναγκασμού. Πρόκειται για ένα νομικό εργαλείο που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ από την Ε.Ε. που της επιτρέπει να αντιδρά σε τρίτες χώρες όταν εκείνες ασκούν οικονομικό ή εμπορικό εξαναγκασμό προς ένα κράτος μέλος ή προς την ίδια την Ε.Ε.

Το εν λόγω εργαλείο προβλέπει τα αντίμετρα αλλά και την πολιτική οδό που θα ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη, σε περίπτωση απειλής.