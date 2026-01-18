Τηλεθέαση (17/1): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στην πρωινή ζώνη το Σάββατο;

Σύνοψη από το

  • Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο (17/1).
  • Πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».
  • Η εκπομπή του ALPHA κατέγραψε 17,5% στο γενικό κοινό και 13,2% στο δυναμικό κοινό.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο (17/1).

Συγκεκριμένα, πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με 17,5% και 13,2% αντίστοιχα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17,5%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 13,8%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 13,3%
  • SKAI – Ζω Καλά 7,9%
  • ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 7,4%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 5,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 13,2%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 12,1%
  • ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 11,4%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 7,4%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 4,8%
  • SKAI – Ζω Καλά 4,2%

