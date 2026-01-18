Τηλεθέαση (17/1): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στην πρωινή ζώνη το Σάββατο;

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο (17/1).

Συγκεκριμένα, πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με 17,5% και 13,2% αντίστοιχα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17,5%

SKAI – Οι Δεκατιανοί 13,8%

MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 13,3%

SKAI – Ζω Καλά 7,9%

ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 7,4%

OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 5,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό