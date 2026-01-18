Τηλεθέαση (17/1): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στην πρωινή ζώνη το Σάββατο;

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο (17/1).
Συγκεκριμένα, πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με 17,5% και 13,2% αντίστοιχα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17,5%
- SKAI – Οι Δεκατιανοί 13,8%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 13,3%
- SKAI – Ζω Καλά 7,9%
- ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 7,4%
- OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 5,6%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 13,2%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 12,1%
- ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 11,4%
- SKAI – Οι Δεκατιανοί 7,4%
- OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 4,8%
- SKAI – Ζω Καλά 4,2%