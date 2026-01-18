Μπακογιάννης στο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας: Το μέτρο και η ευθύνη είναι μόνιμες υποχρεώσεις του δημόσιου λόγου και της πολιτικής πράξης

  • Ο Κώστας Μπακογιάννης παραβρέθηκε στην επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Αθήνα, η οποία τελέστηκε φέτος για πρώτη φορά παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
  • Ο κ. Μπακογιάννης τόνισε ότι «οι κατά συρροή δολοφόνοι δεν δρούσαν στο κενό», επισημαίνοντας πως «ένα περιβάλλον διχασμού, τοξικότητας και εχθροπάθειας διαμορφώθηκε και κανονικοποιήθηκε στον δημόσιο λόγο».
  • Καταλήγοντας, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε πως «το μέτρο και η ευθύνη δεν είναι συγκυριακές αρετές», αλλά «μόνιμες υποχρεώσεις του δημόσιου λόγου και της πολιτικής πράξης».
Μπακογιάννης στο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας: Το μέτρο και η ευθύνη είναι μόνιμες υποχρεώσεις του δημόσιου λόγου και της πολιτικής πράξης

Στην επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τρομοκρατίας, που τελέστηκε σήμερα στον ιερό μητροπολιτικό ναό Αθηνών, στο πλαίσιο της Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων της Εγκληματικής Δράσης της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αλληλεγγύης για τα Θύματα της Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν», παραβρέθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Το μνημόσυνο για τα δεκάδες θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, που τελείται κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και υπενθυμίζει μια θεμελιώδη ιστορική αλήθεια: οι κατά συρροή δολοφόνοι δεν δρούσαν στο κενό» τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης σε δήλωσή του και πρόσθεσε:

«Ένα περιβάλλον διχασμού, τοξικότητας και εχθροπάθειας διαμορφώθηκε και κανονικοποιήθηκε στον δημόσιο λόγο. Όλοι όσοι συμμετέχουν στα κοινά, από όποια θέση, φέρουν σοβαρή θεσμική ευθύνη, καθώς με επιλογές, λόγο ή σιωπές, μπορούν να συμβάλουν στη νομιμοποίηση του μίσους.

Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Κανείς δεν νομιμοποιείται να καταργεί τα όρια για κανένα λόγο. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα».

Καταλήγοντας, σημειώνει:

«Το μέτρο και η ευθύνη δεν είναι συγκυριακές αρετές. Είναι μόνιμες υποχρεώσεις του δημόσιου λόγου και της πολιτικής πράξης. Η πολιτική προϋποθέτει αρχές. Ακόμη και σήμερα, που συστηματικά παραβιάζονται παγκοσμίως. Το ήθος της πολιτικής γίνεται, προοπτικά, ήθος της κοινωνίας, έγραφε ο πατέρας μου. Ποτέ ξανά».

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

