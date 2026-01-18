ΚΚΕ για φωτιά στα Καζάνια: Η ασφάλεια των εργαζομένων παίζεται «κορώνα – γράμματα»

«Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στα καζάνια του Περάματος, δείχνει για μια ακόμη φορά ότι η ασφάλεια των εργαζομένων του λιμανιού, των κατοίκων του Περάματος και ευρύτερα του Πειραιά παίζεται ‘κορώνα – γράμματα’. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν χειρότερες εξελίξεις, ενώ επιβεβαιώνεται ότι ο λαός της πόλης είναι εκτεθειμένος στο ενδεχόμενο ενός Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης με ανυπολόγιστες συνέπειες» επισημαίνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Είναι προφανές ότι η παραμονή των καζανιών του ‘θανάτου’ εντός κατοικημένης περιοχής, μια ανάσα από σπίτια και σχολεία, με αγωγούς που περνάνε μέσα από προβλήτες του λιμανιού, όπου απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι, σε συνδυασμό με την ύπαρξη κι άλλων καζανιών στη Δραπετσώνα, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που πολλαπλασιάζει τους κινδύνους για όλη την περιοχή του Πειραιά και ευρύτερα της Αττικής.

Για τα κέρδη των ομίλων δε λογαριάζεται η ανθρώπινη ζωή, η ασφάλεια των κατοίκων, του εργαζόμενου λαού. Έχουν τεράστιες ευθύνες το κράτος, η κυβέρνηση, η περιφερειακή αρχή και οι δημοτικές αρχές που διαχρονικά κάνουν πλάτες στους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ σκόπιμα υποβαθμίζουν τους κινδύνους για τον λαό. Τα τελευταία χρόνια ειδικά όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αδειοδοτήσει την παρουσία και λειτουργία των καζανιών στην περιοχή.

Η ανυπαρξία σχεδίου προστασίας των εργαζομένων στο λιμάνι, που εκκενώθηκε μόνο μετά την αποφασιστική παρέμβαση του σωματείου λιμενεργατών στην COSCO, η ανυπαρξία πρόληψης, σχεδίου διαφυγής εργαζομένων και κατοίκων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και την εργοδοσία, μόνο κινδύνους εγκυμονεί για τον λαό».

«Την ώρα που η πυρκαγιά ήταν σε πλήρη εξέλιξη και ο μισός Πειραιάς σε συσκότιση εξαιτίας μπλακ άουτ, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας ήταν άφαντος, οι υπεύθυνοι της εταιρίας των καζανιών ήρθαν στον χώρο του ατυχήματος τρεισήμισι ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενώ ο δήμαρχος Περάματος αναπαρήγαγε τη χιλιοπαιγμένη και χρεοκοπημένη κυβερνητική γραμμή της ατομικής ευθύνης. Όσο για το περίφημο 112, αυτό ‘εμφανίστηκε’ τρεις ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς για να ‘κλείσουν οι κάτοικοι τα παράθυρα’.

Η κυβέρνηση και η ιδιοκτήτρια εταιρεία των καζανιών, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για να πάρουν, εδώ και τώρα, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων, ώστε να μην υπάρξει νέο ατύχημα. Οφείλουν να διερευνήσουν άμεσα και να δώσουν σαφείς απαντήσεις για τις αιτίες της πυρκαγιάς, για όλα τα ενδεχόμενα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που πρόκειται για κρίσιμες υποδομές» αναφέρει ακόμα το κόμμα στην ανακοίνωσή του, και καταλήγει:

«Οι εργαζόμενοι του λιμανιού, ο λαός και η νεολαία του Περάματος και όλου του Πειραιά, που είδαν για άλλη μια φορά ‘τον χάρο με τα μάτια τους’, με την ενότητα τους, τον αποφασιστικό και συντονισμένο αγώνα τους, μπορούν να επιβάλουν την προστασία της ζωής και της υγείας τους, σε σύγκρουση με την πολιτική και το κράτος που για μια ακόμη φορά θυσιάζει τις ανάγκες στο βωμό του κέρδους».

 

 

