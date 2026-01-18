Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι 6 συλληφθέντες για την ένταση έξω από το Ολύμπιον, πριν από την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι έξι συλληφθέντες μετά την ένταση που δημιουργήθηκε χθες έξω από το Ολύμπιον, πριν από την έναρξη της παρουσίασης του βιβλίου, «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Οι συλληφθέντες πέταξαν τρικάκια έξω από το κινηματοθέατρο με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και αναγράφοντας «ανεπιθύμητος». Τα έξι άτομα απομονώθηκαν γρήγορα από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι και αύριο θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο, με τις κατηγορίες που τους απέδωσε ο εισαγγελέας για παράβαση νόμου περί συναθροίσεων, καθώς είχε εκδοθεί διαταγή για απαγόρευση συναθροίσεων και για απείθεια.